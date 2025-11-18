CrushBank, 고객이 헬프 데스크를 더 쉽게 이용하고 지원을 받을 수 있도록 변화 모색
IT 영웅은 무엇이라고 정의할 수 있을까요? IT의 세계에서 보이지 않는 영웅은 다양한 부서 또는 애플리케이션에 걸쳐 교육을 받은 헬프 데스크 기술자입니다. 이들은 사용자의 문제를 해결하는 데 도움이 되는 답변을 빠르게 찾습니다. 그렇다면 이러한 기술 전사는 어떻게 찾을 수 있을까요? 이들은 헬프 데스크 능력을 강화하기 위해 관리형 서비스 업체(MSP)의 전문 지식을 활용하는 경우가 많습니다.
MSP와 이들의 유능한 팀은 조직의 헬프 데스크 서비스를 강화합니다. 그러나 IT 환경의 복잡성 증가와 고객의 기대치가 높아지면서 심각한 문제에 직면하는 경우가 많습니다. 지난 20년 동안 MSP는 기업이 IT 인프라를 관리하면서 핵심 역량에 집중할 수 있도록 지원했으며, 헬프 데스크 기술자는 여러 고객의 다양한 애플리케이션 문제를 동시에 해결할 때가 많았습니다. 이러한 노력에도 불구하고 고객의 약 50%는 여전히 문제가 제대로 해결되지 않은 채로 티켓이 마감된다고 인식하고 있습니다.
수상 경력에 빛나는 뉴욕 대도시 지역의 AI 애플리케이션 디자이너이자 IT 서비스 제공업체인 CrushBank는 소규모 로펌부터 대규모 의료 기관에 이르기까지 다양한 기업에 대한 지원을 관리하면서 이러한 문제를 몸소 이해했습니다. 여러 IT 애플리케이션과 클라이언트 구성에 통달해야 하는 헬프 데스크 엔지니어는 즉각적인 해결을 원하는 고객의 요구를 충족하는 데 어려움을 겪었습니다.
CrushBank의 대표 겸 최고 수익 책임자인 Brian Mullaney는 기존 헬프 데스크 모델의 비효율성을 강조했습니다. “많은 조직에서 엔지니어는 데이터의 바다에서 정보를 검색하는 데 약 50%의 시간을 소비하며, 그 중 대부분은 구조화되어 있지 않고 쉽게 검색되지 않습니다. 이는 생산성을 저하시킬 뿐만 아니라 비용을 부풀려서, 문제 해결보다 데이터 검색에 더 많은 자금이 들어가게 합니다.”
이러한 문제는 고객 경험과 고객 만족에 직접적인 영향을 미치며 비즈니스 손실로 이어질 가능성마저 있습니다. 데이터 과부하로 인해 기업과 헬프 데스크는 과중한 업무에 시달리고, 의사 결정 지연과 운영 속도 저하라는 어려움을 겪고 있습니다.
CrushBank는 고급 AI 기술을 사용하여 정형 데이터와 비정형 데이터를 모두 효율적으로 선별하는 솔루션을 모색했습니다. 이들은 IBM과 파트너십을 맺고 IBM watsonx.ai를 배포했습니다. 이는 엔터프라이즈급 AI 스튜디오로, MSP와 기업이 데이터와 상호 작용하고 사용하는 방식을 혁신하여 효율성을 높이고 비용을 절감하며 고객 만족도를 향상시킵니다.
CrushBank는 IBM Watson 에코시스템의 초기 파트너 중 하나로서 IBM과 협력하여 혁신의 여정을 시작했습니다. “IBM의 엔터프라이즈급 AI 스튜디오인 IBM watsonx.ai 기능이 우리가 구축하고 있는 솔루션에 매우 적합하리라는 것을 알고 있었습니다.” CrushBank의 최고 기술 책임자 겸 공동 창립자 David Tan은 말했습니다. “우리는 모든 정보를 결합하고 컴파일하여 최종 사용자에게 다시 제공할 수 있는 정말 강력한 플랫폼이 필요했습니다.” Tan은 덧붙였습니다. 이 기술의 잠재력을 인식한 CrushBank는 IBM watsonx 포트폴리오의 IBM 최신 AI 솔루션을 CrushBank Neuro 제품에 통합하고 고급 대규모 언어 모델(LLM) 기능을 통합하여 혁신에 전념했습니다. 이러한 개선을 통해 CrushBank의 제품은 간결한 답변을 제공하고 여러 문서에 걸쳐 정보를 상호 연관시키며 헬프 데스크 팀의 문제 해결을 가속화할 수 있습니다.
CrushBank Neuro는 기업이 각 부서의 요구 사항에 맞춰 필요한 정보에 신속하게 접근할 수 있도록 지원합니다. 이 솔루션은 AI의 대화형 검색 기능을 활용하여 다양한 기업 데이터 시스템, 고객 문서 및 부서 기록에서 정보를 조회하는 과정을 간소화합니다. 고객사의 주요 담당자, 만료 예정인 판매 계약 수, 개정된 휴가 정책 등 어떤 정보를 찾든 CrushBank Neuro는 내부 데이터 소스를 사용하여 필요한 답변을 제공할 수 있습니다. 직원은 Microsoft Teams와 Slack을 통해서도 Neuro에 접속할 수 있습니다.
