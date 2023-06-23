생성형 AI로 재무 운영의 효율성을 개선하는 방법

생성형 인공 지능(AI)에 대해 배웠을지 모르지만 이것이 재무 및 회계(F&A)의 미래에 어떤 의미가 있는지 모를 수도 있습니다. 이름에서 알 수 있듯이 이미지, 음악, 음성, 코드, 비디오 또는 텍스트를 생성하는 동시에 기존 데이터를 해석하고 조작합니다. F&A 리더에게 이는 비즈니스 성능 보고서, 논평 및 내러티브와 같은 재무 데이터를 변환할 수 있는 능력이 있을 수 있음을 의미합니다. AI 도입이 어렵게 느껴질 수 있지만, 새로운 기반 모델의 유연성과 확장성으로 인해 기업이 전략적 핵심인 F&A 프로세스에서 AI를 업무에 활용할 수 있게 되면서 AI 도입이 더욱 가속화될 것입니다.

F&A를 위한 새로운 생성형 AI 솔루션과 고유한 파운데이션 모델을 접하게 되면 모든 옵션에 압도당할 수 있습니다. 선택한 모델이 F&A 사용 사례 전반의 채택을 효과적으로 가속화하고 가치 실현 시간을 단축할 수 있다는 확신을 가지고 신중하게 선택하는 것이 중요합니다.

재무 보고 내러티브(및 해설)는 회사의 재무 성능에 대한 의미 있는 인사이트와 상황에 맞는 이해를 제공하는 데 중추적인 역할을 합니다. 현재 재무 분석가가 이러한 내러티브를 작성하고 있지만, 이 접근 방식은 시간이 많이 걸립니다. 세심한 분석, 비판적 사고, 효과적인 커뮤니케이션 기술이 필요한 수동 프로세스에서 운영 효율성을 간소화하고 개선하는 AI 기반 프로세스로 전환해야 합니다.