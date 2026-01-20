데이터 최적화란 무엇인가요?

고품질의 관련성 높은 데이터에 대한 접근은 신뢰할 수 있는 분석과 더 나은 의사 결정을 위해 항상 중요했지만, 현대 데이터 환경에서는 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 그 이유는 세 가지입니다. 데이터 규모, 복잡성, 그리고 AI 관련 경쟁 압력입니다.

오늘날 조직은 인류 역사 대부분에서 이용 가능했던 수준보다 훨씬 더 큰 규모의 데이터를 다루고 있습니다. 2024년 전 세계 다양한 규모의 조직을 대상으로 한 한 연구에 따르면 약 3분의 2가 최소 1페타바이트 이상의 데이터를 관리하고 있는 것으로 나타났습니다.1

그 데이터의 상당 부분은 빅데이터로, 데이터 세트는 정형 데이터, 반정형 데이터 및 비정형 데이터를 포함한 다양한 형식의 대규모 데이터입니다. 특히 비정형 데이터는 관계형 데이터베이스의 고정된 스키마에 쉽게 맞지 않기 때문에 일반적인 툴과 방법으로는 비정형 데이터 처리 및 분석을 수행하기 어렵습니다.

동시에 기업은 AI 준비 데이터를 활용해야 하는 압박을 받고 있으며, 이는 조직이 인공지능 학습 및 이니셔티브에 신뢰하고 활용할 수 있는 고품질의 접근 가능한 데이터입니다.

그러나 대부분의 기업은 아직 AI 준비 데이터를 갖추지 못했습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 2024년 조사에 따르면 기술 리더의 29%만이 자사 데이터가 생성형 AI를 효율적으로 확장하기 위한 핵심 기준을 충족한다고 강하게 동의했습니다.2

대규모의 복잡한 데이터 세트에서 가치를 도출하는 동시에 AI 준비 상태를 확보하려면 적절한 툴, 인프라 및 데이터 관리 전략이 필요합니다. 그러나 기업은 무한한 컴퓨팅 및 스토리지 리소스를 확보할 수 없습니다. 기업은 가치를 창출하려는 노력과 효율성과 투자 대비 수익을 극대화하기 위한 조치를 균형 있게 추진해야 합니다.

데이터 최적화는 이러한 균형을 달성하는 데 도움을 줍니다.

데이터 최적화를 통해 조직은 데이터 워크플로의 성능과 효율성을 모두 향상시킬 수 있습니다. 다양한 데이터 최적화 기법은 데이터 품질과 접근성을 높이는 동시에 저장 및 처리로 인한 리소스와 비용 부담을 줄이는 데 도움을 줍니다.