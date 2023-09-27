Analytics

Apache Ranger란 무엇인가요?

Apache Ranger는 데이터 플랫폼 전반에서 포괄적인 데이터 보안을 활성화, 모니터링 및 관리하는 프레임워크입니다. 또한 중앙 집중식 보안 관리를 통해 빅 데이터 플랫폼에 대한 액세스 제어 및 감사 기능을 제공하는 오픈 소스 인증 솔루션입니다.

이 플랫폼은 개방형 데이터 거버넌스 모델과 플러그인 아키텍처를 통해 Hadoop 에코시스템을 넘어 다른 프로젝트로 액세스 제어를 확장할 수 있었으며, AWS, Azure, GCP와 같은 주요 클라우드 공급업체에서 널리 받아 들여지고 있습니다. 

관리자는 Apache Ranger 콘솔을 활용해 모든 클러스터 전반에서 파일, 폴더, 데이터베이스, 테이블 및 열 수준 정책을 포함한 중앙 집중식의 세분화된 액세스 제어 정책을 쉽게 관리할 수 있습니다. 이러한 정책은 사용자 수준, 역할 수준 또는 그룹 수준에서 정의할 수 있습니다.

Apache 서비스 통합

Apache Ranger는 플러그인 아키텍처를 사용하여 다른 서비스가 권한 제어와 원활하게 통합될 수 있도록 합니다.

또한 Apache Ranger는 모든 액세스 요청을 실시간으로 추적하는 중앙 집중식 감사 저장소를 통해 사용자 액세스 및 관리 작업에 대한 중앙 집중식 감사를 지원하여 민감한 데이터 사용에 대한 포괄적인 가시성을 확보하고 Elasticsearch 및 Solr을 비롯한 여러 감사 저장소를 지원합니다.

오늘날 많은 기업이 데이터 웨어하우스의 개방적이고 유연한 대안인 Open Data Lake Analytics 스택을 활용하고자 합니다. 이 스택에서는 스토리지, 컴퓨팅 및 보안과 관련하여 데이터 레이크에서 SQL을 사용할 수 있는 유연성을 제공합니다. Ahana Cloud의 스택에는 AWS S3, Presto, 그리고 이 경우에는 Apache Ranger 통합이 포함됩니다.

Presto 및 Apache Ranger용 Ahana Cloud

Ahana가 관리하는 Presto 클러스터는 Ranger 통합을 활용하여 Apache에 정의된 액세스 제어 정책을 적용할 수 있습니다.

Ahana Cloud for Presto를 사용하면 30분 만에 Open Data Lake Analytics 스택을 시작하고 실행할 수 있습니다. 이는 Presto용 SaaS로서 튜닝, 관리 등의 모든 복잡성을 제거합니다.

대규모 AI 및 분석을 위한 데이터 관리

오픈 데이터 레이크하우스 접근 방식을 통해 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하고 분석 및 AI 프로젝트를 더 빠르게 실행하는 방법을 알아보세요.
2024년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 통합 툴 부문

IBM, 2024년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 통합 툴 부문에서 19년 연속 리더 기업으로 선정
데이터 차별화 요소

데이터 리더가 데이터 기반 조직을 구축하고 비즈니스 우위를 확보하는 방법을 살펴보세요.
AI 지원 데이터로 AI 도입률 높이기

정형 및 비정형 데이터 준비를 촉진하고 AI 성과를 가속화하는 데 AI 기반 데이터 인텔리전스 및 데이터 통합이 중요한 이유를 알아보세요.
AI를 위한 하이브리드 오픈 데이터 레이크하우스

데이터 접근을 간소화하고 데이터 거버넌스를 자동화하세요. 어디서나 모든 데이터를 사용하여 워크로드 비용 최적화, AI 및 분석 확장을 포함하여 데이터 레이크하우스 전략을 데이터 아키텍처에 통합하는 방법을 알아보세요.
IBM Research 데이터 관리 간행물

IBM Research가 IBM Cloud Pak for Data의 새로운 기능에 정기적으로 통합되는 방식을 살펴보세요.
Gartner Predicts 2024: AI가 분석 사용자에게 미칠 영향

진화하는 ABI 솔루션 환경에 대한 고유한 인사이트를 제공하고 데이터 및 분석 리더를 위한 주요 결과, 가정 및 권장 사항을 강조합니다.
데이터 관리 소프트웨어 및 솔루션

탁월한 고객 및 직원 경험을 제공하기 위해 데이터 사일로를 제거하고, 복잡성을 줄이며, 데이터 품질을 개선하는 데이터 전략을 구축하세요.

 데이터 관리 솔루션 살펴보기
IBM watsonx.data™

watsonx.data를 사용하면 오픈, 하이브리드 및 관리형 데이터 저장소를 통해 데이터의 위치와 관계없이 모든 데이터로 분석과 AI를 확장할 수 있습니다.

 watsonx.data 알아보기
데이터 및 분석 컨설팅 서비스

IBM Consulting을 통해 엔터프라이즈 데이터의 가치를 실현하여 비즈니스 이점을 제공하는 인사이트 중심의 조직을 구축하세요.

 분석 서비스 알아보기
탁월한 고객 및 직원 경험을 제공하기 위해 데이터 사일로를 제거하고, 복잡성을 줄이며, 데이터 품질을 개선하는 데이터 전략을 구축하세요.

