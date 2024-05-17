BI의 새로운 시대: 낮은 도입률 극복을 통해 모두가 현명한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원

오늘날 조직은 데이터에 압도되기도 하고 압도당하기도 합니다. 전례 없는 양의 데이터가 있지만, 실행 가능한 인사이트를 얻으려면 숫자에 접근하는 것 이상의 것이 필요하다는 역설이 현대 비즈니스 전략의 핵심에 자리잡고 있습니다.
데이터 기반 의사 결정을 통해 생산성을 높이고, 자원을 현명하게 사용하고, 지속가능성을 강화하려는 움직임이 그 어느 때보다 강해지고 있습니다. 그러나 비즈니스 인텔리전스(BI) 도구의 낮은 도입률은 상당한 걸림돌로 작용하고 있습니다.
Gartner에 따르면 설문조사 조직의 87%에서 분석 및 비즈니스 인텔리전스(ABI)를 사용하는 직원의 수가 증가했지만, 여전히 평균 29%의 직원만이 ABI를 사용하고 있습니다. BI의 명확한 이점에도 불구하고, 지난 7년간 ABI 도구를 적극적으로 사용하는 직원 비율은 거의 증가하지 않았습니다. 그렇다면 왜 더 많은 사람들이 BI 도구를 사용하지 않는 것일까요?
기존 BI 도구, 특히 대시보드의 낮은 도입률은 이러한 도구의 고유한 한계와 현대 비즈니스의 진화하는 요구에 뿌리를 둔 다면적인 문제입니다. 이러한 과제가 지속되는 이유와 이것이 조직 전반의 사용자에게 어떤 의미를 갖는지 자세히 살펴보겠습니다.
대시보드는 통합 데이터 보기를 표시하는 데 탁월하지만 학습 곡선이 가파른 경우가 많습니다. 이러한 복잡성으로 인해 비기술적인 사용자에게는 접근성이 떨어지며, 이러한 도구가 위협적이거나 자신의 필요에 비해 지나치게 복잡하다고 느낄 수 있습니다. 게다가 기존 대시보드의 정적인 특성으로 인해 수동 업데이트나 재설계 없이는 데이터나 비즈니스 상황의 변화에 빠르게 적응하도록 설계되지 않았습니다.
대시보드는 일반적으로 데이터의 개략적인 요약 또는 스냅샷을 제공하는데, 이는 빠른 상태 확인에는 유용하지만 비즈니스 의사 결정을 내리는 데는 충분하지 않은 경우가 많습니다. 이들은 다음에 취해야 할 조치에 대한 제한적인 지침을 제공하는 경향이 있으며, 실행 가능하고 의사 결정에 도움이 되는 인사이트를 도출하는 데 필요한 맥락이 부족합니다. 의사결정권자는 단순한 데이터 이상의, 행동에 직접적인 정보를 제공하는 인사이트가 필요하기 때문에 지원받지 못하고 있다는 느낌을 받을 수 있습니다.
BI 도입의 가장 큰 장벽은 어떤 질문을 해야 할지, 어떤 데이터가 관련성이 있는지 알 수 없다는 점입니다. 대시보드는 정적이며 사용자가 특정 쿼리 또는 지표를 염두에 두고 사용해야 합니다. 무엇을 찾아야 할지 모르면 비즈니스 분석가가 중요한 인사이트를 놓치게 되어 탐색적 데이터 분석 및 의사 결정에 대시보드의 효율성이 떨어질 수 있습니다.
기존 대시보드도 많은 도움이 되었지만, 그 자체로는 더 이상 충분하지 않습니다. BI의 세계는 각 사용자가 필요로 하는 것을 이해하는 통합된 개인화된 도구로 변화하고 있습니다. 이는 단순히 사용자 친화적인 도구가 아니라, 이러한 도구가 기술적 전문성을 갖춘 사람뿐만 아니라 모든 사람이 일상적인 의사 결정 프로세스의 중요한 일부가 되도록 하는 것입니다.
생성형 AI와 같은 새로운 기술은 한때 데이터 전문가만 사용할 수 있었던 능력을 BI 도구에 추가하고 있습니다. 이러한 새로운 도구는 적응력이 뛰어나 사용자가 신뢰하고 즉시 조치를 취할 수 있는 상황에 맞는 통찰력을 제공하는 개인화된 BI 경험을 제공합니다.
기존 대시보드의 획일적인 접근 방식에서 벗어나 보다 역동적이고 맞춤화된 분석 환경으로 전환하고 있습니다. 이러한 도구는 사용자가 데이터 디스커버리에서 실행 가능한 의사 결정에 이르기까지 손쉽게 안내하도록 설계되어 인사이트에 따라 자신 있게 행동할 수 있는 능력을 향상시킵니다.
미래를 내다볼 때, 사용 편의성과 개인화는 BI의 궤도를 재정의할 것입니다.
차세대 BI 도구는 한때 데이터 과학자만 강력한 데이터 분석에 액세스할 수 있었던 장벽을 분석을 허물어 줍니다. 대화형 인터페이스가 포함된 더 간단한 인터페이스를 통해 이러한 도구는 채팅을 하듯 쉽게 데이터와 상호 작용할 수 있게 해줍니다.
일상적인 워크플로에 통합되어 고급 데이터 분석이 이메일 확인처럼 간단해질 수 있습니다. 이러한 변화는 데이터 액세스를 민주화하여 모든 팀원이 기술 수준에 관계없이 데이터에서 인사이트를 도출할 수 있도록 지원합니다.
예를 들어, 회의 전에 최신 실적 수치를 빠르게 확인하려는 영업 관리자가 있다고 가정해 보세요. 복잡한 소프트웨어를 탐색하는 대신 BI 도구에 "지난 달 총 매출은 얼마입니까?" 또는 "작년 같은 기간과 비교하여 실적이 어떻습니까?"라고 질문합니다.
