데이터 마켓플레이스란 무엇인가요?

데이터 마켓플레이스는 대부분 외부에 노출되어 있지만, 내부 및 외부 데이터 공유에 초점을 맞춰 조직의 데이터 요구 사항에 맞는 중앙 집중식 플랫폼을 제공할 수 있는 내부 마켓플레이스 또는 데이터 거래소도 있습니다. 고급 검색 및 필터링 기능을 통해 사용자는 특정 요구 사항에 맞는 관련 데이터를 찾을 수 있습니다. 일반적으로 클라우드 서비스에서 호스팅되는 이러한 플랫폼을 통해 데이터 생산자는 데이터 세트를 쉽게 업로드할 수 있습니다.

기존에는 외부 데이터에 대한 액세스를 요청하려면 여러 공급자에게 연락하고 계약을 협상하고 복잡한 데이터 전송을 관리해야 했습니다. 빅데이터가 급증함에 따라 혁신을 위해 데이터의 접근성과 활용성을 높이려는 현대 기업에 데이터 마켓플레이스는 필수적인 요소가 되었습니다. 다양한 산업의 조직들은 자신들이 수집하고 생성하는 데이터가 단순히 운영의 부산물이 아니라 경쟁 우위를 확보하기 위한 귀중한 자산이라는 것을 인식하고 있습니다.

기업은 데이터를 사용하여 시장 입지를 유지하고 확장합니다. 예를 들어, 대형 소매 체인은 데이터를 사용하여 보다 효율적으로 재고를 관리하고 판매 추세를 예측하고 물류를 최적화합니다. 거대 기술 기업은 사용자 데이터를 분석하여 제품 기능을 개선하고 광고를 보다 효과적으로 타겟팅합니다. 머신 러닝(ML) 및 인공 지능(AI) 기능이 발전함에 따라 조직의 내부 데이터만으로는 정확하고 관련성 높은 모델을 구축하기가 어렵고 외부 데이터에 대한 액세스가 필요하게 되었습니다.

이러한 외부 데이터는 공개 데이터 정부 프로그램, 스마트 시티의 센서 데이터, 도시 데이터 거래소, 타사 상용 데이터 공급자 등의 공유 에코시스템에서 유입됩니다. 데이터 마켓플레이스의 등장으로 조직은 정보에 입각한 의사 결정, 향상된 비즈니스 인텔리전스, AI 및 ML 모델 적용에 필요한 데이터에 액세스할 수 있게 되었습니다.