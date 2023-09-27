Apache Ranger란 무엇인가요?

Apache Ranger는 데이터 플랫폼 전반에서 포괄적인 데이터 보안을 활성화, 모니터링 및 관리하는 프레임워크입니다. 또한 중앙 집중식 보안 관리를 통해 빅 데이터 플랫폼에 대한 액세스 제어 및 감사 기능을 제공하는 오픈 소스 인증 솔루션입니다.
이 플랫폼은 개방형 데이터 거버넌스 모델과 플러그인 아키텍처를 통해 Hadoop 에코시스템을 넘어 다른 프로젝트로 액세스 제어를 확장할 수 있었으며, AWS, Azure, GCP와 같은 주요 클라우드 공급업체에서 널리 받아 들여지고 있습니다.
관리자는 Apache Ranger 콘솔을 활용해 모든 클러스터 전반에서 파일, 폴더, 데이터베이스, 테이블 및 열 수준 정책을 포함한 중앙 집중식의 세분화된 액세스 제어 정책을 쉽게 관리할 수 있습니다. 이러한 정책은 사용자 수준, 역할 수준 또는 그룹 수준에서 정의할 수 있습니다.
Apache Ranger는 플러그인 아키텍처를 사용하여 다른 서비스가 권한 제어와 원활하게 통합될 수 있도록 합니다.
또한 Apache Ranger는 모든 액세스 요청을 실시간으로 추적하는 중앙 집중식 감사 저장소를 통해 사용자 액세스 및 관리 작업에 대한 중앙 집중식 감사를 지원하여 민감한 데이터 사용에 대한 포괄적인 가시성을 확보하고 Elasticsearch 및 Solr을 비롯한 여러 감사 저장소를 지원합니다.
오늘날 많은 기업이 데이터 웨어하우스의 개방적이고 유연한 대안인 Open Data Lake Analytics 스택을 활용하고자 합니다. 이 스택에서는 스토리지, 컴퓨팅 및 보안과 관련하여 데이터 레이크에서 SQL을 사용할 수 있는 유연성을 제공합니다. Ahana Cloud의 스택에는 AWS S3, Presto, 그리고 이 경우에는 Apache Ranger 통합이 포함됩니다.
Ahana가 관리하는 Presto 클러스터는 Ranger 통합을 활용하여 Apache에 정의된 액세스 제어 정책을 적용할 수 있습니다.
Ahana Cloud for Presto를 사용하면 30분 만에 Open Data Lake Analytics 스택을 시작하고 실행할 수 있습니다. 이는 Presto용 SaaS로서 튜닝, 관리 등의 모든 복잡성을 제거합니다.
