CDO는 비즈니스가 디지털 혁신을 위해 데이터와 기술을 사용하도록 지원하는 데 중요한 역할을 하지만, 이를 위해서는 데이터 및 분석 전략과 전체 비즈니스 전략이 일치해야 합니다. 최근 IBV 최고 데이터 책임자 연구에 따르면, 설문조사에 참여한 상위 CDO의 63%가 비즈니스 전략과 연계되어 있는 반면, 설문조사에 참여한 다른 CDO 응답자 중에서는 48%에 불과한 것으로 나타났습니다. 데이터에서 가치 있고 실행 가능한 인사이트를 얻으려면 데이터 및 분석 전략을 비즈니스 목표에 연결하여 비즈니스를 이끄는 요소를 이해해야 합니다.

설문조사한 바에 따르면 평균적으로 CDO는 연간 수익의 2.32%를 데이터 관리 및 전략에 할당하며, 이를 통해 수익 성장을 1% 증가시키고 있습니다. 그러나 설문조사에 참여한 상위 CDO는 2.27%을 할당하여 동일한 결과를 달성했습니다. 큰 차이는 없어 보이지만 수백만 달러의 비용을 절감하고 ROI를 크게 개선하며 장기적인 결과를 개선할 수 있습니다.

데이터 전략과 비즈니스 전략이 연계되면 데이터 투자를 사용하여 새로운 가치 원천을 추구하고 조직의 전략적 목표에 맞춰 조직 내에서 혁신을 촉진할 수 있습니다. 실제로 엘리트 그룹의 최고 데이터 책임자 10명 중 거의 9명은 조직이 수익 대비 적은 비율을 데이터에 할당하면서도 동일하거나 더 큰 비즈니스 가치를 창출하는 경우 이러한 방식으로 데이터 투자를 활용하고 있습니다.

데이터 전략과 비즈니스 전략을 연계한다는 것은 부서 전체에 존재하는 다양한 프레임워크와 지침을 병합하여 모든 사람이 동의하는 데이터 환경에 대한 단일 통합 관점을 구축한다는 것을 의미합니다. 비즈니스 사용자, 기술 사용자 및 전반적인 비즈니스 성과 간의 연결을 활용하기 위해 오늘날의 데이터 리더는 데이터 액세스를 간소화하고 셀프서비스 데이터 소비를 용이하게 하는 데이터 패브릭과 같은 최신 데이터 아키텍처가 필요합니다. 데이터 패브릭 아키텍처를 사용하여 전체 데이터 환경에서 팀의 역량을 강화할 수 있는 내부 및 외부 파트너를 위한 기회를 창출하는 네 가지 핵심 방법이 있습니다.

1. 적절한 데이터 거버넌스를 통해 실행 가능한 데이터 기반을 구축하여 데이터 환경 전반에서 데이터 프라이버시 및 보안을 보장합니다.

데이터 아키텍처의 가장 중요한 특성에 대한 질문에 대다수의 CDO는 다른 어떤 영역보다 보안을 훨씬 우선시했습니다. 강력한 데이터 기반에는 조직의 데이터 품질, 개인정보 보호, 보안 관행을 안내하는 데이터 거버넌스 정책을 정의하는 것이 포함되며, 이는 데이터 아키텍처를 통해 강화될 수 있습니다. 그러나 CDO 응답자의 3분의 2 미만만이 데이터를 최대한 보호하고 보안을 유지하고 있다고 답했습니다. 현재 보호 및 보안 프로세스에 대한 신뢰 부족의 원인으로는 데이터 관련 법규 및 기준을 완전히 준수하는 문제, 운영 데이터(관리, 재무, 공급망, 재고, 인력)가 보호되고 안전한지에 대한 우려, 그리고 고객 데이터의 보안성 확보에 대한 불안감 등입니다.

데이터 패브릭 아키텍처의 거버넌스 기반을 통해 어떤 데이터가 존재하는지, 누가 어떤 데이터 세트에 접근할 수 있는지, 확장된 데이터 카탈로그를 활용해 대규모 규정 준수를 통해 어떻게 데이터 환경 전반에서 더 나은 데이터 품질과 계보를 확보할 수 있는지 명확하게 알 수 있습니다.

