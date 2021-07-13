계획, 예산 책정 및 예측은 일반적으로 조직의 단기 및 장기 재무 목표를 결정하고 매핑하기 위한 3단계 프로세스입니다.
이 과정은 일반적으로 최고재무책임자(CFO)와 재무부서에서 관리합니다. 그러나 이 정의는 조직의 모든 계획 영역까지 확장할 수 있습니다. 예를 들어 재무 계획 및 분석, 공급망 계획, 영업 계획, 인력 계획, 마케팅 계획 등이 이에 포함됩니다.
기본적인 비즈니스 회계 관행은 1400년대 베네치아 투자자들이 복식부기, 손익 계산서 및 대차대조표를 사용하여 아시아 무역 원정을 추적했던 1400년대까지 거슬러 올라갑니다. "예산"이라는 단어는 "작은 지갑"을 뜻하는 고대 프랑스어 "bougette"에서 유래되었습니다. 영국 정부는 1700년대 중반에 재무장관이 연간 재무제표를 발표하면서 "예산 공개"라는 표현을 사용하기 시작했습니다. 기업들은 1800년대 후반부터 재정을 설명하기 위해 "예산"이라는 용어를 정기적으로 사용하기 시작했습니다.
현대의 비즈니스 예측은 1930년대 대공황의 경제적 황폐화에 대응하기 위해 시작되었습니다. 기업이 미래를 더 잘 예측하는 데 도움이 되는 새로운 유형의 통계와 통계 분석이 개발되었습니다. 기업들이 이러한 새로운 예측 툴을 활용할 수 있도록 돕기 위해 컨설팅 회사가 등장했습니다.
20세기 초에 회계와 예측은 수작업으로 작성된 방정식, 원장, 스프레드시트에 의존했기 때문에 어려웠습니다. 1960년대에 메인프레임 컴퓨터가 등장하고 1980년대에 개인용 컴퓨터가 등장하면서 이러한 과정이 더욱 가속화되었습니다. Microsoft Excel과 같은 소프트웨어 애플리케이션이 재무 보고용으로 널리 보급되었습니다. 그러나 Excel 프로그램과 스프레드시트는 다양한 부서나 개인이 보고서를 공동으로 작성해야 할 때 입력 오류가 발생하기 쉽고 다루기 힘들었습니다.
2000년대 초에 이르러 기업들은 점점 더 확대되는 운영 데이터 소스에 접근할 수 있게 되었고, 날씨, 사회적 감정, 계량경제 데이터 등 기업 거래 시스템 외부의 정보에도 접근할 수 있게 되었습니다. 예측에 사용할 수 있는 데이터의 양이 엄청나게 많아지면서 이를 처리할 수 있는 더욱 정교한 소프트웨어 툴이 필요해졌습니다.
이러한 데이터 복잡성을 처리하기 위해 수많은 계획 소프트웨어 패키지가 등장하여 계획, 예산 책정 및 예측을 처리와 협업 측면에서 더 빠르고 쉽게 만들어 주었습니다. 데이터에서 자동으로 예측적 통찰력을 도출함으로써 기업은 변화하는 추세를 파악하고, 사후 분석이 아닌 미래 예측을 바탕으로 의사 결정과 함께 미래 예측을 내릴 수 있습니다.
오늘날 클라우드 기반 시스템은 더 큰 유연성, 보안 및 비용 절감을 제공하여 표준이 되고 있으며, 조직이 오류를 줄이면서 정확한 예측과 예산을 생성하는 데 도움이 됩니다.
그러나 이러한 발전에도 불구하고 기업은 여전히 기존 스프레드시트에 상당히 의존하고 있습니다.1 기업의 70%는 스프레드시트 보고에 크게 의존하고 있으며, 온프레미스 전문 소프트웨어를 사용하는 기업은 16%에 불과하며, 계획 수립에 클라우드 소프트웨어를 사용하는 기업은 10%에 불과합니다.
