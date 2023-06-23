태그
생성형 AI가 재무 및 회계 전문가를 지원하는 방법

컴퓨터 부품으로 만든 미래형 도시 모델

인공 지능(AI)은 CFO, 회계사, 재무 분석가, 비즈니스 파트너 등 누구에게나 재무 전략을 개선하고 생산성을 높이며 비즈니스 성과를 가속화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 미래 지향적으로 느껴질 수 있지만, 생성형 AI 및 대화형 AI 기술과 같은 발전은 현재 재무 및 회계(F&A)에 도움이 될 수 있습니다.

AI 기술을 통해 재무 전문가는 수동 및 거래 활동 대신 전략 계획 및 분석과 같은 더 가치 있는 활동에 집중할 수 있습니다. 생성형 AI는 과거 데이터, 시장 동향 및 기존 분석 방법에서 종종 놓치는 패턴과 이상 징후를 식별하는 AI 파운데이션 모델 사용을 기반으로 더 빠르고 더 나은 데이터 기반 의사 결정을 지원합니다. 

AI 기반 워크플로에 베팅하고 검토하세요

당사는 IBM Consulting F&A 전문가들의 식견을 활용했습니다. 이 전문가들은 기업의 데이터 기반 의사 결정 지원 체계가 곧 미래 비즈니스 역량을 가늠하는 지표임을 잘 알고 있습니다. IBM Consulting의 전문가들은 F&A 분야에서 생성형 AI를 종합적으로 검토하는 동시에, 위험 요소를 균형 있게 관리해야 한다는 점을 고려하고 있습니다. 당사는 AI 모델의 성과가 학습 방식(F&A 전문가와 IT 부서 간의 협업 등)에 따라 달라진다는 점을 인지하고 있습니다. 아울러 일부 모델이 F&A 개념의 맥락을 일부 이해하지 못해 부정확하거나 오해의 소지가 있는 결과를 낳을 수 있다는 점도 파악하고 있습니다. 

IBM의 기업가치연구소(IBV)가 최근 발표한 보고서에는 제안된 7가지 투자 중 하나에 대한 주요 대응 조치가 명시되어 있습니다. 한 가지 조치는 기업을 운영하기 위해 안전한 AI 우선 지능형 워크플로를 구현하는 것입니다. 기술 주도의 혁신이 가속화되고 있으며 이는 생성형 AI가 주도하고 있다는 내용을 다룬 이 백서는 조직이 이러한 AI 기반 워크플로를 구현하는 동시에 AI 교육이 투명하고 지속적인 비판에 개방되도록 보장할 것을 권장합니다. 이 보고서는 조직이 새로운 파운데이션 모델을 통해 어떤 F&A 사용 사례를 보강해야 하는지 우선순위를 정하고, 정확성, 위험, F&A 이해관계자의 기대치, 투자 수익(ROI) 간의 균형을 맞출 것을 제안합니다.

F&A 분야에서 생성형 AI의 잠재력은 엄청납니다. 최근 IBM 연구에 따르면 임원들은 내년에 조직 전체 직원의 48%(재무 직원의 34% 포함)이 생성형 AI를 사용하여 일상 업무를 보완할 것으로 예상합니다.

생성형 AI에 대한 3가지 주요 고려 사항

저희 전문가들은 F&의사 결정권자가 이 새로운 기술을 적용할 때 다음과 같은 고려 사항을 염두에 둘 것을 권장합니다.

  • 이러한 재무 인사이트를 잘 관리하세요. 생성형 AI 모델이 프로세스에 참여하고, 재무 성과에 대한 내러티브를 요약하고 생성하기 시작하면 연결 상태를 유지하세요. 특히 일부 F&A 팀이 일회성 모델로 또는 일상적인 금융 애플리케이션에 내장되어 기술을 배포하는 속도를 고려할 때 인간의 책임은 점점 더 중요해질 것입니다. 모든 거래 또는 생성된 보고서에 대한 인적 검증 계층과 최종 결재가 핵심입니다. 이해관계자가 AI가 생성한 콘텐츠에 대해 질문할 수 있는 질문에 어떻게 답변할지 고려하세요.
  • 통제력의 관점을 적용하세요. 위험 관리 및 통제는 F&A에서 필수적입니다. 이러한 솔루션의 정밀도는 계속 개선되고 있지만, 운영자는 평가 대상인 모든 사용 사례에 통제력의 관점을 계속 적용하는 것이 중요합니다. 프로세스에 영향을 미칠 수 있는 위험, 중요성 및 잠재적 재무 노출을 평가해야 합니다. 운영자는 사용된 입력과 생성된 아웃풋에 대한 정확성과 완전성을 관찰하고 검증해야 합니다. 대부분의 새로운 기술과 마찬가지로, 사용 사례를 주요 제어 매트릭스에 매핑하여 그 영향을 예측하는 것이 좋습니다.
  • 내부 비즈니스 파트너십은 필수입니다. 분석 및 보고는 가장 큰 영향을 받는 분야 중 하나가 될 것이며, 기업 전반에서 셀프 서비스 솔루션의 수준이 급상승할 것입니다. 이로 인해 일부 비즈니스 리더는 새롭고 똑똑해 보이는 AI 기반 어드바이저에만 의존하여 의사 결정을 내리고자 할 수 있습니다(일부 리더는 F&A 계층을 우회하거나 제공된 정보가 이미 재무팀에서 '검증'된 것으로 간주할 수 있습니다). 재무 부서와 다른 사업부 간의 제휴는 어려울 수 있으므로 어떤 내부 이해관계자가 영향을 받을지 고려하고 처음부터 신뢰와 내부 비즈니스 파트너십을 발전시킬 계획을 세워야 합니다.

IBM Consulting의 F&A 실무자는 이 기술을 출시하는 과정에서 귀하와 협력하여 귀중한 인사이트와 모범 사례를 공유할 수 있습니다. IBM Consulting은 2023년에만 100개 이상의 고객사와 교류하며 기존 머신러 닝 AI 전략과 함께 생성형 AI를 도입한 수십 건의 계약을 완료했습니다. 생성형 AI를 통한 재무의 미래 블로그 시리즈에서 더 많은 게시물을 살펴보고 중요한 F&A 기능을 간소화 및 개선하고 생성형 AI를 통해 재무 운영의 효율성을 개선하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

 

작성자

Juan Jimenez

Senior Product Marketing Manager, Finance Transformation

IBM Consulting

Honor Sherlock

Product Marketing Manager, Data & Technology Transformation (Data, AI and Automation)

IBM Consulting

Lucas Juarez

Partner, Global Finance Transformation

IBM Consulting

Vasanti Pillutla

Associate Partner, Global Finance Transformation

IBM Consulting

Shobhit Varshney

VP & Sr. Partner, AI, Data & Automation Leader, Americas

IBM
