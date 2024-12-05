하이브리드 클라우드 스토리지란 무엇인가요?

하이브리드 클라우드 스토리지는 사용자가 데이터 자산을 저장해야 하는 위치를 결정할 수 있어 지속적인 비즈니스 연속성과 데이터 보호를 보장할 수 있다는 점에서 독보적입니다. 하이브리드 클라우드 아키텍처 내에서 사용하기 위해 선택되는 스토리지 인프라의 유형은 주로 포함할 데이터의 특성에 따라 달라집니다.
회사의 가장 민감한 데이터를 위해 최고의 보안이 필요한 자산을 위한 온사이트 스토리지가 있습니다. 덜 중요한 데이터의 경우 대부분의 워크로드를 퍼블릭 클라우드 리소스로 잘 처리할 수 있습니다.
이러한 유형의 하이브리드 모델은 이질적인 요소를 믹스 앤 매치하는 데 적합합니다. 하이브리드 클라우드 솔루션에는 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드 뿐만 아니라 온프레미스 또는 '엣지' 위치에 위치한 데이터 센터도 포함됩니다.
대부분의 데이터 스토리지와 마찬가지로 하이브리드 클라우드 스토리지도 개념을 이해하는 것은 그리 어렵지 않습니다. 하이브리드 클라우드 스토리지는 본질적으로 온프레미스 서버든 방대한 퍼블릭 클라우드든 관계없이 데이터를 가장 적합한 위치에서 관리하고 배치할 수 있는 컨버터블 유형의 스토리지 메커니즘입니다.
여기에는 두 가지 환경이 작동하기 때문에 특히 한 환경에 영향을 미칠 수 있는 변경 사항을 적용한 후 두 환경 모두에서 일관성을 유지하는 어떤 유형의 디바이스가 있어야 합니다. 두 환경이 서로를 미러링하도록 보장하기 위해 어떤 유형의 데이터 동기화 메커니즘이 실행됩니다. 데이터 동기화 방법에는 서로 다른 유형의 시스템 간에 데이터를 동기화할 수 있는 전용 데이터 동기화 소프트웨어 프로그램이 포함됩니다. 사용자를 위해 여러 디바이스에서 데이터를 업데이트하는 클라우드 스토리지 서비스가 대표적인 데이터 동기화 전용 디바이스입니다.
마찬가지로 두 가지 유형의 시스템 간에 데이터 스토리지를 자유롭게 교환할 수 있는 포털 유형도 필요합니다. 데이터 게이트웨이는 이 목적을 수행하며, 보호된 데이터 전송을 가능하게 합니다.
이러한 전송 상태에 있는 파일은 '준비 중'이라고 할 수 있으며, 이는 파일 또는 시스템이 완전히 활성화되기 전에 준비 상태에 있음을 나타냅니다. 이 문구는 종종 데이터 관리 프로세스를 통해 향후 분석을 위해 준비되는 특정 데이터 세트를 나타냅니다.
많은 조직에서 데이터 관리에 관한 정책 및 규칙 체계를 정의하고 규정 준수 규정, 액세스 권한 및 중요한 예산 고려 사항을 명확히 설명합니다.
5가지 주요 데이터 스토리지 프로세스가 하이브리드 클라우드 스토리지와 다양한 스토리지 환경을 지배합니다.
데이터 관리에는 사용량 확인, 액세스 제어 설정, 데이터 수명 주기 정책 실행 등 여러 관련 활동이 포함될 수 있습니다. 온프레미스든 클라우드 스토리지든 관계없이 통합 관리 콘솔을 사용하여 데이터 제어를 유지 관리하는 경우가 많습니다.
하이브리드 클라우드 스토리지는 다양한 속성에 따라 할당할 수 있는 고유한 스토리지 계층에서 데이터를 찾을 수 있는 기능을 제공합니다. 데이터 계층화는 자주 접근하지 않는 데이터(일반적으로 클라우드에 저장됨)를 위한 것일 수도 있고, 즉시 필요하고 사이트에 보관되는 데이터를 위한 것일 수도 있습니다.
데이터 복제는 능동적이고 지속적인 중복성을 유지하기 위한 보호 조치로 수행됩니다. 또한 재해 복구 준비를 통해 데이터 손실에 대한 적극적인 헤지를 유지하는 데 도움이 됩니다.
데이터 마이그레이션에는 온프레미스, 온사이트 스토리지, 퍼블릭 클라우드 간에 데이터 워크로드를 전송하는 작업이 포함됩니다. 비용 절감 조치, 데이터 수명 주기와 관련된 액세스 문제 또는 정책 등이 이러한 전환을 유도하는 이유일 수 있습니다.
악기 그룹을 조정하는 것처럼 데이터 동기화는 사용 중인 스토리지 위치에 관계없이 데이터 일관성을 유지하기 위해 작동합니다. 데이터 동기화를 통해 시스템 전체에서 데이터 변경 사항이 실행되도록 할 수 있습니다.
하이브리드 클라우드 스토리지를 사용하는 조직은 특히 민감한 데이터를 가장 안전하게 보호할 수 있는 방법을 찾을 때 다양한 유형의 데이터를 저장하는 방법과 위치에 대해 고민하는 경우가 많습니다. 기억해야 할 몇 가지 지침이 있습니다.
