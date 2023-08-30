DataOps 아키텍처: 5가지 주요 구성 요소 및 시작 방법

1. 데이터 소스

데이터 소스는 모든 DataOps 아키텍처의 중추입니다. 여기에는 데이터를 모으고 수집하는 다양한 데이터베이스, 애플리케이션, API 및 외부 시스템이 포함됩니다. 데이터 소스는 정형 또는 비정형일 수 있으며, 온프레미스 또는 클라우드에 있을 수 있습니다.

잘 설계된 DataOps 아키텍처는 여러 소스의 데이터를 통합하는 문제를 해결하여 데이터가 깨끗하고 일관되며 정확하도록 보장해야 합니다. 조직의 데이터 자산에 대한 정확한 최신 시각을 유지하려면 데이터 품질 검사, 데이터 프로파일링 및 데이터 카탈로그를 구현하는 것이 필수적입니다.

2. 데이터 수집

데이터 모으기 및 수집에는 다양한 소스에서 데이터를 수집하여 DataOps 환경으로 가져오는 프로세스가 포함됩니다. 이 프로세스는 일괄 처리, 스트리밍 또는 실시간 수집과 같은 다양한 툴 및 기술을 사용하여 수행할 수 있습니다.

DataOps 아키텍처에서는 다양한 소스 및 형식의 데이터를 처리할 수 있는 효율적이고 확장가능한 데이터 수집 프로세스를 갖추는 것이 중요합니다. 이를 위해서는 데이터 검증, 데이터 정리, 메타데이터 관리와 같은 강력한 데이터 통합 도구 및 사례를 구현해야 합니다. 이러한 관행은 수집되는 데이터가 모든 소스에서 정확하고 완전하며 일관되게 유지되도록 하는 데 도움이 됩니다.

3. 데이터 스토리지

데이터가 수집되면 처리 중인 데이터의 양, 다양성 및 속도를 수용할 수 있는 적절한 데이터 스토리지 플랫폼에 저장해야 합니다. 데이터 스토리지 플랫폼에는 기존 관계형 데이터베이스, NoSQL 데이터베이스, 데이터 레이크 또는 클라우드 기반 스토리지 서비스가 포함될 수 있습니다.

DataOps 아키텍처는 선택한 데이터 스토리지 플랫폼의 성능, 확장성 및 비용 영향을 고려해야 합니다. 또한 특히 민감하거나 규제 대상인 데이터를 다룰 때 데이터 보안, 개인정보 보호 및 규정 준수와 관련된 문제를 해결해야 합니다.

4. 데이터 처리 및 변환

데이터 처리 및 변환에는 원시 데이터를 분석, 모델링 및 시각화에 적합한 형식으로 조작하고 변환하는 작업이 포함됩니다. 여기에는 필터링, 집계, 정규화, 강화와 같은 작업뿐만 아니라 머신 러닝 및 자연어 처리와 같은 고급 기술이 포함될 수 있습니다.

DataOps 아키텍처에서는 대량의 데이터와 복잡한 변환을 처리할 수 있는 도구와 기술을 사용하여 데이터 처리 및 변환을 자동화하고 간소화해야 합니다. 여기에는 데이터 파이프라인, 데이터 통합 플랫폼 또는 데이터 처리 프레임워크 사용이 포함될 수 있습니다.

5. 데이터 모델링 및 계산

데이터 모델링 및 계산에는 조직이 인사이트를 도출하고 데이터 기반 결정을 내릴 수 있도록 하는 분석 모델, 알고리즘 및 계산의 생성이 수반됩니다. 여기에는 통계 분석, 머신 러닝, 인공 지능 및 기타 고급 분석 기술이 포함될 수 있습니다.

DataOps 아키텍처의 핵심 요소는 데이터 모델과 알고리즘을 빠르고 효율적으로 개발, 테스트 및 배포할 수 있는 능력입니다. 이를 위해서는 데이터 과학자, 분석가, 엔지니어 간의 협업과 실험을 촉진하는 데이터 과학 플랫폼, 모델 관리 툴, 버전 제어 시스템의 통합이 필요합니다.