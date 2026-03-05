IBM Db2, 에이전틱 AI 시대를 위한 자율형 데이터베이스의 새로운 기준 제시

새롭게 출시된 IBM Db2 Genius Hub를 기반으로 Db2 자율형 데이터베이스 경험이 데이터베이스 관리를 혁신하고 있습니다.
오늘 IBM은 Db2의 다음 단계인 자율형 데이터베이스를 공개했으며, 이는 새롭게 출시된 Db2 Genius Hub를 기반으로 합니다. 자율형 데이터베이스는 문제를 사전에 모니터링하고 감지하며 대응하고, 적절한 경우 인간의 감독 하에 자율적으로 작동합니다.
이 경험은 차세대 AI 기반 콘솔인 Db2 Genius Hub를 통해 구현되며, 데이터베이스 운영을 사후 대응 중심의 문제 해결에서 사전 대응형 에이전틱 기반 복원력 중심으로 전환하여 Db2 데이터베이스 관리자(DBA)가 복잡하고 방대한 데이터 환경을 관리하는 방식을 혁신합니다.
수십 년 동안 Db2는 신뢰성이 필수이며 중단이 허용되지 않는 미션 크리티컬 워크로드를 지원해 왔습니다. Db2 Genius Hub는 이러한 Db2 환경에 지능 중심 운영을 도입하여 데이터 팀이 다음과 같은 효과를 경험할 수 있도록 합니다.
오랜 기간 데이터베이스 운영은 "현상 유지" 중심의 수동 작업에 갇혀 있었습니다. DBA가 끝없는 알림 반복, 분산된 스크립트 및 사후 대응형 문제 해결에 묶이게 되면 기업은 가장 중요한 자산인 혁신할 시간을 잃게 됩니다. 이제 단순 유지 관리를 넘어 통제된 자율성의 미래로 나아가고 있으며, 데이터베이스 시스템은 명확히 정의된 작업을 처리하고 인간의 판단을 중심에 두어 팀이 혁신과 복원력을 이끄는 업무에 집중할 수 있도록 합니다.
The Futurum Group의 부사장 겸 프랙티스 리드 Brad Shimmin은 “많은 공급자가 기존 인프라에 ‘AI 지원’이라는 일반적인 라벨을 붙이고 이를 현대화라고 부르는 데 만족하는 반면, IBM은 IBM Db2 Genius Hub를 통해 에이전틱 추론을 데이터베이스 관리 경험에 직접 내재화하는 데 필요한 핵심 작업을 수행했습니다”라고 말했습니다. “현재 제공되는 기능은 단순한 AI 마케팅이 아닙니다. Db2 Genius Hub는 DBA의 역할을 사후 대응 중심의 대시보드 확인에서 사전 대응 중심의 거버넌스로 전환하는 진정한 역량 증폭 툴로 설계되었습니다. 데이터 팀의 시간을 소모하는 반복적인 운영 작업을 자동화함으로써 이번 릴리스는 실용적인 자율성을 제공하며, 이는 기업이 실제 비즈니스 가치를 창출하는 데 필요한 요소입니다.”
Db2 Genius Hub는 AI 기반 데이터 관리 콘솔로, AI 기반 추론을 토대로 에이전틱 워크플로에 구축된 Db2 운영을 위한 자율 기능을 제공합니다.
Db2 Genius Hub는 팀의 통제력을 유지하면서 자율형 데이터베이스 운영을 향한 명확한 방향을 제시합니다. 현재 출시 시점에서는 인간 참여형 시스템으로 작동하며, 실행은 명확한 승인과 범위가 정의된 자동화를 기반으로 설계되었습니다. Db2 Genius Hub가 발전함에 따라 콘솔의 기능은 안전하고 통제된 범위 내에서 자율 운영을 확대할 것이며, 팀은 생산 환경 전반에서 투명성과 통제력을 유지하면서 자율성을 단계적으로 도입할 수 있습니다.
Db2 Genius Hub는 일상적인 데이터베이스 운영 방식을 변화시키는 세 가지 핵심 운영 영역을 통해 자율형 데이터베이스 기능을 제공합니다.
Db2 Genius Hub의 실제 동작 확인: 이상 탐지, 변경 분석, 대화형 텔레메트리 검색.
팀은 몇 분이 가장 중요한 장애 상황에서 가장 큰 효과를 확인할 수 있습니다.
Fillmore Group의 CEO인 Frank Fillmore는 “IBM Db2 Genius Hub는 우리 데이터 팀의 역량을 크게 증폭시키는 툴입니다”라고 말했습니다. “차이는 즉각적으로 나타납니다. 대시보드와 로그를 통해 장애를 재구성하는 대신, 몇 분 만에 ‘무엇이 변경되었는지’와 ‘다음에 무엇을 해야 하는지’를 파악할 수 있습니다. 또한 이 시스템은 인간 참여형 제어를 기반으로 설계되어 있어, 통제력을 유지하면서도 더 빠르게 대응할 수 있습니다. 이것이 바로 비즈니스를 확장시키는 혁신입니다.”
다음은 팀이 자주 겪는 장애 상황인 한낮 장애 대응에서 이러한 기능이 어떻게 구현되는지 보여주는 예입니다.
결과: 더 빠른 문제 해결, 중단 감소, 그리고 더 높은 신뢰를 바탕으로 한 운영이 가능합니다.
Db2는 성능, 예측 가능성 및 거버넌스가 중요한 환경에서 기업이 오랫동안 신뢰해 온 데이터베이스입니다. Db2 Genius Hub는 IBM의 다음 도약으로, 미션 크리티컬 워크로드 관리에 에이전틱 지능을 적용한 자율형 데이터베이스 경험을 제공합니다.
IBM Db2 Genius Hub는 지금 바로 사용할 수 있습니다. 지금 등록하여 체험을 시작하고, 실습 중심 탐색부터 실제 운영까지 원하는 속도로 자율형 데이터베이스 경험을 도입해 보세요.
시작을 위한 경로 선택:
* 결과는 내부 사전 릴리스 테스트를 기반으로 합니다. 지표는 예비 결과이며 환경, 워크로드 및 구성에 따라 달라질 수 있습니다.