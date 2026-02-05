클라우드 데이터 통합이란 무엇인가요?

기업 데이터를 클라우드에 저장하면 분명한 이점이 있으며, 가장 대표적인 것은 저장 용량 제한을 사실상 제거하고 방대한 빅데이터를 쉽게 저장할 수 있다는 점입니다. 그 밖의 일반적인 이점으로는 비용 효율성, 확장성 및 향상된 비즈니스 연속성이 있습니다.

이러한 장점 때문에 조직은 빠른 속도로 데이터를 클라우드로 이전하고 있으며 동시에 성능 또는 규제 요구 사항을 충족하기 위해 일부 데이터는 온프레미스에 유지하고 있습니다. 일부 전망에 따르면 기업의 클라우드 스토리지 지출은 2028년까지 1,280억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.1 또 다른 추정에 따르면 전 세계에 저장되는 데이터의 양은 2024년부터 2029년 사이 두 배로 증가할 것으로 보입니다.2

현재 기업 클라우드 데이터는 조직의 가장 중요한 자산 중 하나로, 다양한 정형 및 비정형 형식으로 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에 점점 더 분산되고 있습니다.

이러한 서로 다른 데이터는 팀, 플랫폼 및 환경 전반에 정보가 사일로 형태로 분산된 단편화된 데이터 환경을 만들어 팀이 데이터를 활용하기 어렵게 합니다. 동시에 앱, 사물인터넷(IoT) 장치 및 거래 데이터에서 생성되는 데이터의 양은 클라우드와 온프레미스 시스템 전반에서 계속 증가하고 있습니다.

클라우드 데이터 통합은 이러한 복잡성을 해결하는 데 큰 도움을 줄 수 있습니다. 이는 클라우드와 온프레미스 환경 전반에서 데이터를 결합하고 조화롭게 맞춥니다. 이러한 통합된 관점은 클라우드 데이터를 분석과 의사 결정에 접근 가능하고 활용 가능하도록 만듭니다. 빠른 혁신과 점점 더 단편화되는 데이터 환경 속에서 이러한 역량은 필수적입니다.

데이터 단편화는 혁신을 저해하고 느리거나 일관되지 않거나 부정확한 의사 결정을 초래하여 조직이 혁신하고 적응하며 운영 효율성을 달성하는 능력을 제한할 수 있습니다. 실제로 IBM 기업가치연구소(IBV)의 데이터에 따르면 설문에 참여한 CEO의 68%는 전사 통합 데이터 아키텍처가 부서 간 협업을 가능하게 하고 혁신을 촉진하는 데 핵심적이라고 말했습니다.3

특히 인공지능(AI) 이니셔티브는 통합되고 신뢰할 수 있으며 일관된 데이터에 의존합니다. 강력한 데이터 통합 전략이 없다면 조직은 AI를 대규모로 운영하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.