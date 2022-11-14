데이터 스토리텔링으로 데이터 리터러시 기술 격차 해소

데이터 기반 조직이 된다는 것은 최신 데이터 아키텍처를 구축하는 것 이상의 의미를 갖습니다. 기업에는 방대한 양의 데이터가 흐르고 있습니다. 문제는 데이터 과학자나 머신 러닝 엔지니어뿐만 아니라 모든 사람이 복잡한 정보를 모두 이해하고, 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 해석할 수 있어야 한다는 점입니다.
CDO와 다양한 사업 부문의 리더들에게 이는 데이터 리터러시, 즉 데이터를 읽고, 이해하고, 생성하고, 전달하는 능력을 우선시하는 문화를 육성하는 것을 의미합니다. 데이터는 주요 이해관계자가 이해하기 어려운 불가사의한 수치로 표시되는 경우가 너무 많습니다. 실제로 2021 Gartner 연례 최고 데이터 책임자 설문조사(ibm.com 외부 링크)에 따르면 데이터 리터러시가 부족한 것은 CDO 조직의 성공을 가로막는 두 번째로 큰 내부 장애물입니다.
데이터 리터러시를 제대로 갖추려면 조직에서는 기술에 익숙하지 않은 전문가도 데이터에 더 쉽게 접근할 수 있도록 해야 합니다. 즉, 혼란스러운 차트, 대시보드, 그래프, 복잡한 시각적 요소에서 벗어나야 합니다. 대신 조직은 시각적으로 매력적인 스토리를 만들어 사람들의 공감을 얻고 데이터를 비즈니스 성과를 이끌어내는 실행 가능한 지식으로 전환함으로써, 데이터와 AI를 인간 중심으로 풀어내야 합니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
이제 데이터 스토리텔링을 통해 숫자를 넘어 매력적인 내러티브와 시각 자료로 데이터를 전달할 수 있습니다. 내러티브 컨텍스트를 만드는 것은 데이터에 생명을 불어넣고 전달되는 메시지가 의미 있고 관련성이 있도록 보장하기 때문에 중요합니다. 데이터 시각화 요소를 추가하면 스토리가 풍부해지고 대량의 데이터를 더 쉽게 소화할 수 있습니다. 데이터 스토리텔링이 제대로 수행되면 데이터 과학을 전달하고 이해하기 쉽게 설명하는 강력한 도구가 될 수 있습니다.
조직에서는 대부분 UX/UI 디자이너와 BI 전문가의 조합에 의존하지만, 기술 전문 지식이 없는 비즈니스 이해 관계자가 데이터 스토리텔링 기술을 개발하기 시작하면 팀, LOB, 조직 전체에 연쇄 반응이 일어날 수 있습니다. 그 순간, 데이터 스토리텔링 기술을 갖춘 한 사람이 여러 사람을 이끌고 더 나은 데이터 기반 결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 데이터 역량을 가진 사람들은 다른 동료에게 노하우를 전수하고, 팀원들이 데이터 스토리텔링 기술을 연마하며 자신만의 업무 방식을 형성하도록 영감을 줄 수도 있습니다.
이는 조직 내부에서 협업 중심의 데이터 기반 문화를 조성하는 데 도움이 되며, 비즈니스 팀이 구성원 각자의 강점과 역량을 활용해 문제를 더 효과적으로 해결하고 혁신 속도를 높일 수 있게 합니다.
비즈니스 이해관계자들이 알고리즘에 의해 생성된 데이터를 맹목적으로 따르는 경우가 너무 많습니다. 이러한 일이 발생하지 않도록 하려면 조직에는 데이터에 대한 중요한 질문을 하고 데이터를 올바르게 해석하여 이러한 알고리즘에 이의를 제기할 수 있는 전문가가 필요합니다. 데이터로 스토리를 이해하고 전달하는 것은 직원들이 데이터에 대해 여전히 비판적으로 생각하고 질문하며 올바르게 해석할 수 있도록 하는 데 중요한 역할을 합니다. 데이터 스토리텔링을 통해 더 많은 사람들이 논의에 참여하기 때문입니다.
그 결과 통합된 데이터 기반 문화는 데이터 시각화 전문가, 데이터 과학자, 소프트웨어 개발자, 경영진, 기타 이해관계자를 한데 모아, 데이터를 기반으로 모두가 같은 언어로 소통할 수 있게 합니다.
이러한 데이터 리터러시 문화를 조성하기 위해 조직은 경영진 이해관계자 수준에서 비즈니스 전략을 개발하는 것부터 시작할 수 있습니다. 비즈니스 전략이 명확해지면 CDO와 같은 데이터 리더는 채택과 성공을 보장하기 위한 데이터 리터러시 이니셔티브를 포함한 비즈니스 목표를 달성하는 데 도움이 되는 데이터 전략을 수립할 수 있습니다.
데이터 리터러시 이니셔티브와 데이터 스토리텔링 프로그램을 시작하면 최고 경영진부터 기타 모든 주요 이해관계자에 이르기까지 모든 사람이 비즈니스 문제 해결과 관련된 데이터 인사이트, 트렌드, 패턴을 발견하는 데 필요한 기술을 습득할 수 있습니다. 또한 교육을 통해 팀은 데이터를 경쟁 차별화 요소로 활용할 수 있습니다.
진화하는 ABI 솔루션 환경에 대한 고유한 인사이트를 제공하고 데이터 및 분석 리더를 위한 주요 결과, 가정 및 권장 사항을 강조합니다.
데이터 접근을 간소화하고 데이터 거버넌스를 자동화하세요. 어디서나 모든 데이터를 사용하여 워크로드 비용 최적화, AI 및 분석 확장을 포함하여 데이터 레이크하우스 전략을 데이터 아키텍처에 통합하는 방법을 알아보세요.
무슨 일이 일어났고 왜 일어났는지, 무슨 일이 일어날 수 있는지, 이에 대해 무엇을 할 수 있는지 이해합니다. 추론에 대한 명확한 단계별 설명을 제공하는 Project Ripasso는 모든 비즈니스 사용자들에게 인사이트를 제공하여 자신감 있게 아주 신속한 의사 결정을 내릴 수 있도록 합니다.
기업이 성공하려면 데이터를 활용하여 고객 충성도를 높이고 비즈니스 프로세스를 자동화하며 AI 기반 솔루션으로 혁신을 이루어야 합니다.
IBM Consulting을 통해 엔터프라이즈 데이터의 가치를 실현하여 비즈니스 이점을 제공하는 인사이트 중심의 조직을 구축하세요.
기업이 성공하려면 데이터를 사용하여 고객 충성도를 높이고, 비즈니스 프로세스를 자동화하고, AI 기반 솔루션으로 혁신을 이루어야 합니다.