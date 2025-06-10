데이터 교환이란 무엇인가요?

매일 전 세계는 약 4억 274만 테라바이트 의 데이터를 생성합니다. 효과적인 데이터 교환이 없으면 해당 정보(및 그 가치)가 갇히게 됩니다. EU에서만 클라우드 데이터 흐름은 2024년에 약 770억 유로의 경제적 가치를 창출했으며, 이 수치는 2035년까지 3,280억 유로로 증가할 것으로 예상됩니다.

데이터 교환은 모든 현대적인 데이터 기반 조직의 기반입니다. 효과적인 데이터 교환 전략을 가진 기업은 단편화된 내부 및 외부 데이터를 통합하고 부서, 파트너십 및 사용 사례 전반에 걸쳐 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있습니다.

예를 들어, 전자 상거래 플랫폼은 실시간 데이터 교환을 통해 가격을 동적으로 조정하고, 소매업체 간에 데이터를 공유하며, 공급망을 최적화할 수 있습니다. 마찬가지로, 이러한 교환을 통해 병원 직원은 실험실 결과를 외부 전문가와 실시간으로 공유하기 위해 공유할 수 있으므로 진단 시간을 단축하고 환자 결과를 개선할 수 있습니다.

데이터 교환은 AI 시스템이 가치를 학습하고 제공할 수 있도록 하는 데에도 중요한 역할을 합니다. 다양한 시스템 간의 데이터 흐름을 최적화함으로써 데이터 교환은 AI 모델이 가장 최신 및 관련성 있는 정보로 훈련되었음을 검증하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

표준화된 스키마, 보안 커넥터, 통제된 권한 등 데이터 교환의 주요 구성 요소는 AI 에코시스템 내에서 다양한 데이터 소스를 효과적으로 사용할 수 있도록 합니다. 이를 통해 조직은 품질이나 통제를 손상시키지 않고 타사 데이터를 통합할 수 있습니다.