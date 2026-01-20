데이터 최적화란 무엇인가요?

데이터 최적화는 다양한 데이터 관리 기법을 포괄합니다. 여기에는 데이터 정제, 저장, 변환 및 처리를 간소화하는 전략과 함께 쿼리 최적화를 위한 전략이 포함됩니다. 데이터를 효과적으로 최적화하면 조직은 보다 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있고, 비용 효율적인 비즈니스 운영을 구축하며, 확장 가능한 인공지능(AI) 이니셔티브를 지원할 수 있습니다.
기업들이 데이터 자산 최적화에 점점 더 집중함에 따라 데이터 최적화 프로세스를 개선하기 위해 AI 기반 솔루션을 도입하는 경우가 늘어나고 있습니다. 이러한 솔루션에는 AI 기반 데이터 정제 툴, 데이터 거버넌스 및 관측 가능성 소프트웨어, 하이브리드 클라우드 스토리지 솔루션, 그리고 데이터 레이크하우스 플랫폼이 포함됩니다.
고품질의 관련성 높은 데이터에 대한 접근은 신뢰할 수 있는 분석과 더 나은 의사 결정을 위해 항상 중요했지만, 현대 데이터 환경에서는 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 그 이유는 세 가지입니다. 데이터 규모, 복잡성, 그리고 AI 관련 경쟁 압력입니다.
오늘날 조직은 인류 역사 대부분에서 이용 가능했던 수준보다 훨씬 더 큰 규모의 데이터를 다루고 있습니다. 2024년 전 세계 다양한 규모의 조직을 대상으로 한 한 연구에 따르면 약 3분의 2가 최소 1페타바이트 이상의 데이터를 관리하고 있는 것으로 나타났습니다.1
그 데이터의 상당 부분은 빅데이터로, 데이터 세트는 정형 데이터, 반정형 데이터 및 비정형 데이터를 포함한 다양한 형식의 대규모 데이터입니다. 특히 비정형 데이터는 관계형 데이터베이스의 고정된 스키마에 쉽게 맞지 않기 때문에 일반적인 툴과 방법으로는 비정형 데이터 처리 및 분석을 수행하기 어렵습니다.
동시에 기업은 AI 준비 데이터를 활용해야 하는 압박을 받고 있으며, 이는 조직이 인공지능 학습 및 이니셔티브에 신뢰하고 활용할 수 있는 고품질의 접근 가능한 데이터입니다.
그러나 대부분의 기업은 아직 AI 준비 데이터를 갖추지 못했습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 2024년 조사에 따르면 기술 리더의 29%만이 자사 데이터가 생성형 AI를 효율적으로 확장하기 위한 핵심 기준을 충족한다고 강하게 동의했습니다.2
대규모의 복잡한 데이터 세트에서 가치를 도출하는 동시에 AI 준비 상태를 확보하려면 적절한 툴, 인프라 및 데이터 관리 전략이 필요합니다. 그러나 기업은 무한한 컴퓨팅 및 스토리지 리소스를 확보할 수 없습니다. 기업은 가치를 창출하려는 노력과 효율성과 투자 대비 수익을 극대화하기 위한 조치를 균형 있게 추진해야 합니다.
데이터 최적화는 이러한 균형을 달성하는 데 도움을 줍니다.
데이터 최적화를 통해 조직은 데이터 워크플로의 성능과 효율성을 모두 향상시킬 수 있습니다. 다양한 데이터 최적화 기법은 데이터 품질과 접근성을 높이는 동시에 저장 및 처리로 인한 리소스와 비용 부담을 줄이는 데 도움을 줍니다.
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데이터 최적화는 조직이 데이터 파이프라인과 예산과 관련된 과제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 데이터 최적화의 이점은 다음과 같습니다.
데이터 최적화는 데이터 품질을 향상시켜 기업이 더 나은 데이터 기반 의사 결정을 내리고, 고성능 AI 및 머신러닝 모델을 위한 학습을 지원하도록 돕습니다. “대규모 기업용 AI는 이제 마침내 실현 가능한 단계에 도달했습니다.” IBM 부사장 겸 최고 데이터 책임자 Ed Lovely는 최근 IBV 보고서에서 밝혔습니다. “이 기술은 준비되어 있습니다. 조직이 올바른 데이터를 제공할 수만 있다면 말이죠.”
