데이터 파이프라인 자동화 방법: 10단계 가이드

By Tom Krantz , Alexandra Jonker

역사적으로 데이터 파이프라인은 다양한 소스에서 데이터를 수집하고, 이를 변환한 뒤 분석을 위해 데이터 저장소로 전달하도록 설계되었습니다. 여러 측면에서 이는 레시피를 따라 요리하는 아마추어 셰프와 비슷했습니다. 재료를 모으고, 손질하고, 조리하고, 세심하게 확인하는 모든 단계가 한 사람에 의해 순차적으로 수행되었습니다.

이 모델은 오늘날에도 많은 파이프라인의 기반이 되고 있지만, 인공지능(AI), 머신 러닝(ML) 및 최신 데이터 엔지니어링 방식을 뒷받침하는 대규모 데이터 처리 워크로드를 지원하기에는 점점 부족해지고 있습니다.  

오늘날 자동화된 데이터 파이프라인은 전문 주방과 더 비슷하게 작동합니다. 사전 준비가 이루어지고, 전문화된 작업 공간이 서로 다른 작업을 동시에 처리하며, 프로세스는 시간과 수요에 맞춰 조정됩니다. 이러한 시스템은 한 명의 요리사에게 의존하는 대신 워크플로를 표준화해 다양한 환경에서 일관되고 확장 가능한 결과물을 제공합니다.

데이터 파이프라인 자동화를 위한 10단계

구현 방식은 서로 다르지만 대부분은 변화하는 데이터 요구 사항에 맞춰 데이터를 수명 주기 전반에 걸쳐 처리하기 위한 일련의 조정된 단계를 포함합니다. 각 단계는 데이터 스택 내에서 독립적으로 자동화할 수 있지만, 진정한 파이프라인 자동화는 이러한 기능이 서로 유기적으로 함께 작동할 때 구현됩니다.

다음 단계에서는 목적, 구현 방식 및 기대 결과를 중심으로 데이터 파이프라인 각 단계를 자동화하는 방법을 살펴봅니다.

  1. 데이터 목표 정의
  2. 데이터 소스 식별 및 프로파일링
  3. 파이프라인 아키텍처 설계
  4. 데이터 수집 및 검증
  5. 변환 로직 개발
  6. 데이터 저장 및 구성
  7. 워크플로 오케스트레이션 및 스케줄링
  8. 모니터링 및 경고 기능 추가
  9. 확장성과 성능 확보
  10. 운영화, 유지 관리 및 반복 개선

1. 데이터 목표 정의

목적:
먼저 파이프라인이 무엇을 달성해야 하는지 명확하게 정의해야 합니다. 최신 파이프라인은 데이터 분석 및 머신 러닝부터 자동화된 워크플로와 실시간 의사결정에 이르기까지 다양한 사용 사례를 지원합니다. 구현 초기 단계에서 파이프라인의 목적을 설정하면 이후 단계에서 필요한 범위와 데이터 프로세스를 정의하는 데 도움이 됩니다.

구현:
데이터 목표를 조율하기 위해 팀은 다음을 수행해야 합니다.

  • 데이터 활용 방식을 정의해야 합니다. 여기에는 주요 사용 사례와 이해관계자를 포함해 분석, 데이터 과학 및 운영 시스템 전반에서 데이터가 어떻게 사용될지가 포함됩니다.
  • 측정 가능한 성과를 지원할 수 있도록 파이프라인을 데이터 관리 전략 및 비즈니스 목표와 연계해야 합니다.
  • 업스트림 시스템의 변경이 결과물에 어떤 영향을 미칠 수 있는지를 포함해 데이터 종속성 및 잠재적인 다운스트림 제약 조건을 초기 단계에서 고려해야 합니다.

결과:

데이터 기반 의사결정

파이프라인 결과물을 특정 사용 사례와 연결하면 시스템이 비즈니스 의사결정에 활용될 수 있습니다.
더 효율적인 파이프라인 설계

명확한 목표는 초기 단계에서 아키텍처 및 툴 관련 의사결정을 안내함으로써 재작업을 줄여줍니다.

2. 데이터 소스 식별 및 프로파일링

목적:
목표가 정의되면 조직은 관련 데이터가 어디에 존재하는지 파악하고 시스템 간 연결을 구축해야 합니다. 데이터 소스에는 정형 트랜잭션 데이터베이스뿐 아니라 텍스트, 이미지 및 오디오와 같은 비정형 및 멀티모달 소스 등 사실상 데이터를 생성하거나 저장하는 거의 모든 시스템이 포함됩니다.

