Apache Ranger란 무엇인가요?

이 플랫폼은 개방형 데이터 거버넌스 모델과 플러그인 아키텍처를 통해 Hadoop 에코시스템을 넘어 다른 프로젝트로 액세스 제어를 확장할 수 있었으며, AWS, Azure, GCP와 같은 주요 클라우드 공급업체에서 널리 받아 들여지고 있습니다.

관리자는 Apache Ranger 콘솔을 활용해 모든 클러스터 전반에서 파일, 폴더, 데이터베이스, 테이블 및 열 수준 정책을 포함한 중앙 집중식의 세분화된 액세스 제어 정책을 쉽게 관리할 수 있습니다. 이러한 정책은 사용자 수준, 역할 수준 또는 그룹 수준에서 정의할 수 있습니다.