추정에 따르면 기업 데이터의 68%가 활용되지 않고 있으며, 이는 주로 데이터 사일로에 갇혀 있거나 해석하기 너무 어렵기 때문입니다. 데이터 최적화 기법을 통해 정리된 데이터는 데이터 팀부터 비즈니스 사용자에 이르기까지 다양한 이해관계자가 보다 쉽게 액세스할 수 있습니다. 이는 더 많은 직원이 인사이트를 도출하고 조직 전반의 전략적 의사 결정을 지원할 수 있도록 합니다.
적절한 데이터를 신속하게 액세스하고 처리하는 것은 실시간 데이터 분석과 의사 결정에 매우 중요합니다. 그러나 데이터 규모가 커지면 시스템 성능과 쿼리 속도가 저하될 수 있습니다. 데이터 최적화 기법은 데이터 조회 속도를 높이고 처리 속도를 향상시킵니다. 또한 더 빠른 성능은 고객 서비스를 가속화하여 고객 경험을 개선할 수 있습니다.
데이터 처리와 저장은 비용이 많이 들고 계획하기 어려울 수 있습니다. 2025년 조사에 따르면 비즈니스 리더의 62%가 전년도에 조직이 클라우드 스토리지 예산을 초과했다고 응답했습니다.3 데이터 최적화에는 비용 절감을 위해 데이터 세트, 컴퓨팅 및 스토리지 리소스를 관리하는 전략이 포함됩니다.
컴퓨팅 및 스토리지 관리를 개선하면 비용 절감뿐 아니라 데이터 최적화를 통해 절감된 리소스를 데이터 기반 이니셔티브와 혁신 확장을 지원하는 데 활용할 수 있습니다. 이러한 절감 효과는 보다 정교한 데이터 전략을 추진하려는 비즈니스 리더에게 큰 장애물을 제거할 수 있습니다. 2025년 조사에 따르면 “리소스 제약”은 최고 데이터 책임자(CDO)가 직면한 주요 과제 중 하나였습니다.4
데이터 최적화를 통한 데이터 품질 향상은 더 높은 정확성과 적시성을 의미하며, 이는 유럽연합의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 규제 요구 사항의 중요한 요소입니다. 또한 중복 데이터의 불필요한 저장을 방지하여 보안 위험을 줄이는 데 도움을 줍니다.
데이터 최적화 기법은 데이터 저장, 데이터 변환 및 데이터 활용과 같은 데이터 수명 주기의 주요 지점에서 데이터 워크로드의 사용성과 효율성을 향상시킵니다.
데이터 저장 최적화에는 데이터 테이블과 인덱스에 필요한 스토리지 공간을 줄이는 작업이 포함됩니다. 또한 데이터를 보다 효율적이고 비용 효율적으로 분산하기 위해 다양한 스토리지 옵션을 활용하는 전략도 포함됩니다.
데이터 변환과 데이터 정제 프로세스가 성공적으로 수행되면 데이터 품질이 크게 향상됩니다.
데이터 변환은 원시 데이터를 통합된 형식과 구조로 변환하는 과정입니다. 데이터 변환의 첫 단계는 데이터 정제입니다. 데이터 정제 또는 데이터 스크러빙이라고도 하며, 데이터 세트에서 오류와 불일치를 식별하고 수정하는 과정입니다.
주요 데이터 정제 기법은 다음과 같습니다.
AI 모델 학습에서 낮은 데이터 품질 문제를 해결하기 위해 연구자들은 학습 데이터 세트의 품질을 개선하기 위한 추가적인 방법으로 데이터 증강과 합성 데이터 생성을 활용합니다.
메타데이터 관리는 메타데이터를 체계적으로 관리하고 활용하여 데이터의 접근성과 품질을 향상시키는 것입니다.
메타데이터의 예시는 다음과 같습니다.
쿼리 최적화는 메모리와 CPU와 같은 리소스 사용을 최소화하면서 SQL 및 NoSQL 데이터베이스에서 쿼리(데이터 검색 및 조작)의 실행 속도를 향상시킵니다. 쿼리 최적화 기법은 데이터베이스 유형에 따라 다르지만 일반적으로 다음과 같은 방법이 포함됩니다.
적절한 목적에 맞는 쿼리 엔진을 선택하는 것도 쿼리 최적화의 중요한 요소이며, 이는 서로 다른 엔진이 서로 다른 데이터 워크로드에 더 적합할 수 있기 때문입니다. 예를 들어 Presto C++는 대규모 데이터 세트에서 고성능, 저지연 쿼리를 수행하는 데 사용할 수 있으며, Spark는 복잡한 분산 작업에 적합합니다.