구현:
데이터 소스를 식별하고 준비하기 위해 팀은 다음을 수행해야 합니다.

  • 정의된 목표와 사용 사례를 기준으로 데이터 세트를 필터링하여 새 데이터를 포함한 가장 관련성 높은 데이터에 집중합니다.
  • 유형, 민감도, 소유권 및 사용 방식에 따라 데이터 자산을 분류하고 카탈로그화하여 중앙 집중식으로 검색 가능한 인벤토리를 생성합니다.
  • 구조, 완전성, 최신성, 중복 여부 및 스키마 일관성을 평가하기 위해 데이터 세트를 프로파일링해야 합니다.
  • 시스템 전반에서 단편화를 줄이고 상호운용성을 향상시키기 위해 가능한 경우 형식과 스키마를 표준화해야 합니다.

결과:

더 빠른 데이터 검색

자동화된 스캔은 수동 검색을 대체해 관련 데이터 세트를 찾는 데 필요한 시간을 줄여줍니다.
향상된 데이터 가시성

중앙 집중식 카탈로그는 시스템 전반에서 사용 가능한 데이터에 대한 더욱 완전하고 최신의 뷰를 제공합니다.
더욱 신뢰할 수 있는 소스 데이터

프로파일링 및 표준화는 스키마 충돌과 다운스트림 통합 문제를 줄여줍니다.

3. 파이프라인 아키텍처 설계

목적:
이 단계에서는 데이터가 소스 시스템에서 목적지로 어떻게 이동할지를 결정하며, 구현이 시작되기 전에 파이프라인의 핵심 패턴과 운영 요구 사항을 정의합니다.

구현:
파이프라인 아키텍처를 설계하기 위해 팀은 다음을 수행해야 합니다.

  • 필요한 API, 커넥터, 데이터 통합 툴 및 메타데이터 표준을 식별함으로써 더 넓은 데이터 스택 전반에서 상호운용성을 계획해야 합니다.
  • 데이터 및 엔지니어링 팀이 시스템 간 상호작용 방식과 파이프라인 각 부분의 책임자를 이해할 수 있도록 종속성과 소유권을 문서화해야 합니다.
  • 가능한 경우 메타데이터와 선언형 구성을 사용해 파이프라인을 정의함으로써 시스템이 지속적인 수작업 개입 없이 종속성을 자동으로 관리하고 변화에 적응할 수 있도록 해야 합니다.

결과:

통합 문제 감소

데이터 이동과 종속성을 사전에 매핑하면 다운스트림 병목 현상 및 호환성 문제를 방지하는 데 도움이 됩니다.
강화된 거버넌스

초기 단계에서 소유권, 액세스 제어 및 메타데이터 요구 사항을 정의하면 규정 준수와 책임성을 지원하는 데 도움이 됩니다.

4.데이터 수집 및 검증

목적:
데이터 수집 파이프라인은 대규모 데이터 볼륨을 처리해야 하며, 배치 시스템과 실시간 데이터 스트리밍 플랫폼에서 원시 데이터를 수집해야 합니다. 이벤트 기반 아키텍처는 데이터가 생성되는 즉시 처리하므로 데이터 팀은 유입되는 데이터가 정확하고 완전하며 다운스트림 사용에 적합한 상태인지 확인해야 합니다.

구현:
데이터를 수집하고 검증하기 위해 팀은 다음을 수행해야 합니다.

  • 환경 전반에서 일관된 수집이 이루어질 수 있도록 예약된 내보내기 작업과 Apache Kafka와 같은 실시간 데이터 스트리밍 플랫폼으로부터 대규모 원시 데이터를 수집해야 합니다.
  • 소스 시스템에 과부하를 주지 않으면서 업데이트를 효율적으로 처리하기 위해 변경 데이터 캡처(CDC)와 같은 증분 로딩 패턴을 사용해야 합니다.
  • 안정적인 파이프라인 성능을 유지하고 병목 현상을 줄이며 더욱 복원력 있고 자가 복구 가능한 파이프라인 동작을 구현하기 위해 재시도, 버퍼링 및 오류 처리와 같은 제어 메커니즘을 구현해야 합니다.
  • 데이터가 파이프라인에 유입되는 과정에서 중복, 누락된 값 및 스키마 불일치를 감지할 수 있도록 수집 단계에서 검증 검사를 적용해야 합니다.
  • 수집 프로세스가 멱등성을 보장하도록 설정하여 재시도 또는 재처리 중 중복 데이터가 발생하지 않도록 합니다. 즉, 반복 실행 시에도 일관된 결과를 생성해야 합니다.

