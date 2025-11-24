6가지 핵심 차원인 정확성, 완전성, 일관성, 적시성, 유효성 및 고유성은 조직이 데이터 무결성을 유지하고 데이터 요소의 정확성을 평가하며 데이터 품질 문제를 예방하는 데 도움을 줍니다.

데이터 품질 차원 개념은 Richard Y. Wang 교수와 Diane M. Strong 교수가 1996년에 발표한 논문 “Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers,” 1에서 공식화되었으며, 이 논문에서는 처음에 15가지 차원을 제시했습니다. 이후 이 개념은 크게 발전했지만 보편적인 표준은 존재하지 않습니다. 그러나 실제로는 여전히 6~12개의 핵심 차원이 가장 널리 사용되고 있습니다.



데이터 관리 전략의 핵심 요소인 데이터 품질 차원은 기업이 고품질 데이터를 달성할 수 있도록 명확한 프레임워크를 제공합니다. 조직은 데이터가 정확성, 완전성, 일관성 및 기타 차원에 대한 기준을 충족하도록 함으로써 운영 비효율성을 줄이고 고객 만족도를 높이며 규정 준수를 유지할 수 있습니다.

고품질 데이터는 또한 예측 모델링, 인공지능(AI) 혁신 및 개인화 서비스와 같은 고급 이니셔티브를 지원하며 궁극적으로 더 나은 성과와 경쟁 우위를 이끌어냅니다.