또한 자동화된 메타데이터 생성과 데이터 품질, 데이터 프라이버시 및 보안 표준을 준수하도록 하는 거버넌스 계층을 제공합니다. 이를 통해 모든 클라우드에서 모든 데이터, 분석 및 AI 이니셔티브에 걸쳐 향상된 가시성과 데이터 마스킹을 통해 규정 및 감사 요구 사항을 준수할 수 있습니다.

'데이터 리더를 위한 데이터 거버넌스' 전자책을 살펴보고 자세히 알아보세요.

2. 책임감 있고 투명하며 설명 가능한 인간 중심의 원칙적인 AI 접근 방식으로 워크플로와 의사 결정을 간소화합니다.

CDO는 더 나은 의사 결정을 유도하면서 위험을 완화하는 AI 솔루션을 쉽게 만들 수 있는 데이터 기반을 마련하는 데 중요한 역할을 합니다. AI 알고리즘과 모델은 실행 가능하며 가치를 창출할 수 있도록 안정적으로 작동해야 하지만, 인사이트에 대한 가시성과 책임감도 갖춰야 합니다. 최종 사용자는 데이터를 처리하는 데 사용되는 표준을 이해하고, AI와 알고리즘을 적용할 윤리 프레임워크를 정의해야 하며, 다양한 팀이 참여해 무의식적인 편견을 피하고 올바른 결과를 도출해야 합니다. 그렇지 않으면 데이터 기반 조직을 육성하는 기술 및 변화 관리 투자(예: 데이터 리터러시)가 낭비됩니다.

데이터 패브릭은 AI 도입 단계에 관계없이 엔드투엔드 AI 라이프사이클 전반에 걸쳐 AI 모델을 벤치마킹하고 평가하기 위한 명확한 프로세스를 통해 지원되는 기술적 기반을 제공합니다.

강력한 다기능 팀으로 구성된 이 기술, 인력, 프로세스의 조합을 통해 팀은 사선제적으로 대응하고 AI 이니셔티브에 거버넌스를 처음부터 주입할 수 있습니다. 또한 이 접근 방식은 위험을 최소화하는 동시에 윤리 원칙 및 정부 규정을 준수하는 팀의 역량을 강화합니다.

'데이터 리더를 위한 AI 거버넌스' 전자책을 읽고 자세히 알아보세요.

3. 자동화를 통해 모델 구축 및 배포를 간소화합니다.

AI는 훌륭한 AI 모델을 형성하는 데이터 과학 없이는 존재할 수 없지만, 설문조사에 참여한 CDO의 33%만이 설명 가능하고 포괄적인 아웃풋을 데이터 아키텍처의 중요한 특성으로 꼽았습니다. 데이터 과학에는 하이브리드 멀티클라우드 환경 내에서 다양한 소스의 다양한 데이터 유형을 조정할 수 있는 데이터 패브릭과 같은 최신 데이터 아키텍처가 필요합니다. 이를 통해 AI 기능을 활용하여 모델 구축과 같은 운영 워크플로를 간소화하고 자동화하는 MLOP와 같은 보다 생산적인 작업 방식이 가능합니다.

'데이터 리더를 위한 데이터 과학 및 MLOps' 전자책을 살펴보고 자세히 알아보세요.

4. 데이터가 어디에 있든 IT 환경 전반에서 데이터를 연결합니다.

연결된 데이터 세트가 없으면 조직은 이질적이고 복잡한 데이터로 어려움을 겪게 되어 사용자에게 명확한 이야기를 전달하지 못합니다. 따라서 조직에 비즈니스 가치를 제공하고 매출 성장을 가속화하는 의미 있는 데이터 제품을 만드는 것은 거의 불가능해집니다.

데이터 패브릭 아키텍처는 건전한 멀티클라우드 데이터 통합 전략을 제공하고, 필요한 곳에 데이터를 제공하여 데이터 접근을 민주화하며, 그 과정에서 특정 공급 업체에 종속되지 않도록 합니다. 또한 미션 크리티컬 데이터를 중단하지 않고 실시간으로 데이터를 동기화할 수 있습니다.

그 결과는 어떨까요? 비즈니스 및 기술 데이터 사용자는 데이터 환경에 대한 전체적이고 설명 가능한 관점을 보여 주는 셀프 서비스 데이터에 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 어떤 데이터를 보유하고 있는지, 그리고 이를 어디에 사용하여 가장 큰 비즈니스 가치를 창출할 수 있는지 정확히 파악할 수 있습니다.

'데이터 리더를 위한 데이터 통합' 전자책을 살펴보고 자세히 알아보세요.