결과:

일관되고 신뢰할 수 있는 데이터 흐름

자동화된 데이터 수집은 데이터가 반복 가능하고 신뢰할 수 있는 방식으로 시스템에 유입되도록 보장합니다.
향상된 데이터 품질 검사

초기 검증은 오류가 다운스트림으로 확산되기 전에 이를 줄여줍니다.
운영 오버헤드 감소

자동화는 수작업 개입을 최소화하고 인간 오류를 줄이는 데 도움이 됩니다.

5. 변환 로직 개발

목적:
원시 데이터는 데이터 분석 및 머신 러닝과 같은 사용 사례를 지원할 수 있는 구조화되고 활용 가능한 형식으로 변환되어야 합니다. 이 단계는 검증된 데이터를 다운스트림 시스템이 효과적으로 해석하고 사용할 수 있는 결과물로 변환하는 데 중점을 둡니다.

구현:
데이터를 변환하기 위해 팀은 다음을 수행해야 합니다.

  • 파이프라인 아키텍처와 처리 요구 사항에 따라 ETL 또는 ELT 패턴을 사용해 변환 워크플로를 정의해야 합니다.
  • SQL, Python 또는 Apache Spark와 같은 분산 처리 프레임워크를 사용해 데이터 변환을 구현해야 합니다.
  • 워크플로 전반에서 일관성과 재사용성을 보장하기 위해 data build tool(dbt)과 같은 플랫폼을 사용해 데이터 세트 간 변환을 표준화해야 합니다.
  • 데이터를 정제하고 정규화하여 불일치를 해결하고 형식을 표준화하며 후속 사용을 위해 데이터를 준비합니다.
  • 최적의 새로 고침 전략을 결정: 전체 새로 고침은 실행할 때마다 모든 데이터를 다시 처리하므로 정확성을 보장하지만 비용과 실행 시간이 증가합니다. 증분 처리는 새롭거나 변경된 데이터만 업데이트하므로 효율성을 높일 수 있지만 오류를 감지하기 위한 보호 장치가 필요합니다.
  • 피처 엔지니어링, 보강 및 의미론적 처리를 적용하여 원시 데이터에 컨텍스트를 추가하고 의미를 도출합니다. 여기에는 임베딩벡터 기반 표현과 같은 기법이 포함됩니다.
  • 분산 환경에서 발생하는 데이터 편향 및 대규모 집계 과제를 고려해야 합니다.

결과:

구조화되고 활용 가능한 데이터

변환은 원시 데이터를 다운스트림 시스템이 해석할 수 있는 일관된 형식으로 변환합니다.
향상된 데이터 일관성

표준화된 워크플로는 데이터 세트와 팀 간의 차이를 줄여줍니다.
더 빠른 데이터 기반 의사결정

잘 구조화된 데이터는 확장 가능한 데이터 처리와 적시의 비즈니스 인텔리전스를 지원합니다.

6. 데이터 저장 및 구성

목적:
데이터가 변환된 후에는 시스템 전반에서 확장성, 접근성 및 장기적인 재사용을 지원할 수 있는 방식으로 저장되고 구성되어야 합니다.

구현:
데이터를 저장하고 구성하기 위해 팀은 다음을 수행해야 합니다.

  • AWS, Microsoft Azure 및 IBM® Cloud와 같은 클라우드 네이티브 플랫폼 또는 온프레미스 인프라를 포함한 다양한 환경에 스토리지 시스템을 배포해야 합니다.
  • 원시 데이터, 정제된 데이터 및 큐레이션된 데이터를 구분하기 위해 메달리온 아키텍처(브론즈, 실버 및 골드 계층)와 같은 패턴을 사용해 데이터를 계층화된 데이터 세트로 구성해야 합니다.
  • 오래되었거나 자주 액세스되지 않는 데이터에 대한 보존 정책 및 수명 주기 관리정의해야 합니다.

