생성형 AI로 재무 운영의 효율성을 개선하는 방법

생성형 인공 지능(AI)에 대해 배웠을지 모르지만 이것이 재무 및 회계(F&A)의 미래에 어떤 의미가 있는지 모를 수도 있습니다. 이름에서 알 수 있듯이 이미지, 음악, 음성, 코드, 비디오 또는 텍스트를 생성하는 동시에 기존 데이터를 해석하고 조작합니다. F&A 리더에게 이는 비즈니스 성능 보고서, 논평 및 내러티브와 같은 재무 데이터를 변환할 수 있는 능력이 있을 수 있음을 의미합니다. AI 도입이 어렵게 느껴질 수 있지만, 새로운 기반 모델의 유연성과 확장성으로 인해 기업이 전략적 핵심인 F&A 프로세스에서 AI를 업무에 활용할 수 있게 되면서 AI 도입이 더욱 가속화될 것입니다.
F&A를 위한 새로운 생성형 AI 솔루션과 고유한 파운데이션 모델을 접하게 되면 모든 옵션에 압도당할 수 있습니다. 선택한 모델이 F&A 사용 사례 전반의 채택을 효과적으로 가속화하고 가치 실현 시간을 단축할 수 있다는 확신을 가지고 신중하게 선택하는 것이 중요합니다.
재무 보고 내러티브(및 해설)는 회사의 재무 성능에 대한 의미 있는 인사이트와 상황에 맞는 이해를 제공하는 데 중추적인 역할을 합니다. 현재 재무 분석가가 이러한 내러티브를 작성하고 있지만, 이 접근 방식은 시간이 많이 걸립니다. 세심한 분석, 비판적 사고, 효과적인 커뮤니케이션 기술이 필요한 수동 프로세스에서 운영 효율성을 간소화하고 개선하는 AI 기반 프로세스로 전환해야 합니다.
기업이 보고서와 내러티브를 작성할 때 다음과 같은 몇 가지 문제에 직면하는 경우가 많다는 것을 잘 알고 있습니다.
이러한 과제에도 불구하고 우리는 F&A에 생성형 AI를 전략적으로 구현하면 생산성이 향상되고 F&A 운영이 간소화될 것이라고 확신합니다.
예를 들어, 재무 보고서 내러티브 및 해설을 생성할 때 생성형 AI가 주기 시간을 어떻게 개선할 수 있는지 설명했습니다. 그림 1은 완료하는 데 거의 2주가 걸렸던 재무 프로세스를 보여주고, 그림 2는 이러한 프로세스가 생성형 AI를 전체적으로 적용하여 실시간 해설과 내러티브 생성을 통해 어떻게 가속화되었는지 보여줍니다.
F&A 자산 모음을 수동으로 검색하는 대신 AI를 활용하여 필요한 통찰력(예: 경쟁사와 관련된 회사의 성과, 취해야 할 주요 조치, 가능한 분석가의 질문 및 회사의 응답)을 수집하거나 조사하는 데 걸리는 시간을 줄일 수 있습니다. AI는 재무제표, 주석, 공시 및 기타 해당 데이터를 분석한 다음 데이터를 번역하고 해석하여 질문에 대한 맥락이 풍부한 답변을 제공합니다. 그림 3은 대화형 AI 기술이 제공하는 부수적인 이점을 강조합니다.
재무 보고에 도움이 되는 해설과 내러티브를 작성하는 데 생성형 AI를 활용하면 다음과 같은 몇 가지 이점이 있습니다.
생성형 AI와 기타 능력이 지금은 준비되었을 수 있지만, 가능하다면 전체적이고 전략적으로 접근하여 동료(예: 정보 기술)와 함께 가장 유망한 F&A 전술을 배포하기 위한 올바른 생성형 AI 기술 스택을 평가하고 탐색하는 것이 좋습니다. 그림 4는 F&A 조직 전체에 이러한 새로운 기능을 효과적으로 배포하기 위해 고려해야 하는 애플리케이션, 모델 및 인프라를 설명하는 생성형 AI의 예비 기술 스택(또는 아키텍처)을 보여줍니다.
핵심 프로세스 전반의 F&A 기능에 생성형 AI를 구현할 때는 이 기술이 만병통치약이 아니라는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 그렇다고 해서 모든 문제가 해결되거나 인간 전문 지식의 필요성을 대체할 수는 없습니다. 대신, 이를 F&A 팀의 기능을 증강하고 강화할 수 있는 도구로 생각하세요. 이를 통해 비즈니스 가치를 창출하는 전략적 이니셔티브에 집중하여 더욱 효율적이고 정확하며 통찰력 있는 작업을 수행할 수 있습니다.
비즈니스 가치를 높이기 위해 F&A 실무자는 목표에 대한 명확한 이해와 잘 정의된 로드맵을 바탕으로 생성형 AI 적용에 접근해야 합니다. 다음은 F&A 전문가가 제공한 몇 가지 중요한 고려 사항입니다.
대규모 생성형 AI를 도입하고 구현하기로 결정하면 IBM의 생성형 AI 우수성 센터에서 신뢰할 수 있는 AI를 안전하게 배포하고 IBM® watsonx, AI 제품 포트폴리오, 독점 모델이나 타사 모델(또는 이들의 조합)과 같은 엔터프라이즈 AI를 활용하는 데 적합한 AI 툴킷을 선택하여 고유한 비즈니스 과제와 목표에 따라 선택할 수 있도록 도와드립니다. 생성형 AI가 엄청난 비즈니스 가치를 제공하고 운영 효율성을 개선할 수 있도록 혁신을 위한 전략적 로드맵을 구축하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
생성형 AI를 활용한 금융의 미래 블로그 시리즈에서 생성형 AI가 F&A 전문가에게 어떻게 도움을 주고 F&A 기능을 간소화 및 개선할 수 있는지 자세히 알아보십시오