기업 데이터 관리란 무엇인가요? 

EDM의 목표는 데이터가 정확하고 접근 가능하며 안전하고 비즈니스 목표와 일치하도록 보장하는 것입니다. EDM은 데이터 증가가 멈출 기미를 보이지 않는 환경에서 운영되는 오늘날의 기업에 특히 중요합니다. 전 세계에서 생성, 수집, 복사 및 소비되는 데이터 양은 2028년까지 394제타바이트를 넘어설 것으로 예상됩니다.1
참고로 2008년 월간 전 세계 인터넷 트래픽 규모는 10,174페타바이트, 즉 0.01제타바이트2에 불과했으며, 이는 20년도 채 되지 않아 40배 이상 증가한 수치입니다3. 인터넷 트래픽은 글로벌 데이터 활동의 한 측면에 불과하지만, 이러한 폭발적인 증가는 주문형 스트리밍, 클라우드 컴퓨팅, 모바일 장치 및 기업 시스템이 주도하는 디지털 콘텐츠 생성, 소비 및 교환의 전반적인 증가를 보여줍니다.
데이터 증가와 함께 복잡성도 커집니다. 데이터 규모가 기하급수적으로 증가함에 따라 조직은 데이터 품질 유지, 규정 준수 보장, 실시간 액세스 지원 및 의미 있는 분석 정보 도출과 관련된 과제가 점점 커지고 있습니다. EDM은 이러한 복잡성을 관리하기 위한 프레임워크와 툴을 제공하며, 데이터를 더 나은 의사 결정, 혁신 및 효율성을 이끄는 경쟁 우위로 전환합니다.
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
EDM은 여러 이유에서 필수적입니다. 이는 규정 준수를 지원하고 운영 효율성을 개선하며 인공지능(AI) 혁신을 가능하게 하고 시의적절한 데이터 기반 의사 결정을 지원합니다.
기업 전반에서 AI를 운영에 적용해야 한다는 압박이 점점 커지고 있다는 점을 생각해 보세요. IBM CEO 연구에 따르면, 설문에 참여한 CEO의 72%는 조직의 독점 데이터를 생성형 AI 가치 실현의 핵심 요소로 보고 있습니다. 하지만 이러한 인식에도 불구하고 많은 조직은 이러한 목표를 지원하는 데 필요한 데이터 인프라 구축에 어려움을 겪고 있습니다.
응답자의 절반은 최근 투자 속도가 너무 빨랐던 결과 단절되고 파편화된 기술 환경이 형성되었으며, 이로 인해 데이터를 효과적으로 활용하기 어려워졌다고 인정했습니다.
이러한 단절은 AI 및 기타 비즈니스 우선순위의 잠재력을 온전히 실현하는 데 큰 장애물이 됩니다. 목표가 머신 러닝 모델 배포이든, 의사 결정 자동화이든, 더욱 개인화된 고객 경험 제공이든 관계없이 성공은 중요한 요소 하나에 달려 있습니다. 바로 데이터 준비 상태입니다. 정제되고 체계적으로 관리되는 데이터 기반이 견고하게 마련되지 않으면 이러한 이니셔티브는 지연되거나 실패하게 됩니다. 데이터 전문가는 혁신을 추진하거나 실행 가능한 분석 정보를 제공하는 것보다 일관되지 않은 데이터 세트를 정리하는 데 더 많은 시간을 소비합니다.
또한 데이터 환경은 점점 더 복잡해지고 있습니다. 클라우드 기반 기술, 실시간 분석 및 계속 변화하는 개인정보 보호 규제는 민첩성, 규정 준수 및 분석 정보를 요구합니다. 하지만 많은 조직은 제한된 리소스와 오래된 인프라로 이러한 요구 사항을 충족하려고 하고 있습니다.
