하이브리드 클라우드 스토리지란 무엇인가요?

대부분의 데이터 스토리지와 마찬가지로 하이브리드 클라우드 스토리지도 개념을 이해하는 것은 그리 어렵지 않습니다. 하이브리드 클라우드 스토리지는 본질적으로 온프레미스 서버든 방대한 퍼블릭 클라우드든 관계없이 데이터를 가장 적합한 위치에서 관리하고 배치할 수 있는 컨버터블 유형의 스토리지 메커니즘입니다.

여기에는 두 가지 환경이 작동하기 때문에 특히 한 환경에 영향을 미칠 수 있는 변경 사항을 적용한 후 두 환경 모두에서 일관성을 유지하는 어떤 유형의 디바이스가 있어야 합니다. 두 환경이 서로를 미러링하도록 보장하기 위해 어떤 유형의 데이터 동기화 메커니즘이 실행됩니다. 데이터 동기화 방법에는 서로 다른 유형의 시스템 간에 데이터를 동기화할 수 있는 전용 데이터 동기화 소프트웨어 프로그램이 포함됩니다. 사용자를 위해 여러 디바이스에서 데이터를 업데이트하는 클라우드 스토리지 서비스가 대표적인 데이터 동기화 전용 디바이스입니다.

마찬가지로 두 가지 유형의 시스템 간에 데이터 스토리지를 자유롭게 교환할 수 있는 포털 유형도 필요합니다. 데이터 게이트웨이는 이 목적을 수행하며, 보호된 데이터 전송을 가능하게 합니다.

이러한 전송 상태에 있는 파일은 '준비 중'이라고 할 수 있으며, 이는 파일 또는 시스템이 완전히 활성화되기 전에 준비 상태에 있음을 나타냅니다. 이 문구는 종종 데이터 관리 프로세스를 통해 향후 분석을 위해 준비되는 특정 데이터 세트를 나타냅니다.

많은 조직에서 데이터 관리에 관한 정책 및 규칙 체계를 정의하고 규정 준수 규정, 액세스 권한 및 중요한 예산 고려 사항을 명확히 설명합니다.