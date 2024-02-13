데이터 레지던시: 무엇이며 왜 중요한가요?

데이터 레지던시는 특히 클라우드 데이터 분야에서 뜨거운 이슈입니다. 그 이유는 여러 가지가 있지만, 유럽연합 및 유럽 경제 지역의 정보 보호에 관한 일반 데이터 보호 규정(GDPR)이 가장 큰 영향을 미쳤습니다.

GDPR은 사용자의 개인 데이터 및 개인 정보가 해당 데이터를 수집, 처리 및 저장하는 조직에 의해 적절하게 보호되어야 한다는 요구 사항을 정의합니다. GDPR이 시행된 후 호주, 브라질, 캐나다, 일본, 남아프리카 및 UAE와 같은 다른 국가에서는 자체적으로 데이터 보호법을 제정했습니다.

이는 데이터 프라이버시가 지속적인 관심사이며, 법안을 통해 기업에 가해지는 압박이 점점 더 커지고 있다는 것을 의미합니다. 데이터를 생성, 수집 및 저장하는 조직의 경우, 특히 클라우드에서 문제를 해결할 수 있는 솔루션이 시급합니다.

데이터 프라이버시 및 보호 규정 준수가 보장되지 않으면 위험과 처벌이 압도적으로 커질 수 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월, Facebook의 모기업 Meta는 GDPR을 준수하지 않은 이유로 유럽연합에 사상 최대인 13억 달러(12억 유로)를 지불하라는 명령을 받았습니다.

이는 분명 엄청난 벌금입니다. 비록 벌금이 확정되기 전에 액수가 줄어들더라도, 이는 선례가 되어 모든 기업이 데이터 보호와 개인정보 보호를 보장해야 한다는 경종을 울리는 역할을 합니다.