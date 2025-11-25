비정형 데이터 처리란 무엇인가요?

엔터프라이즈 데이터는 이메일과 문서부터 고객 상호작용, 연결된 디바이스에 이르기까지 운영 전반의 다양한 영역에서 생성됩니다. 비정형 데이터는 이러한 기업 생성 정보의 대부분(약 90%)을 차지하며 다른 어떤 유형의 데이터보다 빠르게 증가하고 있습니다.1 이는 모든 클릭, 이미지, 메시지가 정보의 양을 확장하고 그에 따라 실행 가능한 인사이트의 잠재력도 함께 증가한다는 의미입니다.

비정형 데이터를 처리하는 조직은 단순한 표면 수준의 보고를 넘어서는 분석을 수행합니다. 디지털 문서나 사물인터넷(IoT) 장치에서 생성된 데이터를 분석함으로써 더 많은 트렌드를 파악하고, 이전에는 보이지 않던 위험을 평가하며, 더 풍부한 컨텍스트로 고객 행동을 분석할 수 있습니다. 이러한 인사이트는 의료 진단이나 산업 자동화와 같은 분야에서 의사결정을 지원하며 ML, NLP 및 생성형 AI와 같은 기술의 기반을 제공합니다.

비정형 데이터는 대규모 언어 모델(LLM)을 가능하게 하는 데에도 중요한 역할을 합니다. LLM은 인간의 언어를 대규모로 처리할 수 있는 최초의 AI 시스템입니다. 이러한 모델은 조직이 고품질 비정형 데이터를 준비하고 저장하며 제공할 수 있을 때만 높은 성능을 발휘합니다. 이러한 기반이 마련되면 LLM은 방대한 데이터에서 통계적 패턴을 학습하여 규칙 기반 시스템보다 훨씬 높은 효율로 문서를 요약하거나 고객 피드백을 분류하거나 소셜 미디어 게시물을 분석할 수 있습니다.

이 관계는 순환적인 구조를 가집니다. 비정형 데이터로 학습된 AI 시스템은 해당 데이터를 더욱 풍부하게 만들고 체계적으로 정리하는 아웃풋을 생성합니다. 이렇게 강화된 데이터 세트는 다시 차세대 모델의 학습에 활용되어 지속적인 개선의 순환 구조를 만듭니다.

그러나 인사이트를 얻기 위해서는 이를 뒷받침하는 인프라가 필요합니다. 비정형 정보의 속도와 다양성은 확장성과 적응성을 동시에 갖춘 아키텍처를 요구합니다. 메타데이터 관리와 같은 고급 데이터 관리 방식이 현대적인 분석 도구와 결합되면 조직은 비정형 데이터의 잡음 속에서 의미 있는 맥락을 도출할 수 있습니다.