CrushBank Neuro 도입으로 헬프 데스크 워크플로가 간소화되었습니다. 티켓을 선택하면 애플리케이션은 빠른 참조를 위해 사용자 친화적으로 구성된 가용 리소스에서 가장 관련성 높은 정보를 반환합니다. 또한 CrushBank Neuro는 서로 다른 기업 데이터 시스템, 문서 및 기록에서 정보 검색을 간소화합니다. CrushBank의 AI 기반 포트폴리오는 직원들이 보다 효율적으로 일할 수 있도록 지원하여 포트폴리오 전반의 성능을 향상시킵니다. CrushBank는 IBM의 고급 기술의 Power를 활용하여 MSP와 고객이 데이터와 상호 작용하고 활용하는 방식을 지속적으로 혁신하고, 보다 민첩하고 대응력이 뛰어나며 지능적인 IT 지원 방식을 발전시키고 있습니다.
CrushBank는 IBM과 전략적 협력하고, 특히 CrushBank Neuro에 watsonx.ai를 통합해서 고객들에게 상당한 이점을 제공했습니다. 이 파트너십의 주요 이점은 헬프 데스크 티켓 해결에 소요되는 평균 시간이 크게 단축되는 것입니다. “고객사가 하루에 종료할 수 있는 티켓 수가 40%가량 증가했습니다.” CrushBank의 CTO인 David Tan은 말했습니다. “이는 분명히 그들이 사업을 성장시킬 수 있다는 것을 의미합니다. 더 많은 고객을 유치할 수 있고, 인력을 늘리지 않고도 사업을 확장할 수 있습니다.”
CrushBank의 솔루션은 단순히 효율성을 높이는 것 이상의 가치를 제공합니다. 또한 내부 및 외부 헬프 데스크 팀이 고객 경험의 필수 요소로 자리매김하여 원격 지원에서 놓치기 쉬운 심층적인 전문 지식을 제공합니다. 이러한 방식을 택하면 1단계 해결률이 높아지고 통화 응답이 빨라져서 결과적으로 고객 만족도 점수가 높아지고 고객 경험이 향상됩니다.
CrushBank의 애플리케이션은 높은 직원 이직률로 인한 재무 및 운영 영향을 완화하는 데도 도움이 됩니다. CrushBank는 최고 성과를 내는 엔지니어들의 집단 지성을 데이터에 통합해서 전문 지식의 패턴을 포착합니다. 이는 조직의 지식을 보존하고 팀을 이롭게 하는 활동입니다. Mullaney는 CrushBank 애플리케이션을 사용하는 목적이 인원 감축이 아니라는 점을 분명히 밝혔습니다. “우리는 '직원과 기계의 파트너십'이라는 용어를 사용합니다. 우리는 사람을 대체하려는 것이 아니라, 사람들이 더 빠르고 효율적으로 업무를 처리할 수 있도록 돕고자 합니다. 그리고 헬프 데스크 담당자와 이들에게서 도움을 받는 직원들이 모두 더 좋은 경험을 하게 만들고자 합니다.”
신규 직원 교육과 온보딩도 CrushBank를 통해 더욱 간소해졌습니다. 다양한 시스템과 리소스에 대해 광범위하게 알지 못하는 신규 직원도 직관적인 검색을 통해 솔루션을 빠르게 찾을 수 있어 생산성이 향상됩니다. “모든 걸 알지 않아도 되기 때문에 입주 6주차 직원도 고객 문제를 효과적으로 해결할 수 있습니다. “한 문장을 검색하면 모든 것을 찾을 수 있습니다.” Mullaney는 말했습니다.
CrushBank는 IBM과 협업하고 CrushBank Neuro에 watsonx.ai를 도입함으로써 본질적으로 강력한 시너지 효과를 창출하여, MSP와 헬프 데스크 전문가가 인력을 최적화하고 고객 경험을 향상하며 조직의 지식을 보존할 수 있도록 지원하는 동시에, 인간과 AI의 협업 문화를 조성했습니다.
2017년 뉴욕 시오셋에서 25년 이상의 경력을 보유한 두 명의 베테랑 MSP 소유주가 설립한 CrushBank는 최초의 AI 지원 헬프 데스크 애플리케이션을 개발했습니다. CrushBank 솔루션은 인지 컴퓨팅 원리를 사용하여 엔지니어 및 지원 팀과 동일한 방식으로 의사 결정을 분석, 학습, 안내합니다. CrushBank는 헬프 데스크 운영을 간소화하여 레벨 2 이상으로 에스컬레이션하는 횟수를 줄였습니다. 헬프데스크 엔지니어는 생산성이 향상되고, 사용자는 첫 통화 문제 해결 횟수가 늘어남에 따라 만족도가 높아집니다.
