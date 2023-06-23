당사는 IBM Consulting F&A 전문가들의 식견을 활용했습니다. 이 전문가들은 기업의 데이터 기반 의사 결정 지원 체계가 곧 미래 비즈니스 역량을 가늠하는 지표임을 잘 알고 있습니다. IBM Consulting의 전문가들은 F&A 분야에서 생성형 AI를 종합적으로 검토하는 동시에, 위험 요소를 균형 있게 관리해야 한다는 점을 고려하고 있습니다. 당사는 AI 모델의 성과가 학습 방식(F&A 전문가와 IT 부서 간의 협업 등)에 따라 달라진다는 점을 인지하고 있습니다. 아울러 일부 모델이 F&A 개념의 맥락을 일부 이해하지 못해 부정확하거나 오해의 소지가 있는 결과를 낳을 수 있다는 점도 파악하고 있습니다.

IBM의 기업가치연구소(IBV)가 최근 발표한 보고서에는 제안된 7가지 투자 중 하나에 대한 주요 대응 조치가 명시되어 있습니다. 한 가지 조치는 기업을 운영하기 위해 안전한 AI 우선 지능형 워크플로를 구현하는 것입니다. 기술 주도의 혁신이 가속화되고 있으며 이는 생성형 AI가 주도하고 있다는 내용을 다룬 이 백서는 조직이 이러한 AI 기반 워크플로를 구현하는 동시에 AI 교육이 투명하고 지속적인 비판에 개방되도록 보장할 것을 권장합니다. 이 보고서는 조직이 새로운 파운데이션 모델을 통해 어떤 F&A 사용 사례를 보강해야 하는지 우선순위를 정하고, 정확성, 위험, F&A 이해관계자의 기대치, 투자 수익(ROI) 간의 균형을 맞출 것을 제안합니다.

F&A 분야에서 생성형 AI의 잠재력은 엄청납니다. 최근 IBM 연구에 따르면 임원들은 내년에 조직 전체 직원의 48%(재무 직원의 34% 포함)이 생성형 AI를 사용하여 일상 업무를 보완할 것으로 예상합니다.