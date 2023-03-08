이러한 초기 사례와 그 결과가 흥미롭긴 하지만, 생성형 AI 솔루션 구축과 관련된 작업은 신중하게 개발되어야 하며 다음과 같은 잠재적 위험에 대한 세심한 주의를 기울여야 합니다.



편향성: 모든 AI 모델과 마찬가지로 학습 데이터도 모델이 생성하는 결과에 영향을 미칩니다. 파운데이션 모델은 인터넷에서 크롤링한 데이터의 상당 부분을 학습합니다. 따라서 인터넷 데이터에 본질적으로 존재하는 편견이 학습된 모델에 의해 포착되어 모델이 생성하는 결과에 나타날 수 있습니다. 이러한 영향을 완화할 수 있는 방법이 있지만, 기업은 이러한 위험을 이해하고 해결하기 위한 거버넌스 메커니즘을 마련해야 합니다.

불투명도: 파운데이션 모델은 알고리즘 학습의 '자기 감독' 특성으로 인해 완전한 감사나 투명성이 보장되지 않습니다.

할루시네이션: LLM은 구문상으로는 프롬프트를 만족하지만 실제로는 잘못된 결과인 '할루시네이션'을 생성할 수 있습니다. 다시 말하지만, 기업은 이러한 위험을 완화하기 위해 강력한 거버넌스 메커니즘을 마련해야 합니다.

지적 재산권: 표절 가능성이 있는 자료에 대해 학습된 모델이 생성한 콘텐츠의 법적 의미와 소유권이 누구에게 있는지에 관한 답이 없는 질문이 있습니다.

보안: 이러한 모델은 프롬프트 인젝션 공격을 포함한 데이터 및 보안 위험에 취약합니다.



비즈니스 리더는 생성형 AI 프로젝트에 참여할 때 관련 위험을 완화하기 위해 강력한 AI 윤리 및 거버넌스 메커니즘을 마련해야 합니다. IBM은 IBM Garage 방법론을 활용하여 비즈니스 리더가 각 생성형 AI 이니셔티브가 얼마나 위험하고 결과물이 얼마나 정밀해야 하는지에 대해 평가할 수 있도록 지원합니다. 첫 번째 도입 단계에서 고객은 결과물을 사람이 검토하고 높은 수준의 정밀도가 필요하지 않은 내부 직원 대상 사용 사례에 우선순위를 둘 수 있습니다.



생성형 AI와 LLM은 AI 분야에 새로운 위험을 초래하며, IBM은 이러한 새로운 솔루션이 제기하는 질문에 대한 모든 답을 가지고 있다고 주장하지는 않습니다. IBM Consulting은 기업, 정부, 사회 전반과 협력하는 과정에서 신중한 성찰을 적용하고 이러한 질문에 대한 답을 찾는 과정에서 다양한 관점을 반영하기 위해 최선을 다하고 있습니다.



