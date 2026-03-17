기업은 거래, 애플리케이션 이벤트, 공급망 업데이트, 사기 경고, 고객 상호작용 등 다양한 실시간 운영 데이터를 지속적으로 생성합니다.그러나 이러한 신호는 여러 시스템에 분산되어 있고 현대 AI와 자동화를 지원하기에는 너무 늦게 도착하는 경우가 많습니다.실제로 약 80%의 기업이 의사결정을 위해 오래된 데이터에 의존하고 있으며, 이는 기회 상실 위험을 높입니다.
AI가 실험 단계를 넘어 프로덕션 단계로 이동함에 따라 과제는 더 이상 데이터 접근이 아니라 AI 시스템과 자동화를 구동하는 데 필요한 컨텍스트를 갖춘 신뢰할 수 있는 실시간 데이터에 접근하는 것입니다.
Confluent와 IBM의 Data, Integration, Z 포트폴리오를 결합하여 IBM은 이동 중 데이터와 컨텍스트, 거버넌스, 통합 및 인프라를 연결하는 스마트 데이터 플랫폼을 구축하고 있으며 이를 통해 하이브리드 환경 전반에서 AI를 운영화할 수 있도록 합니다.
이 블로그에서는 IBM과 Confluent가 다음을 어떻게 함께 수행하는지 살펴봅니다.
실시간 이벤트를 하이브리드 환경 전반에서 거버넌스된 컨텍스트로 전환하는 것은 신뢰할 수 있는 기업 AI를 운영화하는 데 있어 중요한 단계입니다.이 지점에서 Confluent와 IBM의 watsonx.data 포트폴리오 결합이 실질적인 가치를 제공합니다.
Confluent는 애플리케이션, 시스템, 디지털 채널에서 실시간 운영 이벤트를 스트리밍합니다. 통합 watsonx.data 포트폴리오는 watsonx.data 기반의 개방형 하이브리드 데이터 기반을 통해 해당 데이터를 AI 및 분석에 활용 가능하도록 합니다. watsonx.data integration을 통한 데이터 통합과 watsonx.data intelligence를 통한 데이터 인텔리전스를 제공합니다. 이들은 함께 기업이 분리된 이벤트 스트림을 넘어 분석, 애플리케이션 및 AI를 구동하는 거버넌스 기반 재사용 가능한 데이터 제품을 제공할 수 있도록 합니다.
이러한 공동 역량은 조직이 다음을 수행할 수 있도록 합니다
그 결과 모델과 에이전트가 이동 중 데이터와 저장 데이터 모두를 기업 환경에 필요한 컨텍스트와 거버넌스를 기반으로 활용할 수 있는 더욱 강력한 기업 AI 기반이 구축됩니다.
진정한 가치는 시스템이 이벤트가 발생하는 즉시 이를 기반으로 동작할 수 있을 때 창출됩니다.이 지점에서 Confluent와 IBM의 Integration 포트폴리오( IBM MQ 및 webMethods Hybrid Integration 포함)가 실시간 이벤트를 비즈니스 작업으로 전환합니다.
Confluent는 기업 전반에 걸쳐 운영 이벤트를 스트리밍하는 핵심 기반을 제공합니다. IBM MQ는 미션 크리티컬 시스템을 위해 이러한 이벤트를 안정적이고 안전하게 전달하며, webMethods Hybrid Integration은 하이브리드 환경 전반에서 애플리케이션, API 및 워크플로를 연결하여 적절한 시스템이 자동으로 대응할 수 있도록 합니다.이러한 기술은 함께 조직이 실시간 인사이트를 신뢰할 수 있는 실행으로 전환할 수 있도록 지원합니다.
이 강력한 기술 조합은 조직이 다음을 수행할 수 있도록 합니다.
그 결과 비즈니스 전반에서 흐르는 이벤트가 애플리케이션, 시스템 및 AI 기반 워크플로 전반에서 적절한 작업을 자동으로 트리거하는 더욱 민첩한 기업 환경이 구현됩니다.
가장 중요한 비즈니스 이벤트의 상당수는 IBM® Z에서 발생하며, 이곳에서는 핵심 트랜잭션 시스템이 비교할 수 없는 수준의 확장성, 복원력, 신뢰성을 요구합니다. 이러한 시스템은 결제, 청구, 예약 등 현대 산업의 기반을 이루는 고부가가치 비즈니스 운영을 지원합니다.
Confluent와 IBM Z를 통해 조직은 트랜잭션 애플리케이션을 중단하지 않고도 애플리케이션 기반 이벤트와 데이터 기반 변경을 현대적인 이벤트 기반 아키텍처로 확장할 수 있습니다. Confluent는 스트리밍 백본을 제공하며 IBM의 애플리케이션 및 데이터 통합 기술은 IBM Z 애플리케이션을 Confluent 플랫폼과 연결할 수 있는 다양한 보완 경로를 제공합니다.
애플리케이션 기반 이벤트의 경우 IBM® MQ, IBM Z용 Kafka SDK 및 IBM® Z Digital Integration Hub를 통해 핵심 트랜잭션에서 직접 이벤트를 생성하는 고성능 방식을 제공합니다. 데이터 기반 이벤트의 경우 IBM® Data Gate를 통해 원시 데이터 변경 사항을 Kafka로 안전하고 낮은 지연으로 전파할 수 있습니다. 이러한 기술은 함께 완전하고 유연한 진입 지점을 제공하여 각 사용 사례에 적합한 패턴을 선택해 활용할 수 있도록 합니다.
이러한 통합 접근 방식은 조직이 다음을 수행할 수 있도록 합니다.
그 결과 애플리케이션에서 생성된 이벤트와 IBM Z에서 발생한 데이터 기반 변경이 실시간 애플리케이션, 분석 및 AI 시스템으로 안전하게 흐르는 아키텍처가 구현되며, 미션 크리티컬 운영의 무결성을 유지하면서 새로운 인사이트와 자동화를 가능하게 합니다.
Confluent와 IBM은 함께 기업용 AI를 위한 스마트 데이터 플랫폼을 제공하여 실시간 이벤트 스트림을 데이터 관리, 통합 및 인프라와 연결함으로써 하이브리드 환경 전반에서 실행을 가능하게 합니다. 이를 통해 조직은 지속적으로 발생하는 비즈니스 이벤트를 분석, 자동화 및 AI 시스템을 위한 신뢰할 수 있는 컨텍스트로 전환할 수 있습니다.