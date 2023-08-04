데이터 민주화를 위해서는 정적 데이터를 저장하기 위한 기존의 '미사용 데이터' 아키텍처에서 벗어나야 합니다. 전통적으로 데이터는 고객과 상호 작용하거나 프로그램을 실행하는 동안에만 호출되는 예비 정보로 간주되었습니다. 오늘날 기업에서 데이터를 사용하는 방식은 훨씬 더 유동적이며, 데이터에 능통한 직원들은 수백 개의 앱에서 데이터를 사용하고, 더 나은 의사 결정을 위해 데이터를 분석하고, 다양한 위치에서 데이터에 액세스합니다.

데이터 민주화는 오늘날의 기업이 운영하는 방식에 맞게 설계된, 용도에 맞는 데이터 아키텍처를 실시간으로 사용합니다. 클라우드와 온프레미스 모두에 분산되어 클라우드, 앱, 네트워크는 물론 미사용 데이터 저장도 광범위하게 사용하고 이동할 수 있습니다. 데이터 민주화를 위해 설계된 아키텍처는 유연하고 통합적이며 민첩하고 안전하여 데이터 및 인공 지능(AI)을 대규모로 사용할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 다음은 데이터 민주화에 적합한 아키텍처 유형의 몇 가지 예입니다.

데이터 패브릭

데이터 패브릭 아키텍처는 조직에서 간소화된 데이터 접근과 셀프서비스 데이터 소비를 위해 사용자가 정보와 상호 작용하는 애플리케이션과 데이터 플랫폼을 연결하도록 설계되었습니다. 데이터 패브릭은 데이터 서비스와 API를 활용하여 레거시 시스템, 데이터 레이크, 데이터 웨어하우스 및 SQL Database의 데이터를 통합하여 비즈니스 성능에 대한 전체적인 관점을 제공할 수도 있습니다.

데이터 패브릭 내의 데이터는 메타데이터를 사용하여 정의되며 비즈니스 분석, 머신 러닝 및 애플리케이션을 위한 정형, 반정형 및 비정형 데이터의 대규모 저장소를 보관하는 저비용 스토리지 환경인 데이터 레이크에 저장될 수 있습니다.

데이터 메시

데이터 민주화에 대한 또 다른 접근 방식은 특정 비즈니스 도메인별로 데이터를 구성하는 분산형 아키텍처인 데이터 메시를 사용합니다. 지식 그래프, 의미 체계 및 AI/ML 기술을 사용하여 다양한 유형의 메타데이터에서 패턴을 발견합니다. 그런 다음 이러한 인사이트를 적용하여 데이터 수명 주기를 자동화하고 오케스트레이션합니다. 데이터 메시는 데이터 레이크 내에서 추출, 변환 및 로드(ETL) 작업을 처리하는 대신 데이터를 여러 리포지토리의 제품으로 정의하며, 각 리포지토리에는 데이터 파이프라인을 관리하기 위한 자체 도메인이 부여됩니다.

경량 서비스가 함께 결합되는 마이크로서비스 아키텍처와 마찬가지로 데이터 메시는 기능 도메인을 사용하여 데이터 주위에 매개 변수를 설정합니다. 이를 통해 조직 전체의 사용자는 데이터를 광범위한 액세스 권한이 있는 제품처럼 취급할 수 있습니다. 예를 들어, 마케팅, 영업 및 고객 서비스 팀은 자체 도메인을 보유하여 주어진 데이터 세트의 생산자에게 더 많은 소유권을 제공하는 동시에 여러 팀 간에 공유할 수 있습니다.

데이터 패브릭과 데이터 메시 아키텍처는 상호 배타적이지 않으며, 서로를 보완하는 데 사용될 수도 있습니다. 예를 들어, 데이터 패브릭은 데이터 제품을 더 빠르게 생성하고, 글로벌 거버넌스를 적용하고, 여러 데이터 제품의 조합을 더 쉽게 오케스트레이션할 수 있기 때문에 데이터 메시를 더 강력하게 만들 수 있습니다.

자세히 보기: 데이터 패브릭과 데이터 메시 비교: 어느 쪽이 더 적합할까요?