기본적인 비즈니스 회계 관행은 1400년대 베네치아 투자자들이 복식부기, 손익 계산서 및 대차대조표를 사용하여 아시아 무역 원정을 추적했던 1400년대까지 거슬러 올라갑니다. "예산"이라는 단어는 "작은 지갑"을 뜻하는 고대 프랑스어 "bougette"에서 유래되었습니다. 영국 정부는 1700년대 중반에 재무장관이 연간 재무제표를 발표하면서 "예산 공개"라는 표현을 사용하기 시작했습니다. 기업들은 1800년대 후반부터 재정을 설명하기 위해 "예산"이라는 용어를 정기적으로 사용하기 시작했습니다.

현대의 비즈니스 예측은 1930년대 대공황의 경제적 황폐화에 대응하기 위해 시작되었습니다. 기업이 미래를 더 잘 예측하는 데 도움이 되는 새로운 유형의 통계와 통계 분석이 개발되었습니다. 기업들이 이러한 새로운 예측 툴을 활용할 수 있도록 돕기 위해 컨설팅 회사가 등장했습니다.

20세기 초에 회계와 예측은 수작업으로 작성된 방정식, 원장, 스프레드시트에 의존했기 때문에 어려웠습니다. 1960년대에 메인프레임 컴퓨터가 등장하고 1980년대에 개인용 컴퓨터가 등장하면서 이러한 과정이 더욱 가속화되었습니다. Microsoft Excel과 같은 소프트웨어 애플리케이션이 재무 보고용으로 널리 보급되었습니다. 그러나 Excel 프로그램과 스프레드시트는 다양한 부서나 개인이 보고서를 공동으로 작성해야 할 때 입력 오류가 발생하기 쉽고 다루기 힘들었습니다.

2000년대 초에 이르러 기업들은 점점 더 확대되는 운영 데이터 소스에 접근할 수 있게 되었고, 날씨, 사회적 감정, 계량경제 데이터 등 기업 거래 시스템 외부의 정보에도 접근할 수 있게 되었습니다. 예측에 사용할 수 있는 데이터의 양이 엄청나게 많아지면서 이를 처리할 수 있는 더욱 정교한 소프트웨어 툴이 필요해졌습니다.

이러한 데이터 복잡성을 처리하기 위해 수많은 계획 소프트웨어 패키지가 등장하여 계획, 예산 책정 및 예측을 처리와 협업 측면에서 더 빠르고 쉽게 만들어 주었습니다. 데이터에서 자동으로 예측적 통찰력을 도출함으로써 기업은 변화하는 추세를 파악하고, 사후 분석이 아닌 미래 예측을 바탕으로 의사 결정과 함께 미래 예측을 내릴 수 있습니다.

오늘날 클라우드 기반 시스템은 더 큰 유연성, 보안 및 비용 절감을 제공하여 표준이 되고 있으며, 조직이 오류를 줄이면서 정확한 예측과 예산을 생성하는 데 도움이 됩니다.

그러나 이러한 발전에도 불구하고 기업은 여전히 기존 스프레드시트에 상당히 의존하고 있습니다.1 기업의 70%는 스프레드시트 보고에 크게 의존하고 있으며, 온프레미스 전문 소프트웨어를 사용하는 기업은 16%에 불과하며, 계획 수립에 클라우드 소프트웨어를 사용하는 기업은 10%에 불과합니다.

많은 기업이 여전히 연간 계획과 예산을 기반으로 전략을 수립하고 있는데, 이는 100년 전에 개발된 경영 기법입니다. 하지만 오늘날처럼 경쟁이 치열한 환경에서는, 조직들이 계획과 예산, 그리고 전망이 두세 분기 전의 상황이 아니라 현재의 현실을 반영해야 한다는 점을 깨닫고 있습니다. 지속적인 계획 및 예측은 분기별 또는 월별로 연중 수시로 계획, 예산 및 예측을 업데이트하는 데 널리 사용되는 방법론이 되고 있습니다. 이러한 접근 방식은 관리자가 경쟁자보다 먼저 추세를 파악하는 데 도움이 되며, 가격 책정, 제품 구성, 자본 배분, 심지어 인력 수준에 대해서도 더 잘 알고 민첩하게 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.