시스템은 질문을 이해하고 대화하듯 몇 초 만에 정확한 답변을 제공합니다. 이러한 사용 편의성 덕분에 데이터 전문가뿐만 아니라 모든 팀 구성원이 데이터를 효과적으로 활용하고 정보에 입각한 의사 결정을 신속하게 내릴 수 있습니다.
개인화는 BI 플랫폼이 데이터를 표시하고 데이터와 상호 작용하는 방식을 변화시키고 있습니다. 이는 시스템이 사용자의 작업 방식을 학습하여 개인의 선호도에 맞게 조정하고 비즈니스의 특정 요구 사항을 충족한다는 의미입니다.
예를 들어, 대시보드는 마케팅 관리자에게 가장 중요한 지표를 생산 감독자와 다르게 표시할 수 있습니다. 사용자의 역할뿐만 아니라 시장에서 일어나는 일과 과거 데이터에 대한 정보도 중요합니다.
이러한 시스템의 알림도 더 스마트해졌습니다. 시스템은 모든 변경 사항을 사용자에게 알리는 대신 과거의 중요도를 기반으로 가장 중요한 변경 사항에 초점을 맞춥니다. 이러한 알림은 비즈니스 상황이 변경될 때에도 적응할 수 있어 사용자가 직접 찾아보지 않고도 가장 관련성 높은 정보를 얻을 수 있도록 도와줍니다.
BI 도구는 사용자와 비즈니스 환경에 대한 심층적인 이해를 통합하여 적시에 필요한 정보를 정확히 제공할 수 있습니다. 따라서 이러한 도구는 정보에 입각한 의사 결정을 신속하고 자신 있게 내리는 데 매우 효과적입니다.
고급 BI 기술 통합의 이점은 분명하지만, 조직은 도입을 방해할 수 있는 심각한 문제에 직면하는 경우가 많습니다. 이러한 과제를 이해하는 것은 혁신적인 도구들의 잠재력을 최대한 활용하려는 기업에게 매우 중요합니다.
가장 큰 장애물 중 하나는 조직 내 고착화된 습관과 저항을 극복하는 것입니다. 기존의 데이터 분석 방법에 익숙한 직원들은 새로운 시스템으로의 전환에 대해 회의적일 수 있습니다. 학습 기간이 길어지거나 일상적인 워크플로가 중단될 수 있다는 우려 때문입니다. 지속적인 학습과 기술 적응력을 중시하는 문화를 조성하는 것이 이러한 저항을 극복하는 열쇠입니다.
새로운 BI 기술을 기존 IT 인프라와 통합하는 것은 복잡하고 비용이 많이 들 수 있습니다. 조직은 새로운 도구가 현재 시스템과 호환되도록 지원해야 하며, 여기에는 상당한 시간과 기술 전문 지식이 필요한 경우가 많습니다. 여러 플랫폼에서 데이터 일관성과 보안을 유지하려고 할 때 복잡성이 증가합니다.
생성형 AI는 본질적으로 기존 데이터 세트를 기반으로 새로운 콘텐츠를 생성합니다. 인공 지능(AI)이 생성한 아웃풋은 제대로 모니터링하고 관리하지 않으면 편향성이나 부정확성을 초래할 수 있습니다.
BI 도구에서 AI와 머신 러닝의 사용이 증가함에 따라 데이터 프라이버시 및 보안 관리가 더욱 복잡해지고 있습니다. 조직은 데이터 거버넌스 정책이 새로운 유형의 데이터 상호 작용을 처리하고 GDPR을 준수할 수 있을 만큼 견고하도록 지원해야 합니다. 이를 위해서는 보안 프로토콜을 업데이트하고 데이터 접근 및 사용량을 지속적으로 모니터링해야 하는 경우가 많습니다.
Gartner에 따르면, 2025년까지 증강된 소비자화 기능은 ABI 기능의 도입률을 처음으로 50%를 넘어 이루어져 더 많은 비즈니스 프로세스와 의사결정에 영향을 미칠 것입니다.
BI의 새로운 시대를 맞이하는 지금, 우리는 새로운 기술을 채택하고 이를 현명하게 관리하는 데 집중해야 합니다. 지속적인 학습과 혁신을 수용하는 문화를 조성함으로써 조직은 생성형 AI와 증강 분석의 잠재력을 충분히 활용하여 더 스마트하고, 더 빠르고, 더 많은 정보를 바탕으로 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
진화하는 ABI 솔루션 환경에 대한 고유한 인사이트를 제공하고 데이터 및 분석 리더를 위한 주요 결과, 가정 및 권장 사항을 강조합니다.
데이터 접근을 간소화하고 데이터 거버넌스를 자동화하세요. 어디서나 모든 데이터를 사용하여 워크로드 비용 최적화, AI 및 분석 확장을 포함하여 데이터 레이크하우스 전략을 데이터 아키텍처에 통합하는 방법을 알아보세요.
무슨 일이 일어났고 왜 일어났는지, 무슨 일이 일어날 수 있는지, 이에 대해 무엇을 할 수 있는지 이해합니다. 추론에 대한 명확한 단계별 설명을 제공하는 Project Ripasso는 모든 비즈니스 사용자들에게 인사이트를 제공하여 자신감 있게 아주 신속한 의사 결정을 내릴 수 있도록 합니다.
기업이 성공하려면 데이터를 활용하여 고객 충성도를 높이고 비즈니스 프로세스를 자동화하며 AI 기반 솔루션으로 혁신을 이루어야 합니다.
IBM Consulting을 통해 엔터프라이즈 데이터의 가치를 실현하여 비즈니스 이점을 제공하는 인사이트 중심의 조직을 구축하세요.