결과:

확장 가능하고 접근성이 높은 데이터 스토리지

Snowflake 및 IBM® watsonx.data와 같은 잘 구조화된 시스템은 팀과 애플리케이션 전반에서 효율적인 액세스를 지원합니다.팀 및 애플리케이션 전반의 효율적인 액세스 지원
향상된 데이터 거버넌스

메타데이터 관리데이터 계보는 데이터 사용 방식에 대한 가시성과 제어 기능을 제공할 수 있습니다.
향상된 데이터 자산 재사용성

구조화된 스토리지 계층은 사용 사례 전반에서 데이터를 공유하고 재활용하기 쉽게 만듭니다.

7. 워크플로 오케스트레이션 및 스케줄링

목적:
오케스트레이션은 더 넓은 데이터 에코시스템 전반에서 워크플로를 조정하며, 작업이 올바른 순서와 적절한 시점에 실행되도록 보장합니다.

구현:
데이터 워크플로를 오케스트레이션하기 위해 팀은 다음을 수행해야 합니다.

  • 파이프라인 전반에서 작업이 어떻게 상호작용하는지를 모델링하기 위해 방향성 비순환 그래프(DAG)를 사용해 워크플로 종속성과 실행 순서를 정의해야 합니다.
  • 데이터 워크플로를 관리하고 스케줄링하기 위해 Apache Airflow, Prefect 또는 Dagster와 같은 오픈 소스 툴을 포함한 오케스트레이션 툴을 구성해야 합니다.
  • 병렬 처리와 내결함성 스케줄링을 활성화하여 성능을 향상하고 워크플로가 장애로부터 복구될 수 있도록 보장합니다.
  • 시간, 이벤트 또는 업스트림 데이터 가용성을 기준으로 워크플로를 스케줄링하고 트리거해야 합니다.
  • CI/CD 워크플로와 오케스트레이션을 통합하여 여러 환경에서 제어 가능하고 반복 가능한 배포를 지원합니다.
  • 데이터 팀이 엔드투엔드 파이프라인 운영을 관리할 수 있도록 자동화 툴을 사용해 실행을 조정해야 합니다. 고급 환경에서는 AI 에이전트가 워크플로와 데이터 상호작용을 동적으로 오케스트레이션할 수 있습니다.

결과:

조정된 파이프라인 실행

오케스트레이션은 시스템 전반에서 작업이 올바른 순서로 실행되도록 보장합니다.
병목 현상 감소

병렬 처리와 종속성 관리는 전체 파이프라인 효율성을 향상시킵니다.

8. 모니터링 및 경고 추가

목적:
모니터링은 시간이 지남에 따라 파이프라인 성능을 추적하며, 데이터 흐름에 대한 가시성을 제공하고 문제가 발생하는 즉시 이를 드러냅니다. 이 단계는 파이프라인이 시스템 전반에서 운영되는 동안에도 관측 가능하고 신속하게 대응할 수 있는 상태를 유지하도록 보장합니다.

구현:
파이프라인 성능을 모니터링하고 경고를 설정하기 위해 팀은 다음을 수행해야 합니다.

  • 파이프라인 성능을 측정하기 위해 데이터 최신성, 처리량 및 오류율과 같은 핵심 지표를 수집해야 합니다.

  • 데이터 품질 신호를 모니터링하여 분포 변화 및 null 비율과 같은 요소를 시스템 지표와 함께 추적합니다.

  • 데이터가 시스템을 통해 어떻게 이동하는지를 보여주는 신호를 생성할 수 있도록 워크플로를 계측해야 합니다.

  • 성능 문제의 원인을 추적할 수 있도록 인프라 계층과 데이터 계층을 모두 모니터링해야 합니다.

  • 지표가 예상 범위를 벗어날 경우 팀에 알릴 수 있도록 경고 및 임계값을 구성해야 합니다.

  • 문제가 다운스트림 프로세스에 영향을 미치기 전에 대응할 수 있도록 실시간 경고 및 에스컬레이션을 활성화해야 합니다.

결과:

조기 문제 탐지

모니터링과 실시간 경고는 문제가 시스템 전반으로 확산되기 전에 이를 식별하고 해결하는 데 도움이 됩니다.
향상된 파이프라인 안정성

지속적인 가시성 확보는 다운타임과 성능 저하를 줄여줍니다.
향상된 운영 투명성

관측 가능성은 데이터 이동 방식과 문제 발생 위치를 명확하게 보여주므로 디버깅을 더 빠르고 효과적으로 수행할 수 있게 합니다.

