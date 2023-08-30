태그
분석

DataOps 아키텍처: 5가지 주요 구성 요소 및 시작 방법

현대적인 사무실에서 비즈니스 회의에 앉아 있는 두 명의 크리에이티브 디자이너, 테이블 위에 노트북을 놓고 여성의 이야기를 듣고 있는 남성

DataOps 아키텍처란 무엇인가요?

DataOps는 협업적인 데이터 관리 접근 방식으로 DevOps의 민첩성과 분석의 강력한 기능을 결합합니다. 다양한 워크플로를 자동화하고 통합하여 데이터 수집, 처리 및 분석을 간소화하는 것을 목표로 합니다. DataOps 아키텍처는 조직 내에서 DataOps 원칙의 구현을 지원하는 구조적 기반입니다. 여기에는 기업이 데이터를 보다 효율적이고 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하는 시스템, 툴, 프로세스가 포함됩니다.

이 문서에서는 다음을 수행합니다.

    레거시 데이터 아키텍처와 DataOps 아키텍처 비교

    수십 년 동안 널리 사용되어 온 레거시 데이터 아키텍처는 경직성과 복잡성이 특징인 경우가 많습니다. 이러한 시스템은 일반적으로 사일로화된 데이터 스토리지 및 처리 환경으로 구성되며, 수동 프로세스가 포함되고 팀 간의 협업이 제한적입니다. 결과적으로 느리고 비효율적이며 오류가 발생하기 쉽습니다.

    레거시 데이터 아키텍처의 문제점

    레거시 데이터 아키텍처와 관련된 주요 문제 다음과 같습니다.

    • 유연성 부족: 기존 데이터 아키텍처는 경직되고 유연하지 않은 경우가 많아, 변화하는 비즈니스 요구 사항에 적응하고 새로운 데이터 소스 또는 기술을 통합하기가 어렵습니다.
    • 느린 데이터 처리: 레거시 아키텍처의 많은 데이터 워크플로의 수동 특성으로 인해 데이터 처리에 시간과 리소스가 많이 소요될 수 있습니다.
    • 데이터 사일로: 레거시 아키텍처는 데이터가 사일로화된 환경에서 저장 및 처리되는 경우가 많으며, 이로 인해 협업이 제한되고 포괄적인 인사이트를 생성하는 능력이 저하될 수 있습니다.
    • 데이터 품질 저하: 레거시 아키텍처의 자동화 및 데이터 거버넌스가 부족하면 데이터가 불완전하거나 부정확하거나 중복되는 등의 데이터 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

    DataOps 아키텍처가 이러한 문제를 해결하는 방법

    DataOps 아키텍처는 다음과 같은 여러 가지 방법으로 레거시 데이터 아키텍처가 제기하는 문제를 극복합니다.

    • 유연성 향상: DataOps 아키텍처의 모듈식 설계를 통해 새로운 데이터 소스, 툴, 기술을 쉽게 통합할 수 있으므로 조직은 변화하는 비즈니스 요구에 빠르게 적응할 수 있습니다.
    • 더 빠른 데이터 처리: DataOps 아키텍처는 워크플로를 자동화하고 최신 데이터 처리 기술을 활용하여 데이터 수집, 변환 및 분석을 가속화합니다.
    • 협업 개선: DataOps는 부서 간 협업을 강조하여 데이터 팀 간의 장벽을 허물고 보다 효과적으로 협업할 수 있도록 지원합니다.
    • 데이터 품질 향상: DataOps 아키텍처에서 자동화 및 데이터 거버넌스 관행을 사용하면 데이터 품질, 보안, 규정 준수를 보장하는 데 도움이 됩니다.
    DataOps 아키텍처의 5가지 주요 구성 요소

    1. 데이터 소스

    데이터 소스는 모든 DataOps 아키텍처의 중추입니다. 여기에는 데이터를 모으고 수집하는 다양한 데이터베이스, 애플리케이션, API 및 외부 시스템이 포함됩니다. 데이터 소스는 정형 또는 비정형일 수 있으며, 온프레미스 또는 클라우드에 있을 수 있습니다.

    잘 설계된 DataOps 아키텍처는 여러 소스의 데이터를 통합하는 문제를 해결하여 데이터가 깨끗하고 일관되며 정확하도록 보장해야 합니다. 조직의 데이터 자산에 대한 정확한 최신 시각을 유지하려면 데이터 품질 검사, 데이터 프로파일링 및 데이터 카탈로그를 구현하는 것이 필수적입니다.

    2. 데이터 수집

    데이터 모으기 및 수집에는 다양한 소스에서 데이터를 수집하여 DataOps 환경으로 가져오는 프로세스가 포함됩니다. 이 프로세스는 일괄 처리, 스트리밍 또는 실시간 수집과 같은 다양한 툴 및 기술을 사용하여 수행할 수 있습니다.

    DataOps 아키텍처에서는 다양한 소스 및 형식의 데이터를 처리할 수 있는 효율적이고 확장가능한 데이터 수집 프로세스를 갖추는 것이 중요합니다. 이를 위해서는 데이터 검증, 데이터 정리, 메타데이터 관리와 같은 강력한 데이터 통합 도구 및 사례를 구현해야 합니다. 이러한 관행은 수집되는 데이터가 모든 소스에서 정확하고 완전하며 일관되게 유지되도록 하는 데 도움이 됩니다.

