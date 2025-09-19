AI 재무 모델링이란 무엇인가요?

재무 모델링은 오랫동안 수익, 비용, 현금 흐름 등 미래 성과를 예측하기 위한 표준 기법으로 사용되어 왔습니다. 이는 조직의 단기 및 장기 재무 목표를 수립하고 계획, 예산 편성, 예측의 세 단계 프로세스를 통해 이를 구체화하는 과정의 일부입니다. 전통적인 모델은 수동 스프레드시트 업데이트와 고정된 수식에 의존합니다.
AI 기반 시스템은 데이터 처리를 자동화하고, 새로운 입력을 통해 학습하며, 재무 예측을 지속적으로 정교화합니다. 예를 들어, AI 기반 모델은 시장 동향, 기업 재무 보고서, 경제 지표를 빠르고 정확하게 평가한 다음 최신 인사이트를 반영하여 예측을 업데이트할 수 있습니다.
AI가 재무 모델링에 제공하는 가장 큰 이점 중 하나는 속도입니다. AI는 데이터 수집 및 검증에 소요되는 시간을 단축하고, 대규모 데이터 세트를 실시간으로 처리하며, 인간 재무 분석가가 쉽게 발견하지 못하는 패턴을 포착할 수 있습니다. 이러한 역량은 재무 분석을 강화하고, 기존 모델링 방식에서 흔히 발생하는 지연을 줄여줍니다. 또한 분석가가 시간이 많이 걸리고 반복적인 작업에서 벗어나 더 높은 가치의 데이터 분석, 해석 및 전략에 집중할 수 있습니다.
AI 기술은 또한 더 깊은 통찰력을 제공합니다. 시나리오 및 민감도 분석, 자본 배분, 투자 계획, 인수 합병(M&A) 평가, 규제 보고 등 다양한 활용 사례를 지원합니다. AI 모델은 수요 변화, 가격 조정, 외부 충격이 결과에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 테스트하는 실시간 '가정(what-if)' 시뮬레이션을 수행하여 가능한 미래 상황에 대한 더 폭넓은 관점을 제공합니다.
AI의 또 다른 이점은 위험 탐지 능력입니다. 선도 기업 CEO의 58%는 AI가 보안 및 위험 관리 강화에 혁신적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있습니다.1 금융 분야에서 AI는 재무제표의 이상이나 비정상적인 거래 패턴을 감지해 사기나 불안정성을 조기에 식별할 수 있습니다. 이러한 위험 평가 위험 신호를 조기에 발견함으로써 기관은 예방 조치를 취할 수 있습니다. 이러한 사전 예방적 접근 방식은 정적 모델로는 달성하기 어렵습니다.
최근에는 에이전틱 AI 및 설명 가능한 AI(XAI)와 같은 혁신 기술이 이러한 변화를 더욱 가속화하고 있습니다. 에이전틱 AI는 엔드투엔드 워크플로를 관리하여 재무 자동화를 한층 더 발전시킵니다. 예측을 계획, 실행, 조정하면서도 사람이 감독할 수 있는 여지를 남겨둡니다. 한편 XAI는 어떤 변수가 결과에 영향을 미치는지를 보여줌으로써 복잡한 모델을 보다 투명하게 만듭니다. 이는 규제가 엄격한 산업에서 필수적인 기능입니다.
그러나 AI가 인간의 전문성을 대체하지는 않습니다. AI 모델은 학습한 데이터에 내재된 편향을 그대로 반영할 수 있으며, 적절하게 모니터링되지 않으면 잘못된 결과를 도출할 수 있습니다. 특히 고도화된 머신 러닝 알고리즘은 블랙박스처럼 작동해 해석이 어려운 경우도 있습니다. 따라서 숙련된 모델러는 여전히 필요합니다. AI가 대신할 수 없는 비즈니스 판단력과 맥락적 해석을 적용해 모델 결과를 실제 의사 결정으로 연결해야 하기 때문입니다.
AI 기반 재무 모델링을 도입하면 팀은 보다 미래 지향적인 체계로 전환할 수 있습니다. 반복적인 업무가 자동화되면 분석가는 더 날카로운 재무 인사이트와 조언을 제공할 수 있으며, 과거 실적을 보고하는 역할에서 벗어나 미래 전략을 설계하는 역할로 전환할 수 있습니다.