여기에는 산업 제어 시스템에서 볼 수 있는 것처럼 즉각적인 액세스와 짧은 지연 시간이 필요한 실시간 운영 데이터 또는 엄격한 규정 준수 요구로 인해 엄격한 통제하에 보관해야 하는 데이터(예: HIPAA 보호 조치가 필요한 직원 상황 기록)가 포함될 수 있습니다.
여기에는 긴급 운영 중에 기업을 지속하는 데 필수적인 대량의 고성능 데이터 세트 또는 업무상 중요한 정보도 포함될 수 있습니다.
저장 위치: 이러한 유형의 모든 정보는 물리적 서버 또는 개인 네트워크의 온프레미스에 보관해야 합니다.
저희는 개인 식별 정보(PII)가 없는 데이터와 민감한 비즈니스 기밀을 드러내지 않는 정보에 대해 이야기하고 있습니다. 이는 일반적으로 마케팅 자료와 같이 공개 배포 및 일반 소비에 "안전"하다고 판단된 데이터를 의미합니다.
이러한 자료는 퍼블릭 클라우드에 보관하기에 적합한 것으로 간주되지만, 암호화 조치 및 액세스 제어를 통해 이러한 데이터를 보호해야 합니다.
저장 위치: "안전한" 회사 데이터는 일반적으로 이중화를 위해 보관하는 백업 데이터를 포함하여 퍼블릭 클라우드를 통해 안전하게 유지 관리할 수 있습니다.
하이브리드 클라우드 스토리지의 믹스 앤 매치 특성 덕분에 하이브리드 클라우드 모델을 선택하면 많은 이점이 있습니다.
하이브리드 클라우드 스토리지는 수많은 이점을 제공하지만 잠재적인 문제가 있으며, 대부분은 하이브리드 클라우드 스토리지의 복잡한 특성에서 발생하는 부산물입니다.
조직이 하이브리드 클라우드 스토리지를 구현하여 상당한 효용을 얻을 수 있는 방법은 여러 가지가 있습니다. 가장 일반적인 사용 사례는 다음과 같습니다.
많은 클라우드 제공업체가 이 급성장하는 시장을 지원하고 서비스를 제공하고 있습니다. 다음은 몇 가지 주요 하이브리드 클라우드 스토리지 솔루션입니다.
AWS는 하이브리드 클라우드 스토리지 서비스 전용 제품 4개를 제공합니다. 이러한 프로그램은 자동화된 데이터 백업과 온프레미스 시스템에서 AWS로의 데이터 전송을 가속화하는 앱을 제공합니다. 다른 프로그램은 스토리지 게이트웨이를 제공하고 B2B 파일 전송을 최적화하여 지연 시간이 짧은 데이터 접근을 제공합니다.
IBM의 하이브리드 클라우드 스토리지 제품은 휴대용 워크로드 관리에 특화되어 있어 사용자가 클라우드 아키텍처를 온프레미스에 배포하고 퍼블릭 클라우드 환경으로 원활하게 확장할 수 있습니다. IBM의 애플리케이션 현대화 시스템은 클라우드에 백업 데이터가 과도하게 축적되는 것을 방지하기 위한 데이터 수명주기 관리 정책에 의존합니다.
Microsoft Azure는 자체 온프레미스 데이터 센터에 대한 서비스를 통해 하이브리드 클라우드 스토리지 문제를 해결합니다. Azure의 프로그램은 퍼블릭 클라우드와 로컬 인프라 간에 안정적이고 일관된 환경을 조성하여 동일한 관리 도구 및 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 지원합니다. Azure는 온프레미스 자산을 위한 관리 도구도 제공합니다.
Microsoft Azure로 운영함으로써 Microsoft Windows 사용자는 하이브리드 클라우드 스토리지 전용인 Azure의 기능을 활용할 수 있습니다. 이러한 Windows 프로그램을 통해 사용자는 로컬 네트워크 드라이브를 통해 클라우드 데이터에 액세스하고, 고성능 컴퓨팅(HPC) 데이터 전송을 관리하며, 온프레미스 스토리지를 관리하기 위한 중앙 인터페이스를 사용할 수 있습니다.
다른 하이브리드 클라우드 스토리지 공급업체와 마찬가지로, NetApp의 스토리지 솔루션은 사용자가 데이터 자산을 쉽게 모니터링하고 자유롭게 이동할 수 있는 플랫폼을 구축하는 데 중점을 둡니다. 이 회사의 제품 중 하나는 '데이터 패브릭' 설계를 사용하여 온프레미스 사이트와 클라우드 인프라 간에 데이터를 자유롭게 이동할 수 있도록 지원합니다. 다른 제품들은 종량제 요금제와 충분한 확장성을 제공합니다.
VMware는 다양한 클라우드 플랫폼을 통해 통합 스토리지 환경을 유지할 수 있는 소프트웨어 정의 데이터 센터(SDDC) 아키텍처를 사용합니다. 네트워크 가상화에 특화된 제품 중 하나는 호스트 간 분산 스토리지를 지원하는 제품입니다. VMware는 다른 퍼블릭 클라우드 공급업체와 협력 관계를 맺고 있으므로 사용자는 퍼블릭 클라우드에서 VMware의 역량을 발휘할 수 있습니다.
