증강 데이터 관리: 데이터 패브릭과 데이터 메시 비교

Gartner는 데이터 패브릭을 '데이터 및 연결 프로세스의 통합 계층 역할을 하는 설계 개념으로, 데이터 패브릭은 기존의 검색 가능하고 추론 가능한 메타데이터에 대한 지속적인 분석을 활용하여, 하이브리드 및 멀티클라우드 플랫폼을 포함한 모든 환경에서 통합 및 재사용 가능한 데이터 세트의 설계, 배포 및 활용을 지원한다'고 정의합니다. [1]

데이터 패브릭 아키텍처 접근 방식은 조직의 데이터 접근을 간소화하고 셀프서비스 데이터 소비를 용이하게 할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 일반적인 산업 사용 사례에서 데이터 사일로를 해체하여 데이터 거버넌스, 데이터 통합, 단일 고객 뷰, 신뢰할 수 있는 AI 구현을 형성할 새로운 기회를 제공합니다.



데이터 패브릭의 추상화 계층은 고유한 메타데이터 기반이므로, 모든 데이터 소스를 모델링하고 통합하며 쿼리하고, 데이터 파이프라인을 구축하며, 실시간으로 데이터를 통합하는 작업이 더 쉬워집니다. 또한 데이터 패브릭은 머신 러닝을 사용하여 데이터 플랫폼 전반에서 수작업을 자동화하여 데이터 관측성 및 데이터 품질을 개선해 데이터에서 인사이트 도출하는 과정을 간소화합니다. 이를 통해 데이터 소비자의 데이터 엔지니어링 생산성 및 가치 실현 시간이 개선됩니다.