재무 모델링 및 금융 분야에서 AI는 의사 결정의 속도와 정확성을 한층 끌어올리며 기업의 경쟁 방식과 분석가의 업무 방식을 근본적으로 바꾸고 있습니다. AI 기반 모델을 도입한 기관들은 더 빠르게 움직이고 더 높은 예측 정확도를 확보함으로써 시장 전반에 구조적 변화를 일으키고 있습니다.
이러한 변화는 기존 워크플로를 뒤흔들고 있습니다. 과거 주니어 분석가가 수행하던 데이터 정제나 표준 모델 실행과 같은 많은 반복 작업이 자동화되면서, 금융 전문가들은 수작업 대신 해석, 전략, 감독에 집중하게 되었습니다. 기업 입장에서는 이러한 전환으로 인해 팀 규모가 작아질 수 있지만, 동시에 분석적 판단력과 비즈니스 통찰력에 대한 기대가 더 높아지고 있습니다.
AI는 경쟁의 기준도 새롭게 정의하고 있습니다. 더 강력한 AI 능력을 갖춘 금융 기관은 더 빠르게 인사이트를 확보하고 경쟁사보다 앞서 행동할 수 있습니다. JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley와 같은 주요 기업이 모델링 및 기타 영역에 AI를 도입함에 따라,2 소규모 기업과 스타트업은 이에 적응하지 못하면 뒤처질 위험에 직면하게 되었습니다.
경영대학과 전문 교육 기관들도 데이터 과학, 머신 러닝, 생성형 AI에 더욱 중점을 두고 있으며, 향후 분석가들이 고급 시스템과 함께 일할 수 있도록 준비하고 있습니다.3 이제 재무 역량에는 기술적 이해력과 모델 거버넌스 능력도 포함됩니다.
AI는 기회를 제공하는 동시에 위험도 수반합니다. 고급 AI 모델은 프로세스를 간소화하고 위험 관리를 개선할 수 있지만, 일관되게 투명하지 않은 복잡한 알고리즘에 대한 의존도를 높일 수도 있습니다. 금융안정위원회(FSB)는 AI가 운영 효율성 향상, 규제 준수, 맞춤형 금융 상품, 고급 데이터 분석 등 다양한 이점을 제공하지만 동시에 금융 부문의 특정 취약점을 잠재적으로 심화시킬 수도 있다고 지적했습니다.4. 따라서 투명성, 감사 가능성, 거버넌스가 금융 분야에서 AI가 담당하는 역할의 핵심 요소로 부상하고 있습니다.
재무 모델링에서 AI의 중요성은 그 파급력에서 비롯됩니다. AI는 더 나은 예측을 가능하게 할 뿐만 아니라, 역할과 워크플로를 재정의하면서 새로운 규제 환경을 이끌고 있습니다. AI는 재무 모델링을 재구성함과 동시에 금융의 운영 방식을 전반적으로 변화시키고 있습니다.
전통적인 재무 모델링은 규칙 기반 방식입니다. 분석가가 Excel 또는 이와 유사한 도구로 모델을 구축하고 가정값을 입력해 예측, 평가, 시나리오 분석 등의 결과를 산출합니다. 이러한 모델은 투명하지만 경직되어 있으며, 입력된 가정에 따라 결과가 제한되고 복잡한 변수나 빠른 변화에 대응하기 어렵습니다.
AI 기반 재무 모델링은 데이터 중심적이며 적응력이 뛰어납니다. AI 도구와 기술을 활용해 명확히 드러나지 않는 상관관계를 찾아내며, 새로운 데이터가 추가될 때마다 지속적으로 개선되어 시장 변동과 재무 성과의 변화에 보다 자연스럽게 적응할 수 있습니다.
AI 재무 모델링을 주도하는 주요 기술은 다음과 같습니다.