    3. 데이터 스토리지

    데이터가 수집되면 처리 중인 데이터의 양, 다양성 및 속도를 수용할 수 있는 적절한 데이터 스토리지 플랫폼에 저장해야 합니다. 데이터 스토리지 플랫폼에는 기존 관계형 데이터베이스, NoSQL 데이터베이스, 데이터 레이크 또는 클라우드 기반 스토리지 서비스가 포함될 수 있습니다.

    DataOps 아키텍처는 선택한 데이터 스토리지 플랫폼의 성능, 확장성 및 비용 영향을 고려해야 합니다. 또한 특히 민감하거나 규제 대상인 데이터를 다룰 때 데이터 보안, 개인정보 보호 및 규정 준수와 관련된 문제를 해결해야 합니다.

    4. 데이터 처리 및 변환

    데이터 처리 및 변환에는 원시 데이터를 분석, 모델링 및 시각화에 적합한 형식으로 조작하고 변환하는 작업이 포함됩니다. 여기에는 필터링, 집계, 정규화, 강화와 같은 작업뿐만 아니라 머신 러닝 및 자연어 처리와 같은 고급 기술이 포함될 수 있습니다.

    DataOps 아키텍처에서는 대량의 데이터와 복잡한 변환을 처리할 수 있는 도구와 기술을 사용하여 데이터 처리 및 변환을 자동화하고 간소화해야 합니다. 여기에는 데이터 파이프라인, 데이터 통합 플랫폼 또는 데이터 처리 프레임워크 사용이 포함될 수 있습니다.

    5. 데이터 모델링 및 계산

    데이터 모델링 및 계산에는 조직이 인사이트를 도출하고 데이터 기반 결정을 내릴 수 있도록 하는 분석 모델, 알고리즘 및 계산의 생성이 수반됩니다. 여기에는 통계 분석, 머신 러닝, 인공 지능 및 기타 고급 분석 기술이 포함될 수 있습니다.

    DataOps 아키텍처의 핵심 요소는 데이터 모델과 알고리즘을 빠르고 효율적으로 개발, 테스트 및 배포할 수 있는 능력입니다. 이를 위해서는 데이터 과학자, 분석가, 엔지니어 간의 협업과 실험을 촉진하는 데이터 과학 플랫폼, 모델 관리 툴, 버전 제어 시스템의 통합이 필요합니다.

    DataOps 아키텍처를 도입하는 방법

    DataOps 아키텍처를 구현하는 것은 복잡하고 어려운 작업일 수 있으며, 특히 대규모의 다양한 데이터 에코시스템을 보유한 조직의 경우 더욱 그렇습니다. 그러나 구조화된 접근 방식을 따르고 위에 요약된 주요 구성 요소에 집중하면 조직은 DataOps 환경을 성공적으로 구축하고 배포할 수 있습니다.

    1. 현재 상태 평가: 조직의 기존 데이터 인프라, 프로세스, 관행을 평가하는 것부터 시작합니다. 현재 접근 방식의 강점과 약점을 파악하고 개선할 수 있는 영역을 정확히 식별해야 합니다.
    2. 목표 상태 정의: DataOps 아키텍처를 통해 달성하고자 하는 사항에 대한 명확한 비전을 개발하고 조직의 전반적인 전략 및 우선 순위에 부합하는 일련의 목표를 설정합니다.
    3. 기술 스택 식별: DataOps 아키텍처의 기반을 형성할 툴, 기술 및 플랫폼을 결정합니다. 여기에는 다양한 옵션을 연구 및 평가하고 확장성, 성능 및 비용과 같은 요소를 고려하는 것이 포함될 수 있습니다.
    4. 데이터 거버넌스 프레임워크 개발: 데이터 품질, 보안 및 규정 준수 요구 사항을 충족하도록 데이터 라이프사이클 전반에 걸쳐 데이터를 관리하기 위한 정책, 절차, 지침을 수립합니다.
    5. 데이터 통합 및 자동화 구현: 대량의 데이터를 효율적이고 정확하게 처리할 수 있는 툴과 기술을 사용하여 데이터 수집, 처리, 변환 프로세스를 간소화하고 자동화합니다.
    6. 협업 및 커뮤니케이션 촉진: 데이터 엔지니어, 데이터 과학자, 분석가를 비롯한 데이터 전문가 간의 협력과 협업을 장려합니다. 커뮤니케이션, 지식 공유, 공동 문제 해결을 촉진하는 툴과 관행을 구현합니다.
    7. 모니터링 및 지속적인 개선: DataOps 아키텍처의 성능을 추적하고 개선할 수 있는 영역을 식별할 수 있는 모니터링 및 분석 툴을 구현합니다. DataOps 환경을 민첩하고 효율적이며 복원력을 유지할 수 있도록 프로세스와 관행을 지속적으로 개선하고 최적화합니다.

    작성자

    Ryan Yackel

    GTM Product Manager, IBM Databand

    IBM

