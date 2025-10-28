기업 데이터 관리란 무엇인가요? 

EDM은 여러 이유에서 필수적입니다. 이는 규정 준수를 지원하고 운영 효율성을 개선하며 인공지능(AI) 혁신을 가능하게 하고 시의적절한 데이터 기반 의사 결정을 지원합니다.



기업 전반에서 AI를 운영에 적용해야 한다는 압박이 점점 커지고 있다는 점을 생각해 보세요. IBM CEO 연구에 따르면, 설문에 참여한 CEO의 72%는 조직의 독점 데이터를 생성형 AI 가치 실현의 핵심 요소로 보고 있습니다. 하지만 이러한 인식에도 불구하고 많은 조직은 이러한 목표를 지원하는 데 필요한 데이터 인프라 구축에 어려움을 겪고 있습니다.



응답자의 절반은 최근 투자 속도가 너무 빨랐던 결과 단절되고 파편화된 기술 환경이 형성되었으며, 이로 인해 데이터를 효과적으로 활용하기 어려워졌다고 인정했습니다.



이러한 단절은 AI 및 기타 비즈니스 우선순위의 잠재력을 온전히 실현하는 데 큰 장애물이 됩니다. 목표가 머신 러닝 모델 배포이든, 의사 결정 자동화이든, 더욱 개인화된 고객 경험 제공이든 관계없이 성공은 중요한 요소 하나에 달려 있습니다. 바로 데이터 준비 상태입니다. 정제되고 체계적으로 관리되는 데이터 기반이 견고하게 마련되지 않으면 이러한 이니셔티브는 지연되거나 실패하게 됩니다. 데이터 전문가는 혁신을 추진하거나 실행 가능한 분석 정보를 제공하는 것보다 일관되지 않은 데이터 세트를 정리하는 데 더 많은 시간을 소비합니다.

또한 데이터 환경은 점점 더 복잡해지고 있습니다. 클라우드 기반 기술, 실시간 분석 및 계속 변화하는 개인정보 보호 규제는 민첩성, 규정 준수 및 분석 정보를 요구합니다. 하지만 많은 조직은 제한된 리소스와 오래된 인프라로 이러한 요구 사항을 충족하려고 하고 있습니다.

EDM이 없으면 분산된 데이터 사일로가 계속 남게 되고 데이터 품질이 저하되며 통합은 비용이 많이 드는 과제가 됩니다. 복원력 있고 미래에 대비된 데이터 인프라의 기반으로 기업 데이터 관리를 우선시하는 조직은 AI의 잠재력을 실현하고 다른 이니셔티브를 추진하는 데 가장 유리한 위치를 차지하게 됩니다.