IBM 기업가치연구소(IBV)의 새로운 연구에 따르면 활기찬 데이터 환경을 구축하는 것은 기업이 성장을 가속화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 하지만 조직은 실제로 데이터가 활기차고 성장을 촉진할 준비가 되어 있는지 어떻게 알 수 있을까요?

데이터 품질 지표를 사용하면 도움이 될 수 있습니다.

데이터 품질 지표는 데이터 품질을 평가하기 위한 정량적 측정값입니다. 조직은 데이터 품질 지표를 활용하여 시간 경과에 따른 데이터 품질을 추적 및 모니터링할 수 있으며, 이는 데이터 기반 의사 결정 및 인공 지능(AI) 사용 사례에 적합한 고품질 데이터를 식별하는 데 도움을 줍니다.

지표는 조직마다 다르며 정확성, 적시성, 고유성과 같은 기존 데이터 품질 차원은 물론 파이프라인 지속 시간과 같은 최신 데이터 파이프라인의 특성을 반영할 수 있습니다. 데이터 품질 지표를 통해 데이터 품질의 차원을 수치 값에 매핑할 수 있습니다.

데이터 품질 관리 툴은 자동화 및 머신 러닝 기술을 기반으로 데이터 엔지니어가 데이터 품질 지표를 평가하고 실시간으로 데이터 품질 문제를 식별하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 조직과 데이터 팀은 데이터 세트 및 데이터 파이프라인의 신뢰성과 안정성을 최적화하기 위해 필요한 조치를 할 수 있습니다.