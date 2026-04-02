쿼리 최적화란 무엇인가요?

애플리케이션은 정보를 빠르고 일관되게 검색하기 위해 데이터베이스에 의존합니다. 쿼리가 비효율적이면 데이터베이스는 테이블 스캔 수행, 레코드 정렬 또는 대규모 데이터 세트 조인에 불필요한 시간을 소비할 수 있습니다. 이러한 지연은 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 및 분석 워크로드를 느리게 만들어 전반적인 사용자 경험을 저하시키는 병목 현상을 유발할 수 있습니다.

조직이 더 많은 데이터를 수집함에 따라 데이터베이스는 방대한 데이터 양, 다양한 데이터 유형 및 더욱 복잡한 쿼리 패턴으로 인해 점점 더 복잡해지는 워크로드를 지원해야 합니다.

전 세계 데이터스피어가 2028년까지 393.9제타바이트에 이를 것으로 예상되는 가운데, 과거 수천 개의 행을 처리하던 쿼리는 결국 수백만 또는 수십억 개의 행을 처리하게 될 수 있습니다. 쿼리 최적화는 데이터 양과 워크로드 복잡성이 증가하더라도 효율적인 쿼리를 가능하게 함으로써 확장성을 향상시킵니다.