에이전틱 AI: 이 시스템은 단순히 일회성 결과를 생성하는 데 그치지 않고 목표 달성을 위해 계획, 실행, 적응할 수 있는 자율적 '에이전트'처럼 작동하도록 설계되었습니다. Gartner는 2028년까지 엔터프라이즈 소프트웨어 애플리케이션의 33%가 에이전틱 AI를 포함할 것으로 예상하며, 이는 2024년의 1% 미만에서 크게 증가한 수치입니다.5
재무 모델링에서 에이전트는 예측을 넘어 엔드투엔드 워크플로를 처리합니다. 예를 들어, 매출 예측을 담당하는 에이전트는 최신 영업 및 마케팅 데이터를 자동으로 수집하고, 다양한 경제 조건에서 시나리오 분석을 실행하며, 의사 결정자를 위한 대시보드를 업데이트할 수 있습니다. 단일 아웃풋이 아닌 지속적으로 발전하는 인사이트와 권장 사항을 제공합니다.
여기서 에이전틱 AI의 역할은 인간을 대체하는 것이 아닌 협력에 가깝습니다. 분석가는 여전히 재무 논리를 제공하고 결과를 해석하며 전략적 결정을 내립니다. 반면 에이전트는 반복적인 데이터 수집, 계산, 모니터링을 담당합니다.
자동화 도구: RPA(로봇 프로세스 자동화) 및 AI 기반 데이터 파이프라인은 재무 모델에 실시간 업데이트를 제공하여 수동 데이터 수집 및 검증에 소요되는 시간을 단축합니다.
설명 가능한 AI(XAI): XAI는 복잡한 AI 모델을 더 투명하고 이해하기 쉽게 만드는 기술을 말합니다. XAI는 예측을 블랙박스 방식으로 산출하는 대신 어떤 변수가 예측 결과에 영향을 미쳤는지와 그 중요도를 보여줍니다. 이러한 가시성은 규제 기관, 경영진, 이해관계자들이 예측의 논리를 신뢰하고 검증해야 하는 재무 분야에서 매우 중요합니다.
생성형 AI: 이 모델은 기존 데이터로부터 새로운 콘텐츠를 생성할 수 있습니다. 재무 모델링에서 재무 분야 특화 생성형 AI는 관리 보고서의 초안을 작성하거나, 예측 결과를 요약하거나, '가정(what-if)' 결과를 이해하기 쉬운 언어로 설명하는 시나리오 내러티브를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 기술 아웃풋과 경영진의 의사결정 간의 격차를 줄일 수 있습니다. 한 조사에 따르면, 재무 관리자들은 재무 분석 수행 및 예측 생성이 생성형 AI가 가장 큰 영향을 미칠 것으로 기대하는 영역이라고 답했습니다.6
머신 러닝(ML): 회귀 모델, 의사결정 트리, 랜덤 포레스트, 그래디언트 부스팅 , 딥 러닝과 같은 알고리즘을 사용하여 매출, 비용, 시장 움직임을 예측합니다. 정적인 수식과 달리 머신 러닝은 새로운 입력을 기반으로 지속적으로 재보정되므로 불확실한 상황에서의 재무 계획과 예측에 유용합니다.
자연어 처리(NLP): 이 접근 방식은 AI가 실적 발표 회의록, SEC 공시 자료, 뉴스 보도 등 비정형 데이터 소스에서 인사이트를 추출할 수 있도록 합니다. 이를 통해 모델이 숫자 데이터로는 포착하기 어려운 정서나 잠재적 위험을 파악할 수 있습니다.
예측 분석: 통계 기법, 머신 러닝, 과거 데이터를 결합해 가능한 결과를 예측하는 프로세스입니다. 재무 모델링에서 예측 분석은 매출, 비용, 위험 요인이 실제로 발생하기 전에 이를 예측하여 계획 수립을 강화합니다.
시계열 예측 모델: 자기회귀 통합 이동 평균(ARIMA) 및 장단기 기억 (LSTM) 신경망과 같은 기법은 순차적 재무 데이터를 처리하여 계절성과 변동성을 고려하면서 미래 시장 동향을 예측할 수 있습니다.
AI의 작동 방식을 이해하면 재무 모델링 과정에서 AI가 제공하는 가치가 더욱 명확해집니다. 다음은 기존 모델과 비교했을 때 AI 모델에서 데이터가 어떻게 처리되는지를 보여주는 매출 예측의 단계별 예시입니다.
