데이터 스토리텔링으로 데이터 리터러시 기술 격차 해소

데이터 기반 조직이 된다는 것은 최신 데이터 아키텍처를 구축하는 것 이상의 의미를 갖습니다. 기업에는 방대한 양의 데이터가 흐르고 있습니다. 문제는 데이터 과학자나 머신 러닝 엔지니어뿐만 아니라 모든 사람이 복잡한 정보를 모두 이해하고, 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 해석할 수 있어야 한다는 점입니다.

CDO와 다양한 사업 부문의 리더들에게 이는 데이터 리터러시, 즉 데이터를 읽고, 이해하고, 생성하고, 전달하는 능력을 우선시하는 문화를 육성하는 것을 의미합니다. 데이터는 주요 이해관계자가 이해하기 어려운 불가사의한 수치로 표시되는 경우가 너무 많습니다. 실제로 2021 Gartner 연례 최고 데이터 책임자 설문조사(ibm.com 외부 링크)에 따르면 데이터 리터러시가 부족한 것은 CDO 조직의 성공을 가로막는 두 번째로 큰 내부 장애물입니다.

데이터 리터러시를 제대로 갖추려면 조직에서는 기술에 익숙하지 않은 전문가도 데이터에 더 쉽게 접근할 수 있도록 해야 합니다. 즉, 혼란스러운 차트, 대시보드, 그래프, 복잡한 시각적 요소에서 벗어나야 합니다. 대신 조직은 시각적으로 매력적인 스토리를 만들어 사람들의 공감을 얻고 데이터를 비즈니스 성과를 이끌어내는 실행 가능한 지식으로 전환함으로써, 데이터와 AI를 인간 중심으로 풀어내야 합니다.