클라우드 데이터 레이크, 데이터 웨어하우스, 데이터 마트 비교

세 가지 유형의 클라우드 데이터 리포지토리 모두 데이터를 보유하지만 이들 사이에는 매우 뚜렷한 차이점이 있습니다. 예를 들어, 데이터 웨어하우스와 데이터 레이크는 모두 대규모 데이터 집합이지만, 데이터 레이크는 대부분 비정형화되어 있어 일반적으로 구현 및 유지 관리에 더 비용 효율적입니다.

데이터 레이크 아키텍처는 지난 몇 년 동안 더 많은 양의 데이터와 클라우드 기반 컴퓨팅을 지원하도록 발전해 왔습니다. 많은 양의 데이터가 여러 데이터 소스에서 중앙 위치로 수신됩니다.

데이터 웨어하우스는 다음 세 가지 방법 중 하나로 구성할 수 있습니다.

클라우드 제공업체가 제공하는 매니지드 서비스. 사내 제어 및 엄격한 보안 프로토콜을 제공하는 소프트웨어 솔루션 - 규정 준수를 처리할 때 유용할 수 있습니다. 어플라이언스 - 일반적으로 플러그 앤 플레이 번들 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션입니다.

데이터 웨어하우스 내의 데이터는 데이터 레이크 내의 데이터보다 다양한 목적으로 더 쉽게 활용할 수 있습니다. 그 이유는 데이터 웨어하우스가 구조화되어 있어 더 쉽게 마이닝하거나 분석할 수 있기 때문입니다.

반면 데이터 마트는 데이터 레이크와 데이터 웨어하우스에 비해 적은 양의 데이터를 포함하며, 데이터는 특정 용도 또는 특정 인구 통계 또는 사업부별로 분류됩니다. 데이터 마트는 데이터의 논리적 구조에 따라 다양한 형식(스타, 스노우플레이크, 볼트)으로 존재할 수 있으며, 볼트 구조는 다른 형식보다 더 민첩하고 유연하며 확장성이 뛰어납니다.

데이터 마트에는 세 가지 유형이 있습니다.

엔터프라이즈 데이터 웨어하우스 파티션으로 구성된 종속 데이터 마트 - 웨어하우스에 있는 기본 데이터의 하위 집합입니다. 독립 데이터 마트 - 비즈니스의 특정 부분에 사일로화된 독립형 시스템입니다. 하이브리드 데이터 마트 - 웨어하우스의 데이터와 독립 소스로 구성됩니다. 이 유형은 일반적으로 더 빠른 데이터 액세스와 사용자 친화적인 인터페이스를 제공합니다.

선택하는 데이터 저장소의 유형과 구조는 비즈니스의 요구와 필요에 따라 크게 달라집니다. 하이브리드 클라우드 기반 스토리지가 비즈니스에 적합하다면, 유연성, 확장성, 문제 해결 및 의사 결정에 대해 보다 폭넓고 정보에 기반한 접근 방식이라는 이점을 활용하세요.