많은 기업이 여전히 연간 계획과 예산을 기반으로 전략을 수립하고 있는데, 이는 100년 전에 개발된 경영 기법입니다. 하지만 오늘날처럼 경쟁이 치열한 환경에서는, 조직들이 계획과 예산, 그리고 전망이 두세 분기 전의 상황이 아니라 현재의 현실을 반영해야 한다는 점을 깨닫고 있습니다. 지속적인 계획 및 예측은 분기별 또는 월별로 연중 수시로 계획, 예산 및 예측을 업데이트하는 데 널리 사용되는 방법론이 되고 있습니다. 이러한 접근 방식은 관리자가 경쟁자보다 먼저 추세를 파악하는 데 도움이 되며, 가격 책정, 제품 구성, 자본 배분, 심지어 인력 수준에 대해서도 더 잘 알고 민첩하게 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
건전한 계획, 예산 책정 및 예측 프로세스를 만들고 구현하면 조직에서 더 정확한 재무 보고서와 분석을 수립하는 데 도움이 되며, 궁극적으로 더 정확한 예측과 매출 성장으로 이어질 가능성이 있습니다. 파괴적인 경쟁자들이 가장 전통적인 산업 분야까지 진입하고 있는 오늘날의 비즈니스 환경에서는, 이러한 중요성이 더욱 커지고 있습니다.
기업이 잘 확립된 계획 및 예측 모범 사례와 함께 데이터와 분석을 도입하면 전략적 의사 결정이 강화되고 더 정확한 계획과 시기적절한 예측으로 보상을 받을 수 있습니다. 전반적으로 이러한 툴과 관행은 시간을 절약하고, 오류를 줄이고, 협업을 촉진하고, 진정한 경쟁 우위를 제공하는 보다 규율적인 관리 문화를 육성할 수 있습니다.
구체적으로 기업은 다음을 수행할 수 있습니다.
예산, 계획 및 예측 소프트웨어는 기성 솔루션으로 구입할 수도 있고, 대규모 통합 기업 성능 관리(CPM) 솔루션의 일부로 구입할 수도 있습니다.
고급 소프트웨어 솔루션을 통해 조직은 다음을 수행할 수 있습니다.
실무자가 잘 확립된 모범 사례를 따르면 계획이 더 쉽고 효과적입니다. 이러한 관행을 지원하는 소프트웨어 솔루션은 정보의 적시성과 신뢰성을 향상시키고 조직 전체의 주요 인물, 특히 최전선에 있는 사람들의 참여를 늘릴 수 있습니다.
선도적인 기업들은 공통 계획 플랫폼에서 데이터 수집, 모델링, 분석 및 보고를 포함한 전체 계획 주기를 처리하는 솔루션으로 전환했으며, 린 인프라 요구 사항도 충족했습니다. 이러한 플랫폼은 예산 중심의 재무 업무부터 수천 개의 SKU(재고 유지 단위)를 갖춘 소매 환경을 위한 공급망 중심 계획까지 다양한 비즈니스 기능을 처리할 수 있습니다.
IBM과 같은 기업은 계획, 예산 및 예측 프로세스를 간소화할 수 있는 총체적인 통합 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. 오늘날의 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에 적응하기 위해서는 조직이 모든 데이터에 대한 신뢰할 수 있는 단일 소스를 제공하는 하나의 솔루션이 필요하다는 것이 논리입니다. 이러한 솔루션은 단순히 재무적인 측면을 넘어 기업 전체에 강력한 예측 엔진이 될 수 있습니다. 클라우드든 온프레미스든 이러한 민첩한 계획 및 분석 소프트웨어 솔루션을 사용하면 기업은 더욱 빠르고 민첩하게, 그리고 예지력 있게 계획, 예산 책정 및 예측을 수행할 수 있습니다.
계획, 예산 및 예측 소프트웨어를 평가하고 선택하는 것은 복잡한 작업입니다. 소프트웨어의 기능, 계획 프로세스에 대한 가치, 계획 모범 사례를 지원하는 능력을 신중하게 고려해야 합니다. 또한 판매 완료 후 공급업체의 신뢰성 및 지원, 사용자 커뮤니티 연결, 고객 성공을 위한 노력과 같은 요소도 고려해야 합니다.
IBM® Analytics는 최근 조직이 계획, 예산, 전망 소프트웨어를 평가할 수 있도록 돕는 가이드를 발행하며, 살펴봐야 할 핵심 요건들을 제시했습니다.
중요한 것은 단순히 제품의 기능과 능력을 평가하는 것이 아니라, 조직 내의 다양한 사용자가 해당 기능을 어떻게 구현할 것인지도 평가하는 것입니다. 재무, 운영, 인사, 영업 등 다양한 이해관계자가 사용할 계획 솔루션을 테스트하는 것이 중요합니다.
