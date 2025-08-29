Apache Cassandra(Cassandra)는 여러 데이터 센터에서 대량의 데이터를 관리하기 위해 구축된 오픈 소스 NoSQL 데이터베이스입니다.

분산 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)으로 설계된 Cassandra는 P2P 아키텍처를 사용합니다. Cassandra 클러스터에 데이터의 일부를 저장하는 모든 노드 또는 개별 서버는 동등하며, 마스터 노드에 의존하지 않지 않습니다.

데이터는 중앙 위치에 저장되는 대신 피어 간에 분할되므로, 단일 장애 지점(하나의 장애가 여러 장애로 빠르게 확산되는 현상)이 제거됩니다. 이러한 설계를 통해 계획된 다운타임이나 갑작스러운 변경 중에도 원활한 복제, 효율적인 데이터 배포 및 지속적인 서비스가 가능합니다.

Cassandra는 연결된 사물인터넷(IoT) 디바이스 관리와 같은 사용 사례를 위한 자동화, 데이터 백업 및 지표를 제공합니다. 보다 구체적으로 선형 확장성, 고가용성 및 내결함성을 제공하므로, 빅데이터 애플리케이션 및 실시간 워크로드에 널리 사용됩니다. 2024년 9월 기준으로, Cassandra는 전 세계 30,000개 이상의 조직에서 사용되고 있습니다.