기존 모델에서는 분석가가 재무제표, 시장 데이터, 경제 지표를 다운로드한 후 스프레드시트에 입력하거나 복사했습니다. AI를 사용하면 이 단계가 자동화됩니다. 데이터 파이프라인이 매출, 가격, 대차대조표 항목 등과 같은 구조화된 정보뿐 아니라 보도 자료, 뉴스, 고객 후기와 같은 비정형 데이터까지 함께 수집합니다. 또한 API 및 자동화 도구가 실시간 데이터로 데이터를 최신 상태로 유지하여 예측 결과가 최신 정보를 반영하도록 도와줍니다.
인간 분석가는 오류를 확인하고, 누락 데이터를 보완하고, 스프레드시트 형식을 조정하는 데 많은 시간을 들이고는 합니다. AI는 데이터를 자동으로 정제하고 표준화하여 이 프로세스의 속도를 높입니다. 텍스트의 경우 NLP를 통해 언어를 감정 점수와 같은 측정 가능한 특성으로 변환하여 매출 추세에 영향을 미치는 요인으로 활용할 수 있습니다.
기존 모델은 어떤 요인이 중요한지를 분석가의 판단에 의존합니다. 예를 들어, 마케팅 투자와 연계된 매출 성장을 중요한 요인으로 보는 경우가 그렇습니다. AI는 더 광범위한 관점에서 접근합니다. 알고리즘은 가능한 많은 변수를 테스트하여 어떤 변수가 매출을 주도하는지 찾습니다. 예를 들어, 웹사이트 트래픽이나 고객 지원 활동이 광고 지출만큼 중요하다는 사실을 밝혀낼 수 있습니다.
AI는 고정된 수식에 숫자를 입력하는 대신 머신 러닝을 활용합니다. 회귀, 그래디언트 부스팅, 심층 신경망 등의 기법을 사용해 과거 매출 데이터를 학습합니다. LSTM 신경망과 같은 시계열 모델은 휴일 시즌의 매출 급등과 같은 반복적인 패턴을 포착할 수 있으며, 동시에 NLP는 실적 발표나 시장 뉴스에서 얻은 인사이트를 추가로 반영할 수 있습니다.
기존 모델은 가정이 타당해 보이는지를 검토하는 방식으로 검증합니다. 반면 AI 모델은 평균 절대 오차 등의 통계적 지표를 통해 예측값이 실제 결과와 얼마나 근접한지를 평가합니다. 모델의 예측이 실제 결과와 차이가 클 경우, 이를 조정하고 다시 학습시킵니다.
기존 모델은 일반적으로 "올해 매출이 10% 증가할 것으로 예상됨"과 같은 가정을 기반으로 하나의 결과값만을 제공합니다. AI 모델은 더 풍부한 결과를 생성합니다. 예를 들어 "매출이 9,200만~1억 달러 사이에 있을 확률이 65%"와 같이 다양한 시나리오와 확률을 만들 수 있습니다.
기존 스프레드시트는 새로운 데이터가 들어올 때마다 수동으로 업데이트해야 합니다. AI 모델은 자동으로 업데이트됩니다. 공급망 중단이나 소비자 수요 변화 등 갑작스러운 변동이 발생해도 모델이 즉시 적응해 예측을 업데이트합니다.
AI 재무 모델링은 더 빠른 숫자 처리 그 이상을 제공합니다. 데이터를 수집, 분석, 적용하는 방식을 재구성함으로써 재무팀과 재무 계획 및 분석(FP&A) 부서가 인사이트를 도출하고, 위험을 예측하며, 전략을 수립할 수 있는 새로운 가능성을 열어줍니다. 주요 이점은 다음과 같습니다.
비정형 데이터로부터 더 심층적인 인사이트 확보: NLP를 통해 AI는 실적 발표 회의록, 시장 뉴스, 고객 감정을 활용할 수 있습니다. 기존 모델은 이러한 정보를 대부분 무시합니다. 이 접근 방식은 예측을 위한 더 풍부한 맥락을 제공합니다.
전략적 의사 결정 지원 강화: AI가 반복적인 업무를 처리함으로써 재무팀은 더욱 강력한 비즈니스 파트너가 됩니다. 재무팀은 스프레드시트를 관리하기보다는 결과를 해석하고 경영진에게 자문하는 데 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다. 이러한 변화는 기업이 리소스를 최적화하고 재무를 더 큰 전략과 연계하는 데 도움이 됩니다.
