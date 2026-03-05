IBM Db2, 에이전틱 AI 시대를 위한 자율형 데이터베이스의 새로운 기준 제시

수십 년 동안 Db2는 신뢰성이 필수이며 중단이 허용되지 않는 미션 크리티컬 워크로드를 지원해 왔습니다. Db2 Genius Hub는 이러한 Db2 환경에 지능 중심 운영을 도입하여 데이터 팀이 다음과 같은 효과를 경험할 수 있도록 합니다.

관리 비용 25% 절감 조기 신호 상관 분석을 통해 장애가 비즈니스 중단으로 확대되는 것을 방지할 수 있습니다.*

조기 신호 상관 분석을 통해 장애가 비즈니스 중단으로 확대되는 것을 방지할 수 있습니다.* 연간 개입 30% 감소 수동 대응 시간 감소, 에스컬레이션 감소 및 더 예측 가능한 장애 처리로 운영 효율이 향상됩니다.*

수동 대응 시간 감소, 에스컬레이션 감소 및 더 예측 가능한 장애 처리로 운영 효율이 향상됩니다.* 문제 해결 시간 35% 단축 알림, 로그 및 대시보드 간 상관 분석에 소요되는 시간은 줄이고 컨텍스트 기반 대응에 더 많은 시간을 활용할 수 있습니다.*

오랜 기간 데이터베이스 운영은 "현상 유지" 중심의 수동 작업에 갇혀 있었습니다. DBA가 끝없는 알림 반복, 분산된 스크립트 및 사후 대응형 문제 해결에 묶이게 되면 기업은 가장 중요한 자산인 혁신할 시간을 잃게 됩니다. 이제 단순 유지 관리를 넘어 통제된 자율성의 미래로 나아가고 있으며, 데이터베이스 시스템은 명확히 정의된 작업을 처리하고 인간의 판단을 중심에 두어 팀이 혁신과 복원력을 이끄는 업무에 집중할 수 있도록 합니다.

The Futurum Group의 부사장 겸 프랙티스 리드 Brad Shimmin은 “많은 공급자가 기존 인프라에 ‘AI 지원’이라는 일반적인 라벨을 붙이고 이를 현대화라고 부르는 데 만족하는 반면, IBM은 IBM Db2 Genius Hub를 통해 에이전틱 추론을 데이터베이스 관리 경험에 직접 내재화하는 데 필요한 핵심 작업을 수행했습니다”라고 말했습니다. “현재 제공되는 기능은 단순한 AI 마케팅이 아닙니다. Db2 Genius Hub는 DBA의 역할을 사후 대응 중심의 대시보드 확인에서 사전 대응 중심의 거버넌스로 전환하는 진정한 역량 증폭 툴로 설계되었습니다. 데이터 팀의 시간을 소모하는 반복적인 운영 작업을 자동화함으로써 이번 릴리스는 실용적인 자율성을 제공하며, 이는 기업이 실제 비즈니스 가치를 창출하는 데 필요한 요소입니다.”