2023년 8월, 중국은 생성형 인공지능 서비스 관리를 위한 임시 조치(Interim Measures for the Management of Generative Artificial Intelligence Services)라는 생성형 AI에 대한 구체적인 규정을 도입했습니다. 이러한 조치에는 데이터 개인정보 보호, 라벨링 및 생성형 AI 라이선싱에 대한 콘텐츠 표준 및 규칙이 포함됩니다. 중국은 또한 AI 기반 추천 알고리즘과 딥페이크와 같은 딥 합성 기술을 대상으로 하는 특정 규정을 가지고 있습니다.