9. 확장성과 성능 보장

목적:
파이프라인이 운영 환경으로 전환되면 증가하는 데이터 볼륨에 맞춰 확장할 수 있어야 하며, 시스템과 사용자 전반에서 일관된 성능을 지원해야 합니다.

구현:
확장성과 성능을 보장하기 위해 팀은 다음을 수행해야 합니다.

  • 분산 환경 전반에서 증가하는 데이터 볼륨과 워크로드를 처리할 수 있도록 파이프라인을 최적화해 확장 가능한 데이터 처리를 설계해야 합니다.
  • 쿼리 성능과 데이터 액세스 패턴을 최적화하여 데이터 웨어하우스, 데이터 레이크 및 애플리케이션 전반에서 효율적인 검색을 지원합니다.
  • 처리량을 향상시키고 지연 시간을 줄이기 위해 분산 컴퓨팅 프레임워크를 활용해야 합니다.
  • 성능, 비용 및 시스템 수요의 균형을 맞추기 위해 워크로드 관리 및 리소스 할당을 구현해야 합니다.
  • 팀과 애플리케이션 전반에서 동시성과 워크로드 격리를 고려해야 합니다.
  • 다운스트림 애플리케이션, 대시보드 및 머신 러닝 모델이 데이터를 실시간으로 사용할 수 있도록 시스템 전반에서 효율적인 데이터 액세스를 지원해야 합니다.

결과:

더 빠른 데이터 액세스 및 활용

최적화된 파이프라인은 실시간 의사결정과 반응형 애플리케이션을 지원하는 동시에 민주화된 데이터 액세스를 위한 로우코드노코드 툴도 제공합니다.
효율적인 리소스 활용

워크로드 관리는 비용, 성능 및 확장성 간의 균형을 맞추는 데 도움이 됩니다.

10. 운영화, 유지 관리 및 반복 개선

목적:
마지막 단계는 파이프라인 결과를 기반으로 작업을 실행하고 피드백 루프를 구축함으로써 데이터를 운영화하고, 시간이 지남에 따라 성능을 지속적으로 개선하는 것입니다.

구현:
데이터 파이프라인을 발전시키기 위해 팀은 다음을 수행해야 합니다.

  • 알림, 자동화된 워크플로 또는 시스템 업데이트와 같은 작업을 실시간으로 파이프라인 결과를 기반으로 실행해야 합니다.
  • 애플리케이션과 데이터 에코시스템 전반에서 엔드투엔드 자동화를 간소화할 수 있도록 파이프라인을 다운스트림 시스템과 통합해야 합니다.
  • 파이프라인 기반 작업의 결과를 수집하고, 해당 결과를 모델, 워크플로 및 데이터 처리 로직에 다시 반영해 향후 의사결정에 활용할 수 있도록 피드백 루프를 구축해야 합니다.
  • 자동화된 작업이 의도하지 않은 부작용을 초래하지 않도록 가드레일을 구현해야 합니다.
  • 고급 구현 환경에서는 수작업 개입 없이 문제를 해결하고 점점 더 자율적인 파이프라인 운영을 가능하게 하기 위해 수정 조치를 자동화해야 합니다.
  • 투명성, 재현 가능성 및 보다 쉬운 문제 해결을 보장하기 위해 파이프라인 로직을 유지 관리하고 문서화해야 합니다.
  • 워크플로를 개선하고 변화하는 요구 사항에 적응함으로써 파이프라인 성능을 지속적으로 반복 개선해야 합니다.

결과:

엔드투엔드 자동화

파이프라인은 단순한 데이터 처리를 넘어 인간 개입 없이 시스템 전반의 작업을 조정하는 단계로 발전합니다.
지속적인 최적화

피드백 루프는 모델, 워크플로 및 데이터 처리의 지속적인 개선을 가능하게 합니다.
수작업 개입 감소

자동화는 인간의 노력을 문제 해결에서 시스템 성능 개선으로 전환합니다.

작성자

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

카메라, 볼륨 노브, 클립보드 등의 여러 아이콘이 나열된 나선형 구조의 3D 렌더링
조직의 데이터를 AI 준비 상태로 만드는 방법을 알아보려면 데이터 리더 가이드를 읽어보세요.