EDM이 없으면 분산된 데이터 사일로가 계속 남게 되고 데이터 품질이 저하되며 통합은 비용이 많이 드는 과제가 됩니다. 복원력 있고 미래에 대비된 데이터 인프라의 기반으로 기업 데이터 관리를 우선시하는 조직은 AI의 잠재력을 실현하고 다른 이니셔티브를 추진하는 데 가장 유리한 위치를 차지하게 됩니다.
마스터 데이터 관리(MDM)는 고객, 제품, 공급자 및 직원 데이터와 같은 핵심 비즈니스 정보를 조직 전반에서 일관되고 정확하게 유지하는 데 중점을 둔 EDM의 하위 영역입니다. 이는 검증 프로세스와 중앙 집중식 저장소를 사용해 핵심 데이터 도메인을 표준화하고 중복을 제거하며 동기화합니다. 또한 MDM은 고품질 데이터를 정제되고 일관된 형식으로 시스템 전반에서 사용할 수 있도록 함으로써 분석 및 보고를 지원합니다.
기업이 운영 환경에 MDM을 통합할 때는 일반적으로 더 광범위한 EDM 전략의 일부로 이를 수행합니다. EDM은 조직 전반에서 정형 데이터와 비정형 데이터가 어떻게 관리되어야 하는지를 안내하는 거버넌스 프레임워크, 액세스 제어, 데이터 표준 및 아키텍처 원칙을 수립함으로써 기반을 마련합니다.
이 프레임워크가 구축되면 MDM이 도입되어 핵심 데이터 도메인을 조화롭게 통합하고 중앙 집중화하는 데 중점적으로 활용됩니다. 이를 통해 이러한 핵심 엔티티가 모든 비즈니스 시스템 전반에서 일관성과 정확성을 유지하게 되며, 이는 분석, 규정 준수 및 운영 효율성에 매우 중요합니다.
EDM이 없으면 일관되지 않은 정책, 책임 주체의 부재 또는 분산된 데이터 관리 방식으로 인해 MDM 이니셔티브가 어려움을 겪을 수 있습니다. 기업은 EDM 프레임워크 내에서 MDM을 연계함으로써 데이터 품질을 벤치마킹하고 마스터 데이터가 적절하게 관리되고 안전하게 보호되도록 보장하며 이를 더 광범위한 비즈니스 목표와 연계할 수 있습니다.
AI는 조직이 데이터를 관리하고 활용하는 방식을 최적화하고 가속화하며 확장하고 간소화하는 데 점점 더 핵심적인 역할을 하고 있습니다. AI 데이터 관리를 기업 데이터 관리 전략에 통합하면 기존에는 상당한 수작업이 필요했던 데이터 분류, 정제 및 통합과 같은 핵심 프로세스를 자동화하고 최적화할 수 있습니다.
AI 기반 툴은 핵심 비즈니스 데이터를 포함한 방대한 데이터 세트 전반에서 패턴과 이상 징후를 식별할 수 있으며, 이를 통해 데이터 품질 문제를 더 빠르게 탐지하고 더욱 정확한 메타데이터 태깅을 가능하게 합니다. 이는 데이터의 신뢰성을 향상시킬 뿐 아니라 분석 및 의사 결정을 위한 준비 상태를 더욱 빠르게 갖출 수 있도록 지원합니다.
또한 AI는 지능형 데이터 오케스트레이션을 가능하게 함으로써 EDM 프레임워크의 확장성과 민첩성을 향상시킵니다. 예를 들어 머신 러닝 알고리즘은 사용 패턴, 규제 변화 또는 비즈니스 요구 사항에 따라 데이터 파이프라인을 동적으로 조정할 수 있습니다. 이러한 적응성은 데이터 흐름이 복잡하고 지속적으로 변화하는 멀티클라우드 및 하이브리드 환경에서 특히 큰 가치를 제공합니다.
