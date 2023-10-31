데이터 복제란 무엇인가요?

데이터 복제는 복제 프로세스의 방법, 목적 및 특성에 따라 다양한 유형으로 분류될 수 있습니다. 데이터 복제의 세 가지 주요 유형은 트랜잭션 복제, 스냅샷 복제 및 병합 복제입니다.

트랜잭션 복제는 기본 서버(게시자)에서 데이터베이스가 전체적으로 복사되어 보조 서버(구독자)로 전송되는 구성을 가지고 있습니다. 모든 데이터 변경 사항은 일관되고 지속적으로 업데이트됩니다. 데이터는 실시간으로 복제되고 발생 순서에 따라 기본 데이터베이스에서 보조 서버로 전송되므로 트랜잭션의 일관성이 보장됩니다. 이러한 유형의 데이터베이스 복제는 일반적으로 서버 간 환경에서 사용됩니다.

스냅샷 복제를 사용하면 데이터베이스의 스냅샷이 기본 서버에서 보조 서버로 배포됩니다. 지속적인 업데이트 대신 스냅샷 시점에 존재하는 그대로 데이터가 전송됩니다. 이 유형의 데이터베이스 복제는 데이터 변경 사항이 많지 않거나 게시자와 구독자 간에 동기화를 처음 시작할 때 권장됩니다. 스냅샷 복제는 데이터 변경 사항을 모니터링하지 않기 때문에 데이터 백업에는 유용하지 않지만 실수로 삭제한 경우 복구하는 데 도움이 될 수 있습니다.

병합 복제는 두 개의 데이터베이스를 단일 데이터베이스로 결합하는 것입니다. 따라서 데이터에 대한 모든 변경 사항을 게시자에서 구독자로 업데이트할 수 있습니다. 이는 두 당사자(기본 서버 및 보조 서버) 모두 데이터를 변경할 수 있기 때문에 복잡한 유형의 데이터베이스 복제입니다. 이 복제 유형은 서버-클라이언트 환경에서만 사용하는 것이 좋습니다.