데이터 최적화를 위한 다른 기법으로는 병렬 처리(데이터 처리 작업을 여러 프로세서에서 동시에 수행할 수 있도록 작은 단위로 나누는 방식), 규칙 기반 액세스 제어(RBAC, 민감한 데이터에 대한 접근을 제한하여 의도치 않은 데이터 손실과 의도적인 데이터 침해를 방지), 그리고 데이터 시각화(데이터 분석을 지원하기 위한 그래픽 표현)가 있습니다.
데이터 최적화는 데이터 관리의 구성 요소로 볼 수도 있고, 이를 보완하는 별도의 관행으로 볼 수도 있습니다. 궁극적으로 중요한 것은 데이터 최적화가 관리되는 데이터의 품질과 접근성을 향상시켜 보다 효과적인 데이터 관리를 가능하게 한다는 점입니다.
데이터 거버넌스는 데이터 수집, 소유권, 저장, 처리 및 사용에 대한 정책, 품질 표준 및 절차를 정의하고 구현하여 데이터 무결성과 데이터 보안을 보장하는 데 도움이 되는 데이터 관리 분야입니다. 따라서 이는 다양한 데이터 최적화 기법을 지원할 수 있습니다.
예를 들어 조직의 데이터 거버넌스 프로그램은 데이터 품질 향상 진행 상황을 측정하기 위해 데이터 품질 지표를 설정하고 데이터 저장을 최적화하는 데 도움이 되는 데이터 보존 정책을 수립할 수 있습니다.
데이터 최적화를 위한 툴은 특정 목적의 솔루션부터 종합 플랫폼까지 다양하며, 일반적으로 수작업을 줄이고 운영 효율성을 지원하는 AI 기반 기능을 포함합니다.
AI 기반 데이터 정제 툴은 원본 데이터에서 패턴, 이상치 및 불일치를 자동으로 식별할 수 있습니다. 규칙 기반 또는 학습 기반 AI 모델은 정확성, 최신성 또는 신뢰성을 기준으로 어떤 레코드를 유지할지 결정하여 중복 데이터를 통합하거나 제거할 수 있습니다. AI 모델은 과거 수정 이력과 사용자 피드백을 학습하여 데이터 정제 규칙의 생성과 적용을 자동화할 수 있습니다.
데이터 관측 가능성 툴은 자동 모니터링, 트리아지 알림, 근본 원인 분석, 데이터 계보 및 서비스 수준 협약(SLA) 추적을 가능하게 하여 사용자가 엔드투엔드 데이터 품질을 이해하도록 돕습니다. 이러한 툴은 결측값, 중복 레코드 또는 형식 불일치와 같은 문제를 후속 의존성에 영향을 미치기 전에 조기에 감지할 수 있도록 하여 문제 해결과 대응 속도를 높입니다.
데이터 거버넌스 툴은 데이터 최적화를 지원하는 정책을 포함하여 데이터 거버넌스 프로그램을 통해 수립된 정책을 조직이 실행하도록 돕습니다. 데이터 거버넌스 솔루션의 일반적인 기능에는 데이터 분류의 자동 수행, 데이터 보호 규칙 적용, 역할 기반 액세스 제어 시행, 그리고 데이터 개인정보 보호 및 규정 준수 요구 사항을 지원하는 기능이 포함됩니다.
하이브리드 클라우드 솔루션은 데이터 저장을 위한 “믹스 앤 매치” 접근 방식을 제공하며, 퍼블릭 클라우드 플랫폼, 프라이빗 클라우드 환경 및 온프레미스 인프라를 활용해 조직이 유연하고 확장 가능하며 비용 최적화된 방식으로 데이터를 저장할 수 있도록 합니다.
조직은 비즈니스 요구에 맞는 가장 적합하고 비용 효율적인 스토리지 옵션을 선택하고 필요에 따라 데이터 워크로드를 이동할 수 있습니다. 하이브리드 멀티클라우드 접근 방식은 기업이 둘 이상의 클라우드 공급자의 서비스를 사용할 수 있도록 하여 추가적인 유연성을 제공합니다.
데이터 최적화 전략과 툴은 다양한 분야와 산업에서 효율성과 성능을 향상시킬 수 있습니다.
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