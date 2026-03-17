기업은 거래, 애플리케이션 이벤트, 공급망 업데이트, 사기 경고, 고객 상호작용 등 다양한 실시간 운영 데이터를 지속적으로 생성합니다.그러나 이러한 신호는 여러 시스템에 분산되어 있고 현대 AI와 자동화를 지원하기에는 너무 늦게 도착하는 경우가 많습니다.실제로 약 80%의 기업이 의사결정을 위해 오래된 데이터에 의존하고 있으며, 이는 기회 상실 위험을 높입니다.

AI가 실험 단계를 넘어 프로덕션 단계로 이동함에 따라 과제는 더 이상 데이터 접근이 아니라 AI 시스템과 자동화를 구동하는 데 필요한 컨텍스트를 갖춘 신뢰할 수 있는 실시간 데이터에 접근하는 것입니다.

Confluent와 IBM의 Data, Integration, Z 포트폴리오를 결합하여 IBM은 이동 중 데이터와 컨텍스트, 거버넌스, 통합 및 인프라를 연결하는 스마트 데이터 플랫폼을 구축하고 있으며 이를 통해 하이브리드 환경 전반에서 AI를 운영화할 수 있도록 합니다.

이 블로그에서는 IBM과 Confluent가 다음을 어떻게 함께 수행하는지 살펴봅니다.