리소스

마이크와 카메라 등 여러 아이콘이 나열된 3D 렌더링 이미지
AI 에이전트는 데이터를 기반으로 작동합니다 - 준비되셨나요?

데이터는 곧 경쟁력입니다. 이 간략한 웨비나에서 AI를 안전하게 활용하고 측정 가능한 ROI를 창출하는 방법을 알아보세요.

Techsplainers 로고
데이터 관리 설명

IBM Techsplainers는 핵심 개념부터 실제 사용 사례까지 AI를 위한 데이터의 필수 요소를 쉽게 설명합니다. 명확하고 간결한 에피소드를 통해 핵심 개념을 빠르게 학습할 수 있습니다.
볼륨 노브와 클립보드 등 여러 아이콘이 나열된 3D 렌더링 이미지
데이터를 통합하고 데이터에 접근하여 AI 확장 지원

AI 준비된 데이터로 가는 길이 정형 데이터와 비정형 데이터 모두에 대한 효과적인 액세스에서 시작되는 이유와 데이터 리더를 가로막는 과제를 알아보세요.
Dynamiq 로고
법률 관련 간접 비용을 전략적 인사이트로 전환

AI 기반 법률 에이전트가 의사결정을 가속화하고 수작업을 줄이며 규정 준수를 개선하는 방법을 알아보세요.
팟캐스트에서 두 남성이 대화하는 모습
AI 아카데미: 엔터프라이즈 AI를 위한 데이터 전략 수립

이 에피소드에서 Cathy Reese는 오늘날 조직이 고도화된 AI에 대비된 데이터 전략이 필요하며, 이를 위해 최고 품질의 데이터 자산을 활용해야 한다고 설명합니다.
카메라와 종이비행기 등 여러 아이콘이 나열된 3D 렌더링 이미지
AI를 위한 하이브리드 오픈 데이터 레이크하우스

데이터 접근을 간소화하고 데이터 거버넌스를 자동화하세요. 어디서나 모든 데이터를 사용해 워크로드 비용을 최적화하고, AI와 분석을 확장하는 등 데이터 레이크하우스 전략을 데이터 아키텍처에 통합했을 때 누릴 수 있는 이점을 살펴보세요.
두 개의 유리 큐브 렌더링 이미지
2025년 데이터 유출 비용(CODB) 보고서

데이터 유출로 인한 비용이 최고치를 기록했습니다. 사이버 보안 위협과 조직에 미치는 재정적 영향에 대한 최신 인사이트를 확보하세요.
카메라, 볼륨 노브, 클립보드 등의 아이콘이 두 줄로 나열된 3D 렌더링
데이터 리더를 위한 AI 지원 데이터 가이드

데이터 리더가 데이터 과제를 극복하고 신뢰할 수 있는 데이터 기반을 구축하며 조직의 데이터를 AI에 대비시키기 위해 취할 수 있는 실행 가능한 단계를 이해하세요.

카메라, 볼륨 노브, 클립보드 등의 아이콘이 나열된 3D 렌더링
C-suite가 정보를 성과로 전환하는 방법

데이터 리더를 위한 이 산업 간 보고서에서 1,700명의 CDO로부터 얻은 인사이트를 살펴보세요.
관련 솔루션
IBM StreamSets

직관적인 그래픽 인터페이스를 통해 스트리밍 데이터 파이프라인을 생성하여 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 완벽한 데이터 통합을 촉진합니다.

 StreamSets 살펴보기
IBM watsonx.data™

watsonx.data를 사용하면 오픈, 하이브리드 및 관리형 데이터 저장소를 통해 데이터의 위치와 관계없이 모든 데이터로 분석과 AI를 확장할 수 있습니다.

 watsonx.data 알아보기
데이터 및 분석 컨설팅 서비스

IBM Consulting을 통해 엔터프라이즈 데이터의 가치를 실현하여 비즈니스 이점을 제공하는 인사이트 중심의 조직을 구축하세요.

 분석 서비스 알아보기
다음 단계 안내

탁월한 고객 및 직원 경험을 제공하기 위해 데이터 사일로를 제거하고, 복잡성을 줄이며, 데이터 품질을 개선하는 데이터 전략을 구축하세요.

  1. 데이터 관리 솔루션 살펴보기
  2. watsonx.data 알아보기