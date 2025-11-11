'쓰레기를 넣으면 쓰레기가 나온다'라는 격언처럼, 잘 준비되고 관리된 데이터는 AI 성공의 기본입니다. 정확하고 완전하며 일관된 데이터는 엔터프라이즈 AI의 성능을 높이고 생산성 향상을 이끕니다. 한편, 잘 관리되고 보호된 데이터를 위한 데이터 전략은 규제 준수를 보장하고 사용자의 프라이버시를 지키는 데 도움이 됩니다.

AI를 기반으로 한 의사 결정이 기업의 경쟁 우위로 자리 잡으면서, 많은 조직이 기존의 전통적인 데이터 관리 관행만으로는 AI 지원 데이터를 확보하기 어렵다는 점을 깨닫고 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 2024년 설문조사에 따르면, 기술 리더 중 29%만이 자사의 기업 데이터가 생성형 AI(gen AI)를 효율적으로 확장하는 데 필요한 품질, 접근성, 보안 표준을 충분히 충족하고 있다는 데 매우 동의했습니다.1

조직은 AI 도입을 위한 데이터 준비 상태를 달성하고 유지하기 위해, 통합 액세스, 거버넌스, 보안 및 지원과 같은 몇 가지 필수 데이터 관행에 집중할 수 있습니다. 조직은 이러한 기본 요소를 마련함으로써 데이터를 진정한 AI 지원 상태로 만들 수 있으며, 이를 통해 AI를 값비싼 실험에서 기업 가치를 창출하는 강력한 엔진으로 전환할 수 있습니다.