DataOps 아키텍처: 5가지 주요 구성 요소 및 시작 방법

DataOps는 협업적인 데이터 관리 접근 방식으로 DevOps의 민첩성과 분석의 강력한 기능을 결합합니다. 다양한 워크플로를 자동화하고 통합하여 데이터 수집, 처리 및 분석을 간소화하는 것을 목표로 합니다. DataOps 아키텍처는 조직 내에서 DataOps 원칙의 구현을 지원하는 구조적 기반입니다. 여기에는 기업이 데이터를 보다 효율적이고 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하는 시스템, 툴, 프로세스가 포함됩니다.
이 문서에서는 다음을 수행합니다.
수십 년 동안 널리 사용되어 온 레거시 데이터 아키텍처는 경직성과 복잡성이 특징인 경우가 많습니다. 이러한 시스템은 일반적으로 사일로화된 데이터 스토리지 및 처리 환경으로 구성되며, 수동 프로세스가 포함되고 팀 간의 협업이 제한적입니다. 결과적으로 느리고 비효율적이며 오류가 발생하기 쉽습니다.
레거시 데이터 아키텍처와 관련된 주요 문제 다음과 같습니다.
DataOps 아키텍처는 다음과 같은 여러 가지 방법으로 레거시 데이터 아키텍처가 제기하는 문제를 극복합니다.
데이터 소스는 모든 DataOps 아키텍처의 중추입니다. 여기에는 데이터를 모으고 수집하는 다양한 데이터베이스, 애플리케이션, API 및 외부 시스템이 포함됩니다. 데이터 소스는 정형 또는 비정형일 수 있으며, 온프레미스 또는 클라우드에 있을 수 있습니다.
잘 설계된 DataOps 아키텍처는 여러 소스의 데이터를 통합하는 문제를 해결하여 데이터가 깨끗하고 일관되며 정확하도록 보장해야 합니다. 조직의 데이터 자산에 대한 정확한 최신 시각을 유지하려면 데이터 품질 검사, 데이터 프로파일링 및 데이터 카탈로그를 구현하는 것이 필수적입니다.
데이터 모으기 및 수집에는 다양한 소스에서 데이터를 수집하여 DataOps 환경으로 가져오는 프로세스가 포함됩니다. 이 프로세스는 일괄 처리, 스트리밍 또는 실시간 수집과 같은 다양한 툴 및 기술을 사용하여 수행할 수 있습니다.
DataOps 아키텍처에서는 다양한 소스 및 형식의 데이터를 처리할 수 있는 효율적이고 확장가능한 데이터 수집 프로세스를 갖추는 것이 중요합니다. 이를 위해서는 데이터 검증, 데이터 정리, 메타데이터 관리와 같은 강력한 데이터 통합 도구 및 사례를 구현해야 합니다. 이러한 관행은 수집되는 데이터가 모든 소스에서 정확하고 완전하며 일관되게 유지되도록 하는 데 도움이 됩니다.
데이터가 수집되면 처리 중인 데이터의 양, 다양성 및 속도를 수용할 수 있는 적절한 데이터 스토리지 플랫폼에 저장해야 합니다. 데이터 스토리지 플랫폼에는 기존 관계형 데이터베이스, NoSQL 데이터베이스, 데이터 레이크 또는 클라우드 기반 스토리지 서비스가 포함될 수 있습니다.
DataOps 아키텍처는 선택한 데이터 스토리지 플랫폼의 성능, 확장성 및 비용 영향을 고려해야 합니다. 또한 특히 민감하거나 규제 대상인 데이터를 다룰 때 데이터 보안, 개인정보 보호 및 규정 준수와 관련된 문제를 해결해야 합니다.
데이터 처리 및 변환에는 원시 데이터를 분석, 모델링 및 시각화에 적합한 형식으로 조작하고 변환하는 작업이 포함됩니다. 여기에는 필터링, 집계, 정규화, 강화와 같은 작업뿐만 아니라 머신 러닝 및 자연어 처리와 같은 고급 기술이 포함될 수 있습니다.
DataOps 아키텍처에서는 대량의 데이터와 복잡한 변환을 처리할 수 있는 도구와 기술을 사용하여 데이터 처리 및 변환을 자동화하고 간소화해야 합니다. 여기에는 데이터 파이프라인, 데이터 통합 플랫폼 또는 데이터 처리 프레임워크 사용이 포함될 수 있습니다.
데이터 모델링 및 계산에는 조직이 인사이트를 도출하고 데이터 기반 결정을 내릴 수 있도록 하는 분석 모델, 알고리즘 및 계산의 생성이 수반됩니다. 여기에는 통계 분석, 머신 러닝, 인공 지능 및 기타 고급 분석 기술이 포함될 수 있습니다.
DataOps 아키텍처의 핵심 요소는 데이터 모델과 알고리즘을 빠르고 효율적으로 개발, 테스트 및 배포할 수 있는 능력입니다. 이를 위해서는 데이터 과학자, 분석가, 엔지니어 간의 협업과 실험을 촉진하는 데이터 과학 플랫폼, 모델 관리 툴, 버전 제어 시스템의 통합이 필요합니다.
DataOps 아키텍처를 구현하는 것은 복잡하고 어려운 작업일 수 있으며, 특히 대규모의 다양한 데이터 에코시스템을 보유한 조직의 경우 더욱 그렇습니다. 그러나 구조화된 접근 방식을 따르고 위에 요약된 주요 구성 요소에 집중하면 조직은 DataOps 환경을 성공적으로 구축하고 배포할 수 있습니다.
