인공 지능(AI)은 CFO, 회계사, 재무 분석가, 비즈니스 파트너 등 누구에게나 재무 전략을 개선하고 생산성을 높이며 비즈니스 성과를 가속화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 미래 지향적으로 느껴질 수 있지만, 생성형 AI 및 대화형 AI 기술과 같은 발전은 현재 재무 및 회계(F&A)에 도움이 될 수 있습니다.
AI 기술을 통해 재무 전문가는 수동 및 거래 활동 대신 전략 계획 및 분석과 같은 더 가치 있는 활동에 집중할 수 있습니다. 생성형 AI는 과거 데이터, 시장 동향 및 기존 분석 방법에서 종종 놓치는 패턴과 이상 징후를 식별하는 AI 파운데이션 모델 사용을 기반으로 더 빠르고 더 나은 데이터 기반 의사 결정을 지원합니다.
당사는 IBM Consulting F&A 전문가들의 식견을 활용했습니다. 이 전문가들은 기업의 데이터 기반 의사 결정 지원 체계가 곧 미래 비즈니스 역량을 가늠하는 지표임을 잘 알고 있습니다. IBM Consulting의 전문가들은 F&A 분야에서 생성형 AI를 종합적으로 검토하는 동시에, 위험 요소를 균형 있게 관리해야 한다는 점을 고려하고 있습니다. 당사는 AI 모델의 성과가 학습 방식(F&A 전문가와 IT 부서 간의 협업 등)에 따라 달라진다는 점을 인지하고 있습니다. 아울러 일부 모델이 F&A 개념의 맥락을 일부 이해하지 못해 부정확하거나 오해의 소지가 있는 결과를 낳을 수 있다는 점도 파악하고 있습니다.
IBM의 기업가치연구소(IBV)가 최근 발표한 보고서에는 제안된 7가지 투자 중 하나에 대한 주요 대응 조치가 명시되어 있습니다. 한 가지 조치는 기업을 운영하기 위해 안전한 AI 우선 지능형 워크플로를 구현하는 것입니다. 기술 주도의 혁신이 가속화되고 있으며 이는 생성형 AI가 주도하고 있다는 내용을 다룬 이 백서는 조직이 이러한 AI 기반 워크플로를 구현하는 동시에 AI 교육이 투명하고 지속적인 비판에 개방되도록 보장할 것을 권장합니다. 이 보고서는 조직이 새로운 파운데이션 모델을 통해 어떤 F&A 사용 사례를 보강해야 하는지 우선순위를 정하고, 정확성, 위험, F&A 이해관계자의 기대치, 투자 수익(ROI) 간의 균형을 맞출 것을 제안합니다.
F&A 분야에서 생성형 AI의 잠재력은 엄청납니다. 최근 IBM 연구에 따르면 임원들은 내년에 조직 전체 직원의 48%(재무 직원의 34% 포함)이 생성형 AI를 사용하여 일상 업무를 보완할 것으로 예상합니다.
저희 전문가들은 F&의사 결정권자가 이 새로운 기술을 적용할 때 다음과 같은 고려 사항을 염두에 둘 것을 권장합니다.
IBM Consulting의 F&A 실무자는 이 기술을 출시하는 과정에서 귀하와 협력하여 귀중한 인사이트와 모범 사례를 공유할 수 있습니다. IBM Consulting은 2023년에만 100개 이상의 고객사와 교류하며 기존 머신러 닝 AI 전략과 함께 생성형 AI를 도입한 수십 건의 계약을 완료했습니다. 생성형 AI를 통한 재무의 미래 블로그 시리즈에서 더 많은 게시물을 살펴보고 중요한 F&A 기능을 간소화 및 개선하고 생성형 AI를 통해 재무 운영의 효율성을 개선하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
IBM의 엔드투엔드 재무 컨설팅 서비스를 통해 재무 성과를 실현하세요.
IBM Apptio는 온프레미스 IT 인프라, 퍼블릭 클라우드 서비스 및 소프트웨어 개발의 비용 분석 및 비용 관리를 위한 SaaS 제품군입니다.
IBM Planning Analytics를 사용하여 재무 계획, 예산 편성 및 예측을 개선하고 조직 전반에서 데이터를 기반으로 의사결정을 내리세요.