OpenSearch란 무엇인가요?

Apache Lucene을 기반으로 구축되었으며 원래 또 다른 검색 및 분석 엔진인 Elasticsearch에서파생된 OpenSearch는 실시간 검색, 관측 가능성, 분석 및 보안 분석 사용 사례를 위한 확장 가능한 분산 아키텍처를 제공합니다.

OpenSearch에는 데이터 시각화 및 애플리케이션 모니터링을 위한 OpenSearch 대시보드가 포함되어 있습니다. 또한 최신 데이터 환경 전반에서 분석 워크플로를 지원하는 플러그인, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 및 클라이언트로 구성된 광범위한 에코시스템을 갖추고 있습니다.

커뮤니티 기반 로드맵이 포함된 오픈 소스 프로젝트로 개발되었기 때문에 조직은 라이선스 제한이나 공급업체 종속 없이 OpenSearch를 사용할 수 있습니다. 확장 가능한 플러그인 프레임워크와 함께 이전 버전의 Elasticsearch와의 호환성을 통해 팀은 운영 워크로드, 머신 러닝 파이프라인 및 애플리케이션을 위한 유연한 Flexible Analytics 엔진으로 OpenSearch를 채택할 수 있습니다.