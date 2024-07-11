클러스터 컴퓨팅이란 무엇인가요?

컴퓨팅 클러스터는 일반적으로 로컬 영역 네트워크(LAN) 또는 광역 네트워크(WAN)를 통해 통신하는 서버, 워크스테이션 및 개인용 컴퓨터(PC)로 구성됩니다.

클러스터 컴퓨팅은 분산 컴퓨팅의 한 종류로, 네트워크 상에서 여러 컴퓨터를 연결하여 계산 작업을 수행하고, 계산 능력을 높이고, 단일 컴퓨터처럼 기능하는 컴퓨팅 유형입니다. 컴퓨터 네트워크의 각 컴퓨터 또는 '노드'에는 소프트웨어가 제대로 실행되는 데 필요한 작업을 처리하는 운영 체제(OS)와 중앙 처리 장치(CPU) 코어가 있습니다.

클러스터 컴퓨팅은 성능과 클러스터 가용성으로 인해 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능(AI), 연구, 빅 데이터 분석 등 다양한 애플리케이션에 활용되고 있습니다.