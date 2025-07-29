실시간 데이터란 무엇인가요?

오늘날에는 과거 데이터와 날짜가 지난 정보(심지어 전날까지 수집된 데이터까지)를 사용하여 정보에 입각한 결정을 내리는 것만으로는 충분하지 않습니다.1

그러나 이는 기업들이 데이터 기반 인텔리전스를 위해 기존의 데이터 처리 접근 방식, 즉 일괄 처리 방식에 의존할 때 종종 어쩔 수 없이 감수해야 하는 일입니다. 일괄 처리를 통해 작업은 특정 간격으로 수집되고 결국에는 특정 시간(예: 밤)에 일괄적으로 실행됩니다.

일괄 처리는 일상적인 보고서와 같이 시간에 민감하지 않은 작업에는 유용한 툴이지만, 기업이 즉각적인 인사이트를 도출하는 데 방해가 됩니다. 예를 들어, 사기 탐지 프로그램의 일부로 데이터 처리에만 의존하는 은행은 상당한 손실이 발생한 후에야 의심스러운 금융 거래에 대한 알림을 받을 수 있습니다.

즉각적으로 데이터를 처리할 수 있는 저지연 기술(현재는 실시간 데이터라고 함)의 개발은 기업이 변화하는 상황에 대응하고 비즈니스 인텔리전스 이니셔티브를 실행하는 속도에 혁명을 가져왔습니다.

사기 사례 다시 살펴보기: 실시간 데이터 처리는 금융 거래에 대한 실시간 데이터 분석(실시간 데이터 애널리틱스라고도 함)을 지원하여 의심스러운 활동이 발생하는 즉시 은행에 경고합니다. 이를 통해 은행은 신속하게 개입하고 대규모 손실을 방지하여 고객 자산을 보호할 수 있습니다.

인공지능의 도입이 증가함에 따라 실시간 데이터의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 최신 고품질 데이터는 AI 및 머신 러닝 기반 워크플로에 필수적인 경우가 많습니다.

예를 들어, AI 기반 진단 모델은 가능한 질병을 감지하기 위해 현재 환자 데이터가 필요한 반면, 전자 상거래 챗봇은 재고 정보를 갖추고 있어 사용 가능한 제품에 대한 쇼핑객의 질문에 효과적으로 답변할 수 있습니다.

에이전틱 AI는 특히 실시간 데이터를 활용하여 자율적인 의사 결정을 지원합니다. 예를 들어, 해운 사업은 에이전틱 AI를 사용하여 실시간 교통 상황에 따라 배송 경로를 자동으로 조정할 수 있습니다.