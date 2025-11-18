IT 영웅은 무엇이라고 정의할 수 있을까요? IT의 세계에서 보이지 않는 영웅은 다양한 부서 또는 애플리케이션에 걸쳐 교육을 받은 헬프 데스크 기술자입니다. 이들은 사용자의 문제를 해결하는 데 도움이 되는 답변을 빠르게 찾습니다. 그렇다면 이러한 기술 전사는 어떻게 찾을 수 있을까요? 이들은 헬프 데스크 능력을 강화하기 위해 관리형 서비스 업체(MSP)의 전문 지식을 활용하는 경우가 많습니다.

MSP와 이들의 유능한 팀은 조직의 헬프 데스크 서비스를 강화합니다. 그러나 IT 환경의 복잡성 증가와 고객의 기대치가 높아지면서 심각한 문제에 직면하는 경우가 많습니다. 지난 20년 동안 MSP는 기업이 IT 인프라를 관리하면서 핵심 역량에 집중할 수 있도록 지원했으며, 헬프 데스크 기술자는 여러 고객의 다양한 애플리케이션 문제를 동시에 해결할 때가 많았습니다. 이러한 노력에도 불구하고 고객의 약 50%는 여전히 문제가 제대로 해결되지 않은 채로 티켓이 마감된다고 인식하고 있습니다.

수상 경력에 빛나는 뉴욕 대도시 지역의 AI 애플리케이션 디자이너이자 IT 서비스 제공업체인 CrushBank는 소규모 로펌부터 대규모 의료 기관에 이르기까지 다양한 기업에 대한 지원을 관리하면서 이러한 문제를 몸소 이해했습니다. 여러 IT 애플리케이션과 클라이언트 구성에 통달해야 하는 헬프 데스크 엔지니어는 즉각적인 해결을 원하는 고객의 요구를 충족하는 데 어려움을 겪었습니다.

CrushBank의 대표 겸 최고 수익 책임자인 Brian Mullaney는 기존 헬프 데스크 모델의 비효율성을 강조했습니다. “많은 조직에서 엔지니어는 데이터의 바다에서 정보를 검색하는 데 약 50%의 시간을 소비하며, 그 중 대부분은 구조화되어 있지 않고 쉽게 검색되지 않습니다. 이는 생산성을 저하시킬 뿐만 아니라 비용을 부풀려서, 문제 해결보다 데이터 검색에 더 많은 자금이 들어가게 합니다.”

이러한 문제는 고객 경험과 고객 만족에 직접적인 영향을 미치며 비즈니스 손실로 이어질 가능성마저 있습니다. 데이터 과부하로 인해 기업과 헬프 데스크는 과중한 업무에 시달리고, 의사 결정 지연과 운영 속도 저하라는 어려움을 겪고 있습니다.

CrushBank는 고급 AI 기술을 사용하여 정형 데이터와 비정형 데이터를 모두 효율적으로 선별하는 솔루션을 모색했습니다. 이들은 IBM과 파트너십을 맺고 IBM watsonx.ai를 배포했습니다. 이는 엔터프라이즈급 AI 스튜디오로, MSP와 기업이 데이터와 상호 작용하고 사용하는 방식을 혁신하여 효율성을 높이고 비용을 절감하며 고객 만족도를 향상시킵니다.