데이터 패브릭이란 무엇인가요?

많은 조직이 정형, 반정형 및 비정형 데이터의 폭발적인 증가로 인해 기존의 데이터 관리 방식에 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 문제는 데이터 웨어하우스, 데이터 레이크, 하이브리드 클라우드 환경의 확산으로 인해 더욱 심화되고 있습니다.

이러한 스토리지 시스템은 일반적으로 대용량 데이터를 위한 저렴한 솔루션으로 활용됩니다. 그러나 적절한 메타데이터 관리가 제대로 이루어지지 않아 데이터를 효과적으로 찾고 해석하고 사용하기가 어려운 경우가 많습니다.

사일로화된 데이터는 이러한 복잡성을 가중시킵니다. 역사적으로 기업은 HR, 공급망 및 고객 정보를 위한 별도의 데이터 플랫폼을 보유하고 있었으며, 중복되는 데이터 유형과 요구 사항에도 불구하고 각각 독립적으로 운영되었습니다.

이러한 문제로 인해 다크 데이터, 즉 방치되고 신뢰할 수 없는 정보로 간주되어 결국 사용되지 않는 정보가 방대하게 쌓이게 됩니다. 실제로 기업 데이터의 약 60%가 분석되지 않은 상태로 남아 있습니다.1

기업은 이러한 문제를 해결하기 위해 데이터 패브릭을 사용합니다. 최신 아키텍처는 데이터를 통합하고, 거버넌스를 자동화하며, 대규모 데이터 접근을 가능하게 합니다. 서로 다른 시스템에 분산된 데이터를 연결함으로써, 데이터 패브릭은 의사결정자들이 이전에는 보이지 않았던 연관성을 발견하고, 기존에는 활용되지 않았을 데이터를 통해 더 가치 있는 비즈니스 성과를 도출할 수 있도록 합니다.

데이터 민주화와 의사 결정 향상이라는 이점 외에도, 데이터 패브릭 솔루션은 이제 엔터프라이즈 AI 워크플로우에 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. IBM IBV의 2024년 연구에 따르면 CFO의 67%가 최고 경영진이 신기술을 빠르게 활용하는 데 필요한 데이터를 보유하고 있다고 답했습니다. 그러나 기술 리더의 29%만이 데이터가 생성형 AI를 효율적으로 확장하는 데 필요한 품질, 접근성, 보안을 갖추고 있다는 데 동의한다고 답했습니다.

조직은 데이터 패브릭을 사용하여 거버넌스 및 개인정보 보호 요구 사항이 자동으로 적용되어 AI 시스템에 데이터를 전달할 수 있는 신뢰할 수 있는 데이터 인프라를 보다 쉽게 구축할 수 있습니다.