프로세스 속도 향상 및 효율성 제고: AI는 데이터 입력, 검증, 스프레드시트 업데이트와 같은 수동 작업에 소요되는 시간을 줄여줍니다. AI가 반복적인 프로세스를 자동화하는 동안 분석가는 전략에 집중할 수 있습니다.
확장성 향상: AI 재무 모델링은 기존 도구보다 훨씬 방대한 데이터 세트를 처리할 수 있습니다. 이러한 강점은 실시간으로 전사적 재무 예측이 필요한 복잡한 글로벌 조직에 특히 적합합니다.
정확도 향상: 기존 모델은 고정된 가정에 의해 제한되지만 AI 모델은 새로운 데이터로부터 학습하면서 개선됩니다. 이를 통해 변화하는 비즈니스나 시장 상황을 포착할 수 있으며, 보다 정확하고 관련성 높은 예측을 제공할 수 있습니다.
더 풍부한 시나리오 계획: AI는 수천 가지의 '가정(what-if)' 시나리오를 빠르게 실행하여 다양한 가정에서 결과가 어떻게 변하는지 보여줄 수 있습니다. 이를 통해 기업은 정적 모델로는 불가능한 방식으로 불확실성에 대비할 수 있으며, 리더가 보다 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
더 강력한 위험 감지: AI는 정형 및 비정형 데이터를 모두 스캔하여 이상 징후, 사기 신호, 재무적 불안의 초기 징후를 포착할 수 있습니다. 이러한 기능은 안정성과 규정 준수를 위한 중요한 강점으로 작용합니다.
AI를 재무 모델링에 도입하는 과정에는 여러 난관이 따릅니다. 은행 CEO의 60%는 자동화를 활용하고 경쟁력을 높이기 위해서는 상당한 위험을 감수해야 한다고 답했습니다.7 혁신과 책임, 그리고 장기적인 안정성 사이의 균형을 유지하려면 이러한 과제를 이해하는 것이 필수적입니다.
편향과 공정성: 과거 데이터에 편향이 반영되어 있다면 AI 모델은 이를 복제하거나 심지어 강화할 수 있습니다. 편향을 조기에 인식하는 것이 효과적인 대응 전략의 핵심입니다.
비용과 접근성: AI 모델을 구축하고 유지하려면 인프라, 데이터, 인재에 대한 투자가 필요합니다. 대형 기업은 이를 상대적으로 쉽게 관리할 수 있지만, 중소 규모 기업은 불리한 위치에 놓일 수 있습니다.
사이버 보안과 데이터 프라이버시: AI 모델은 민감한 재무 및 고객 데이터를 기반으로 합니다. 이러한 정보를 침해나 오용으로부터 보호하는 것은 지속적인 과제입니다.
데이터 품질과 가용성: AI 모델은 학습하는 데이터의 품질에 따라 성능이 결정됩니다. 불완전하거나 일관성이 없거나 편향된 데이터 세트는 오해를 불러일으키는 예측을 생성할 수 있습니다.
레거시 시스템과의 통합: 재무팀은 확립된 ERP, 회계, 보고 템플릿에 의존하는 경우가 많습니다. 이러한 구형 시스템에 AI를 통합하는 것은 비용이 많이 들고 기술적으로도 까다로울 수 있습니다.
모델 투명성: 많은 머신 러닝 기법은 '블랙박스'처럼 작동하기 때문에 분석가, 경영진 또는 규제 기관이 예측이 어떻게 생성되는지 이해하기 어렵습니다. 이러한 투명성 부족은 신뢰와 규정 준수 문제를 야기합니다.
자동화에 대한 과도한 의존: 자동화는 효율성을 높여주지만 팀이 결과를 검증하지 않은 채 그대로 수용하게 만들 수도 있습니다. 사람이 제대로 관리하지 않으면 오류가 그대로 통과될 위험이 커집니다.
규정 준수: 금융 기관은 설명 가능성과 감사 가능성에 대한 엄격한 기준을 충족해야 합니다. 복잡한 AI 모델은 이러한 요구 사항을 충족하지 못하는 경우가 많아 거버넌스 문제를 초래할 수 있습니다.
기술 격차: 많은 재무 전문가는 기계 학습 또는 데이터 과학에 대한 교육을 받지 않았습니다. 이러한 격차를 해소하려면 재무팀 내에서 새로운 교육, 채용 전략, 그리고 문화적 적응이 필요합니다.
