BI의 새로운 시대: 낮은 도입률 극복을 통해 모두가 현명한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원

미래를 내다볼 때, 사용 편의성과 개인화는 BI의 궤도를 재정의할 것입니다.

1. 사용 편의성 강조

차세대 BI 도구는 한때 데이터 과학자만 강력한 데이터 분석에 액세스할 수 있었던 장벽을 분석을 허물어 줍니다. 대화형 인터페이스가 포함된 더 간단한 인터페이스를 통해 이러한 도구는 채팅을 하듯 쉽게 데이터와 상호 작용할 수 있게 해줍니다.

일상적인 워크플로에 통합되어 고급 데이터 분석이 이메일 확인처럼 간단해질 수 있습니다. 이러한 변화는 데이터 액세스를 민주화하여 모든 팀원이 기술 수준에 관계없이 데이터에서 인사이트를 도출할 수 있도록 지원합니다.



예를 들어, 회의 전에 최신 실적 수치를 빠르게 확인하려는 영업 관리자가 있다고 가정해 보세요. 복잡한 소프트웨어를 탐색하는 대신 BI 도구에 "지난 달 총 매출은 얼마입니까?" 또는 "작년 같은 기간과 비교하여 실적이 어떻습니까?"라고 질문합니다.

시스템은 질문을 이해하고 대화하듯 몇 초 만에 정확한 답변을 제공합니다. 이러한 사용 편의성 덕분에 데이터 전문가뿐만 아니라 모든 팀 구성원이 데이터를 효과적으로 활용하고 정보에 입각한 의사 결정을 신속하게 내릴 수 있습니다.

2. 개인화 추진

개인화는 BI 플랫폼이 데이터를 표시하고 데이터와 상호 작용하는 방식을 변화시키고 있습니다. 이는 시스템이 사용자의 작업 방식을 학습하여 개인의 선호도에 맞게 조정하고 비즈니스의 특정 요구 사항을 충족한다는 의미입니다.

예를 들어, 대시보드는 마케팅 관리자에게 가장 중요한 지표를 생산 감독자와 다르게 표시할 수 있습니다. 사용자의 역할뿐만 아니라 시장에서 일어나는 일과 과거 데이터에 대한 정보도 중요합니다.

이러한 시스템의 알림도 더 스마트해졌습니다. 시스템은 모든 변경 사항을 사용자에게 알리는 대신 과거의 중요도를 기반으로 가장 중요한 변경 사항에 초점을 맞춥니다. 이러한 알림은 비즈니스 상황이 변경될 때에도 적응할 수 있어 사용자가 직접 찾아보지 않고도 가장 관련성 높은 정보를 얻을 수 있도록 도와줍니다.

BI 도구는 사용자와 비즈니스 환경에 대한 심층적인 이해를 통합하여 적시에 필요한 정보를 정확히 제공할 수 있습니다. 따라서 이러한 도구는 정보에 입각한 의사 결정을 신속하고 자신 있게 내리는 데 매우 효과적입니다.