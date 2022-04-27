증강 데이터 관리: 데이터 패브릭과 데이터 메시 비교

데이터 패브릭과 데이터 메시는 하이브리드 멀티클라우드 에코시스템에서 엔터프라이즈 데이터를 이해하고, 관리하고, 작업할 때 발생하는 조직의 변화와 복잡성을 해결하기 위해 고안된 새로운 데이터 관리 개념입니다. 좋은 소식은 이 두 가지 데이터 아키텍처 개념이 상호 보완적이라는 점입니다. 하지만 데이터 패브릭과 데이터 메시란 정확히 무엇이며, 엔터프라이즈 데이터를 활용하여 더 나은 의사 결정을 내리기 위해 이러한 데이터 관리 솔루션을 사용하는 방법은 무엇일까요?
Gartner는 데이터 패브릭을 '데이터 및 연결 프로세스의 통합 계층 역할을 하는 설계 개념으로, 데이터 패브릭은 기존의 검색 가능하고 추론 가능한 메타데이터에 대한 지속적인 분석을 활용하여, 하이브리드 및 멀티클라우드 플랫폼을 포함한 모든 환경에서 통합 및 재사용 가능한 데이터 세트의 설계, 배포 및 활용을 지원한다'고 정의합니다. [1]
데이터 패브릭 아키텍처 접근 방식은 조직의 데이터 접근을 간소화하고 셀프서비스 데이터 소비를 용이하게 할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 일반적인 산업 사용 사례에서 데이터 사일로를 해체하여 데이터 거버넌스, 데이터 통합, 단일 고객 뷰, 신뢰할 수 있는 AI 구현을 형성할 새로운 기회를 제공합니다.
데이터 패브릭의 추상화 계층은 고유한 메타데이터 기반이므로, 모든 데이터 소스를 모델링하고 통합하며 쿼리하고, 데이터 파이프라인을 구축하며, 실시간으로 데이터를 통합하는 작업이 더 쉬워집니다. 또한 데이터 패브릭은 머신 러닝을 사용하여 데이터 플랫폼 전반에서 수작업을 자동화하여 데이터 관측성 및 데이터 품질을 개선해 데이터에서 인사이트 도출하는 과정을 간소화합니다. 이를 통해 데이터 소비자의 데이터 엔지니어링 생산성 및 가치 실현 시간이 개선됩니다.
Forrester에 따르면 '데이터 메시는 사용하는 조직 내부 또는 전체의 복잡한 대규모 환경에서 분석 데이터를 공유, 액세스, 관리하기 위한 분산형 사회기술적 접근 방식'입니다. [2]
데이터 메시 아키텍처는 비즈니스 도메인 또는 기능별로 데이터 소스를 데이터 소유자와 일치시키는 접근 방식입니다. 데이터 소유권 탈중앙화를 통해, 데이터 소유자는 각자 영역에 맞는 데이터 제품을 만들 수 있습니다. 즉, 데이터 소비자(데이터 과학자 및 비즈니스 사용자 모두)가 데이터 분석 및 데이터 과학에 이러한 데이터 제품의 조합을 사용할 수 있습니다.
데이터 메시 접근 방식의 가치는 데이터 제품 생성을 데이터 엔지니어에게 의존하여 데이터 제품을 다운스트림으로 정제하고 통합하는 것이 아니라, 비즈니스 도메인을 가장 잘 알고 있는 주제 전문가에게 업스트림으로 전달한다는 것입니다.
또한 데이터 메시는 게시 및 구독 모델을 활성화하고 API를 활용하여 데이터 제품의 재사용을 가속화하므로, 데이터 소비자는 신뢰할 수 있는 업데이트를 포함하여 필요한 데이터 제품을 더 쉽게 얻을 수 있습니다.
데이터 패브릭과 데이터 메시는 공존할 수 있습니다. 실제로 데이터 패브릭을 통해 데이터 메쉬를 구현할 수 있는 세 가지 방법이 있습니다.
데이터 관리와 관련하여 데이터 패브릭은 데이터 제품을 만들고 데이터 제품의 라이프사이클을 관리하는 데 드는 많은 작업을 자동화하여 데이터 메시를 구현하고 최대한 활용하는 데 필요한 기능을 제공합니다. 데이터 패브릭 기반의 유연성을 활용하면 데이터 메시를 구현하여 데이터가 온프레미스 또는 클라우드 중 어디에 상주하는지와 무관하게 사용 사례 중심 데이터 아키텍처를 계속 활용할 수 있습니다.
오픈 데이터 레이크하우스 접근 방식을 통해 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하고 분석 및 AI 프로젝트를 더 빠르게 실행하는 방법을 알아보세요.
IBM, 2024년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 통합 툴 부문에서 19년 연속 리더 기업으로 선정
데이터 접근을 간소화하고 데이터 거버넌스를 자동화하세요. 어디서나 모든 데이터를 사용하여 워크로드 비용 최적화, AI 및 분석 확장을 포함하여 데이터 레이크하우스 전략을 데이터 아키텍처에 통합하는 방법을 알아보세요.
탁월한 고객 및 직원 경험을 제공하기 위해 데이터 사일로를 제거하고, 복잡성을 줄이며, 데이터 품질을 개선하는 데이터 전략을 구축하세요.
1 “Data Fabric Architecture is Key to Modernizing Data Management and Data Integration” Gartner. 2021년 5월 11일(ibm.com 외부 링크)
2 “Exposing The Data Mesh Blind Side” Forrester. 2022년 3월 3일(ibm.com 외부 링크)