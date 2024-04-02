수동 데이터 관리 작업은 시간이 많이 걸리고 비즈니스 요구 사항은 항상 진화하고 있습니다. 수집에서 제공에 이르기까지 전체 데이터 관리 프로세스에 대한 간소화된 접근 방식을 통해 조직은 까다로운 다단계 이니셔티브를 처리할 수 있을 만큼 민첩하게 대처할 수 있습니다. 또한 데이터 팀이 데이터 제품을 개발하는 동안 폭발적인 데이터 증가를 관리할 수 있습니다.

DataOps의 핵심 목적은 데이터 생산자(업스트림 사용자)와 데이터 소비자(다운스트림 사용자) 간의 오픈 사일로를 허물어 신뢰할 수 있는 데이터 소스에 대한 액세스를 보호하는 것입니다. 데이터 사일로는 액세스 및 분석을 제한하는 데 효과적이므로 DataOps는 부서 간 데이터를 통합함으로써 고유한 요구 사항에 맞게 관련 데이터에 액세스하고 분석할 수 있는 팀 간의 협업을 촉진합니다. 데이터와 비즈니스 팀 간의 커뮤니케이션과 협업을 강조하는 DataOps는 속도, 안정성, 품질 보증 및 거버넌스를 향상합니다.또한 이어지는 분야 간 협업을 통해 데이터를 더욱 전체적으로 볼 수 있으므로 더 통찰력 있는 분석으로 이어질 수 있습니다.

DataOps 프레임워크 내에서 데이터 과학자, 엔지니어, 분석가, IT 운영 팀, 데이터 관리 팀, 소프트웨어 개발 팀 및 사업부 이해관계자로 구성된 데이터 팀은 서로 협력하여 비즈니스 목표를 정의하고 달성합니다. 따라서 DataOps는 데이터 양과 유형이 증가하고 비즈니스 사용자와 데이터 과학자 사이에 새로운 사용 사례가 등장함에 따라 관리 및 제공이라는 일반적인 문제가 병목 현상이 되는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다. DataOps에는 데이터 파이프라인 오케스트레이션, 데이터 품질 모니터링, 거버넌스, 보안 및 셀프 서비스 데이터 액세스 플랫폼과 같은 프로세스 구현이 포함됩니다.

파이프라인 오케스트레이션 툴은 데이터의 흐름을 관리하고 추출 일정, 데이터 변환 및 로딩 프로세스와 같은 작업을 자동화합니다. 또한 복잡한 워크플로우를 자동화하고 데이터 파이프라인이 원활하게 실행되도록 하여 데이터 팀의 시간과 리소스를 절약합니다.

데이터 품질 모니터링은 데이터 품질에 대한 실시간 사전 식별 기능을 제공하여 분석에 사용되는 데이터의 신뢰성을 보장합니다.

거버넌스 프로세스는 데이터를 보호하고 다양한 규정 및 조직 정책에 부합하도록 합니다. 또한 특정 데이터 자산에 대한 책임자를 정의하고, 데이터에 액세스하거나 수정할 수 있는 권한을 가진 사람을 규제하며, 파이프라인을 통한 데이터 흐름에 따라 출처와 변환을 추적하여 투명성을 높입니다.

거버넌스와 함께 작동하는 보안 프로세스는 무단 액세스, 수정 또는 손실로부터 데이터를 보호합니다. 보안 프로세스에는 데이터 암호화, 데이터 스토리지 또는 파이프라인의 취약점 패치, 보안 침해로부터의 데이터 복구가 포함됩니다.

DataOps 프로세스는 셀프 서비스 데이터 액세스를 추가함으로써 데이터 분석가 및 비즈니스 사용자와 같은 다운스트림 이해관계자가 데이터에 더 쉽게 액세스하고 탐색할 수 있도록 지원합니다. 셀프 서비스 액세스는 데이터 검색을 위한 IT 의존도를 낮추고 데이터 품질 검사를 자동화하여 더 정확한 분석과 인사이트를 제공합니다.