데이터 파이프라인 자동화 방법: 10단계 가이드

역사적으로 데이터 파이프라인은 다양한 소스에서 데이터를 수집하고, 이를 변환한 뒤 분석을 위해 데이터 저장소로 전달하도록 설계되었습니다. 여러 측면에서 이는 레시피를 따라 요리하는 아마추어 셰프와 비슷했습니다. 재료를 모으고, 손질하고, 조리하고, 세심하게 확인하는 모든 단계가 한 사람에 의해 순차적으로 수행되었습니다.

이 모델은 오늘날에도 많은 파이프라인의 기반이 되고 있지만, 인공지능(AI), 머신 러닝(ML) 및 최신 데이터 엔지니어링 방식을 뒷받침하는 대규모 데이터 처리 워크로드를 지원하기에는 점점 부족해지고 있습니다.

오늘날 자동화된 데이터 파이프라인은 전문 주방과 더 비슷하게 작동합니다. 사전 준비가 이루어지고, 전문화된 작업 공간이 서로 다른 작업을 동시에 처리하며, 프로세스는 시간과 수요에 맞춰 조정됩니다. 이러한 시스템은 한 명의 요리사에게 의존하는 대신 워크플로를 표준화해 다양한 환경에서 일관되고 확장 가능한 결과물을 제공합니다.