성공적인 EDM 프레임워크는 여러 상호 연결된 요소를 통해 조직이 다양한 데이터 소스, 형식 및 유형 전반에서 데이터를 체계적으로 관리하고 활용할 수 있도록 지원합니다. 이러한 요소에는 다음이 포함됩니다.
메타데이터 관리는 데이터에 필수적인 컨텍스트를 추가해 데이터를 더 쉽게 이해하고 추적하며 효과적으로 활용할 수 있도록 합니다. 이는 규정 준수, 검색 가능성 및 데이터 자산에 대한 신뢰 구축에서 핵심적인 역할을 합니다.
EDM에서 메타데이터 관리는 시스템 전반에 걸친 추적 가능성을 제공하고 데이터의 출처, 구조 및 사용 방식을 명확히 함으로써 데이터를 더욱 쉽게 액세스하고 신뢰할 수 있도록 합니다. 또한 사용자가 변경 사항을 추적하고 소스를 검증하며 플랫폼 전반에서 일관성을 유지할 수 있도록 지원함으로써 데이터 품질 관리 이니셔티브를 지원합니다.
기술 지원 요소는 플랫폼 전반에서 데이터의 이동, 변환 및 접근성을 지원하는 시스템과 툴을 의미합니다. 이는 변화하는 비즈니스 요구 사항을 충족하는 확장 가능하고 일관된 데이터 환경을 구축하는 데 도움이 됩니다.
EDM에서 이러한 지원 요소에는 데이터 통합 기능, MDM 및 프로파일링, 정제, 리니지 추적을 위한 툴이 포함됩니다. 또한 분석 및 보고를 위해 여러 소스의 데이터를 중앙 집중식 저장소로 통합하는 추출, 변환, 로드(ETL) 프로세스를 지원합니다.
데이터 수명 주기 관리는 비즈니스 우선순위 및 규제 요구 사항에 맞춰 데이터를 저장하고 보관하는 방식을 다룹니다. 이는 데이터가 생성부터 폐기에 이르기까지 관련성과 규정 준수 상태를 유지할 수 있도록 지원합니다.
EDM에서 이 구성 요소는 조직 및 법적 요구 사항에 따라 초기 수집부터 장기 저장 및 최종 폐기에 이르기까지 데이터의 전체 수명 주기를 관리합니다. 이는 데이터 형식이나 소스와 관계없이 데이터의 지속적인 활용 가능성을 지원하며 조직이 규정 준수 의무를 충족할 수 있도록 돕습니다.
목표가 데이터 품질 개선이든, 고급 분석 지원이든, 디지털 전환 지원이든, 거버넌스 및 규정 준수 강화이든 관계없이 기업 데이터 관리는 확장 가능하고 전략적인 데이터 이니셔티브의 기반 역할을 합니다.
다음 예시는 조직이 EDM 전략과 데이터 관리 프로세스를 활용해 데이터 관련 과제를 해결하고 팀 및 시스템 전반에서 비즈니스 영향을 창출하는 방법을 보여줍니다. 이러한 노력은 자신 있는 의사 결정을 지원하는 고품질 데이터에 대한 액세스를 보장합니다.
정확한 분석 정보는 기반이 되는 정보의 품질과 일관성에 달려 있습니다. 기업 데이터 관리 솔루션은 전사적 자원 관리(ERP), 고객 관계 관리(CRM) 및 사물 인터넷(IoT) 플랫폼과 같은 다양한 소스의 데이터를 표준화하고 검증하며 통합할 수 있습니다.
이러한 솔루션은 데이터가 비즈니스 인텔리전스 툴에 전달되기 전에 데이터를 정제되고 일관된 분석 준비 상태로 만드는 데 도움이 됩니다. 일관된 데이터 구조는 시각화 및 보고 기능도 향상시켜 분석 정보를 더 쉽게 해석하고 공유하며 활용할 수 있도록 합니다.
