변경 데이터 캡처란 무엇인가요?

변경 데이터 캡처(CDC)는 데이터베이스 내의 데이터 변경 사항을 식별하고 기록하는 기술입니다.CDC는 이러한 변경 사항을 다양한 대상 시스템에 실시간으로 전달하여 데이터베이스가 변경된 직후 조직 전체에서 데이터를 동기화할 수 있도록 합니다.

변경 데이터 캡처는 실시간 데이터 통합 방법으로, 조직 전체에 사일로화되거나 일관되지 않은 데이터를 결합하고 조화시키는 기능을 합니다. 다른 방법으로는 스트림 데이터 통합, 데이터 가상화 및 애플리케이션 통합이 있습니다.

CDC가 시스템을 실시간으로(그리고 짧은 지연시간으로) 최신 상태로 유지하는 능력은 실시간 데이터 분석, 클라우드 마이그레이션 및 AI 모델의 성공에 결정적인 역할을 합니다. 소매, 금융, 의료 등 여러 산업 분야에서 사기 탐지, 공급망 관리, 규정 준수를 지원하는 다양한 사용 사례가 있습니다.

변경 데이터 캡처에는 여러 가지 접근 방식이 있으며, 로그 기반 CDC, 타임스탬프 기반 CDC, 트리거 기반 CDC가 가장 일반적입니다. 기업은 데이터베이스 내장형 툴, 오픈소스 플랫폼 및 타사 솔루션을 통해 변경 데이터 캡처를 구현할 수 있습니다.