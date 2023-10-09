데이터 플랫폼 아키텍처에는 흥미로운 역사가 있습니다. 2000년대에 들어서면서 기업들은 보고 및 비즈니스 인텔리전스 워크로드를 위해서는 트랜잭션 애플리케이션이 아닌 새로운 솔루션이 필요하다는 것을 깨닫기 시작했습니다. 여러 애플리케이션의 데이터를 통합할 수 있는 읽기 최적화 플랫폼이 등장했습니다. 바로 데이터웨어하우스였습니다.

10년 후에는 인터넷과 모바일이 예상치 못한 양, 다양성, 속도를 지닌 데이터를 생성하기 시작했습니다. 다른 데이터 플랫폼 솔루션이 필요했습니다. 그래서 엄청난 양의 정형 및 비정형 데이터를 처리하는 데이터 레이크가 등장했습니다.

또 다시 10년이 지났습니다. 그리고 데이터 레이크와 데이터 웨어하우스로는 더 이상 기업의 비즈니스 복잡성과 새로운 워크로드를 처리하기에 충분하지 않다는 것이 분명해졌습니다. 너무 비쌉니다. 데이터 프로젝트의 가치를 실현하기 어렵습니다. 데이터 플랫폼은 변경하기 어렵습니다. 시간은 다시 새로운 솔루션을 요구했습니다.

이게 무엇일까요? 이번에는 데이터 레이크하우스, 데이터 패브릭, 데이터 메시라는 세 가지 이상의 데이터 플랫폼 솔루션이 등장하고 있습니다. 이는 고무적인 현상이지만, 동시에 시장에 혼란을 야기하기도 합니다. 개념과 가치가 겹치는 부분이 있습니다. 누구에게 묻느냐에 따라 때때로 해석이 다르게 나타납니다.

이 글은 그러한 혼란을 해소하고자 노력하고 있습니다. 개념을 설명해 드리며 이어서 이 세 가지 개념이 서로 어떻게 연결되거나 함께 사용될 수 있는지를 보여 주는 프레임워크를 소개하겠습니다.