혁신은 유연하고 적응 가능한 환경에서 더욱 활발하게 이루어집니다. 클라우드 기반 EDM 플랫폼은 데이터 리니지의 프로파일링, 정제 및 추적을 위한 툴을 통합함으로써 팀이 더 뛰어난 제어 기능과 민첩성을 확보할 수 있도록 지원합니다.
또한 중앙 집중식 저장소와 표준화된 메타데이터 프레임워크는 부서 간 협업을 더욱 쉽게 만듭니다. 그 결과 조직은 멀티클라우드 환경 전반에서 거버넌스와 일관성을 유지하면서 혁신과 협업을 가속화할 수 있습니다.
일반 개인정보 보호 규정(GDPR)은 개인정보가 수집, 저장 및 사용되는 방식에 대해 엄격한 통제를 요구합니다. 효과적인 기업 데이터 관리 시스템은 정책 시행, 감사 추적 유지 및 무단 액세스 노출을 제한하는 액세스 제어 구현을 통해 조직이 GDPR 및 기타 데이터 개인정보 보호 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다.
이러한 기능은 규정 준수뿐 아니라 고객, 파트너 및 내부 이해관계자와의 신뢰 구축에도 필수적입니다. EDM은 민감한 데이터가 보호되고 책임감 있게 처리되도록 보장함으로써 운영 민첩성을 유지하면서 조직의 데이터 관리 방식을 법적 의무에 맞출 수 있도록 지원합니다. 데이터 규모가 증가하고 개인정보 보호에 대한 기대 수준이 변화함에 따라 EDM은 위험을 관리하고 책임성을 유지하기 위한 전략적 필수 요소가 되고 있습니다.
데이터는 곧 경쟁력입니다. 이 간략한 웨비나에서 AI를 안전하게 활용하고 측정 가능한 ROI를 창출하는 방법을 알아보세요.
IBM Techsplainers는 핵심 개념부터 실제 사용 사례까지 AI를 위한 데이터의 필수 요소를 쉽게 설명합니다. 명확하고 간결한 에피소드를 통해 핵심 개념을 빠르게 학습할 수 있습니다.
AI 준비된 데이터로 가는 길이 정형 데이터와 비정형 데이터 모두에 대한 효과적인 액세스에서 시작되는 이유와 데이터 리더를 가로막는 과제를 알아보세요.
이 에피소드에서 Cathy Reese는 오늘날 조직이 고도화된 AI에 대비된 데이터 전략이 필요하며, 이를 위해 최고 품질의 데이터 자산을 활용해야 한다고 설명합니다.
데이터 접근을 간소화하고 데이터 거버넌스를 자동화하세요. 어디서나 모든 데이터를 사용해 워크로드 비용을 최적화하고, AI와 분석을 확장하는 등 데이터 레이크하우스 전략을 데이터 아키텍처에 통합했을 때 누릴 수 있는 이점을 살펴보세요.
데이터 리더가 데이터 과제를 극복하고 신뢰할 수 있는 데이터 기반을 구축하며 조직의 데이터를 AI에 대비시키기 위해 취할 수 있는 실행 가능한 단계를 이해하세요.
직관적인 그래픽 인터페이스를 통해 스트리밍 데이터 파이프라인을 생성하여 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 완벽한 데이터 통합을 촉진합니다.
watsonx.data를 사용하면 오픈, 하이브리드 및 관리형 데이터 저장소를 통해 데이터의 위치와 관계없이 모든 데이터로 분석과 AI를 확장할 수 있습니다.
IBM Consulting을 통해 엔터프라이즈 데이터의 가치를 실현하여 비즈니스 이점을 제공하는 인사이트 중심의 조직을 구축하세요.
1 Volume of data/information created, captured, copied, and consumed worldwide from 2010 to 2023, with forecasts from 2024 to 2028, Statista, 2025년 6월 30일
2 Data: Global Internet Traffic Volume, Wikimedia Commons, 2025년 5월 17일
3 Internet traffic volume, IBIS World, 2025년 8월 18일