AI 데이터 품질이 AI 성공의 핵심인 이유

전 세계 조직들은 AI에 대한 투자를 계속 확대하고 있습니다. Gartner에 따르면 2026년 전 세계 AI 지출은 $2조를 넘어설 것으로 예상되며 이는 전년 대비 37% 성장에 해당합니다.1 그러나 이러한 빠른 확장은 많은 AI 이니셔티브가 지속적인 가치를 창출하는 데 어려움을 겪고 있다는 사실을 가리고 있습니다.

IBM 기업가치연구소(IBV)의 2025년 CEO 연구에 따르면 AI 이니셔티브 중 기업 전반으로 성공적으로 확장된 비율은 16%에 불과하며,2 MIT의 NANDA 연구3에서는 생성형 AI 파일럿의 최대 95%가 실험 단계를 넘어서지 못한다고 보고했습니다.

연구에 따르면 AI 데이터 품질과 데이터 거버넌스는 AI 에코시스템에서 핵심적인 차별화 요소입니다. 별도의 IBV 연구에 따르면 AI 우선 조직의 68%가 성숙하고 잘 정립된 데이터 및 거버넌스 프레임워크를 보유하고 있다고 보고한 반면, 다른 조직은 32%에 불과한 것으로 나타났습니다.4



연구 저자들이 언급했듯이 “최첨단 알고리즘이나 야심찬 활용 사례만큼 화려하지는 않지만, 정형화되고 접근 가능하며 고품질의 데이터 기반은 지속적인 AI 성공을 위한 필수 조건입니다.”

이러한 기반이 중요한 이유는 많은 AI 시스템의 핵심 요소인 머신러닝 모델이 제공된 데이터 세트로부터 직접 “학습”하기 때문입니다. 데이터가 오류, 결측, 오래된 정보, 사일로 또는 체계적인 편향으로 인해 현실을 잘못 반영할 경우 모델은 이러한 약점을 그대로 물려받을 뿐만 아니라 데이터 문제를 대규모로 증폭시킬 수 있습니다.



예를 들어 자연어 처리에 사용되는 대규모 언어 모델(LLM)과 같은 생성형 AI 시스템에서는 데이터 품질 문제가 사실과 다른 텍스트나 편향된 이미지 출력으로 나타날 수 있습니다. 데이터 품질이 낮으면 특히 드문 입력이나 충분히 반영되지 않은 상황과 같은 엣지 케이스에서 성능이 고르지 않게 나타날 수 있습니다.

소량의 저품질 데이터라도 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 몇 건의 잘못된 결과만으로도 의사 결정과 기술에 대한 신뢰가 훼손될 수 있으며, 실제 원인이 데이터 품질에 있음에도 불구하고 경영진이 AI 툴 자체에 문제가 있다고 판단하게 만들 수 있습니다.



기술적 결과를 넘어 낮은 AI 데이터 품질은 데이터 개인정보 보호 및 책임 있는 데이터 사용과 관련된 위험을 포함한 법적 및 윤리적 문제를 수반합니다. 부실하게 관리된 데이터로 학습된 모델은 채용, 대출, 의료 및 공공 서비스와 같은 영역에서 차별을 지속시킬 수 있습니다. 동시에 EU 인공지능 법과 미국 주 단위 AI 법규의 증가로 인해 조직은 데이터 개인정보 보호뿐 아니라 학습 데이터의 품질, 대표성 및 출처에 대해서도 점점 더 책임을 지게 되고 있습니다.