증가하는 데이터 규모를 효과적으로 활용하기 위해 기업은 점점 더 복잡해지는 데이터 에코시스템을 관리해야 합니다. 데이터는 다양한 소스에서 생성되며 서로 다른 형식으로 존재하는 경우가 많습니다.

또한 데이터는 전 세계에 걸쳐 클라우드 기반 및 온프레미스 저장소, 예를 들어 데이터 레이크와 데이터 웨어하우스에 분산되어 저장되는 경우가 많습니다.또한 많은 조직에서 데이터는 다양한 팀과 직원에 의해 서로 다른 툴에서 활용되며, 예를 들어 영업팀은 CRM 시스템을, 마케터는 분석 플랫폼을 사용하는 방식입니다.2024년 IDC가 IT 및 비즈니스 부서 리더를 대상으로 실시한 조사에 따르면 운영 데이터는 평균적으로 35개의 서로 다른 시스템에서 수집되어 18개의 분석 데이터 저장소에 통합되는 것으로 나타났습니다.1

이처럼 복잡한 데이터 환경은 데이터 사일로, 낮은 데이터 품질 및 기타 문제를 초래하기 쉬우며, 이는 데이터 파이프라인에서 병목을 발생시키고 후속 분석에 오류를 유발합니다.효과적인 데이터 오케스트레이션은 이러한 문제를 해결하고 데이터로부터 가치를 창출하도록 지원합니다.