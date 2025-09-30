게시일: 2024년 1월 26일
기고자: Tom Krantz, Alexandra Jonker
ESG 보고란 비즈니스의 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 영역과 관련된 비즈니스 운영 정보를 공개하는 것입니다.
ESG 보고의 목표는 데이터를 사용하여 기업의 ESG 이니셔티브가 업계 벤치마크 및 목표와 어떻게 비교되는지 측정하는 것입니다. 또한 이해관계자에게 의사 결정에 도움이 되는 귀중한 인사이트를 제공하여 기업 가치에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 기회와 위험을 강조합니다.
ESG와 지속가능성 또는 기업의 사회적 책임(CSR)과 같은 주제의 주요 차이점 중 하나는 동기 부여 대 결과의 개념입니다. 지속가능성과 CSR은 기업과 직원들이 시민 사회의 최선의 이익을 위해 행동하도록 동기를 부여하는 비즈니스 모델 또는 방법론으로 기능합니다. 반면에 ESG 보고는 이러한 이니셔티브의 결과이며 이해관계자에게 의사 결정에 필요한 ESG 데이터를 제공합니다.
오늘날 자본 시장 전반에서 기업은 이해관계자들의 집중적인 감시를 받고 있습니다. 기업의 평판은 수익에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 투자자 커뮤니티는 기업이 건전한 투자를 하고 가치(예: 기후 변화, CSR 등)와 일치하는지 확인하기 위해 ESG 지표를 요구합니다.
포괄적인 ESG 전략을 수립하면 비즈니스가 ESG 규정에 따라 운영되고 잠재적인 기회와 위험을 파악하고 이해관계자의 최선의 이익을 위해 행동할 수 있습니다. ESG 보고를 통해 기업은 ESG 전략에 명시된 마일스톤과 목표를 어떻게 달성하고 있는지 보여주는 동시에 이해관계자에게 전략의 중요성과 영향을 계속 알릴 수 있습니다.
중대성은 기업이 자사와 더 관련이 있고 비즈니스에 측정 가능한 영향을 미칠 가능성이 있는 ESG 문제에 집중하는 것입니다. 중대성을 판단하기 위해 조직은 잠재적인 ESG 위험과 그 결과를 식별할 수 있습니다. 여기에서 기업은 "위험 매트릭스" 접근 방식을 사용하여 위험 프로필과 잠재적 심각도에 따라 우선순위를 정해야 할 영역을 예측할 수 있습니다.
중대성의 다른 측면에는 영향과 영향력이 있습니다. ESG 보고 접근 방식을 평가하는 조직은 가장 직접적이고 신속하게 영향을 미칠 수 있는 ESG 요소를 고려하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 행동 우선순위 또는 영향 노력 우선순위 매트릭스를 사용하여 조직은 환경에 미치는 영향을 신속하게 식별하고 지속가능성 노력에 집중할 위치를 결정할 수 있습니다. 그런 다음 인사이트를 사용하여 목표를 실현하는 데 가장 적합한 ESG 보고 프레임워크를 결정할 수 있습니다.
조직은 또한 중대성과 영향력의 교차점에 있는 이중 중대성을 고려할 수 있습니다. 이중 중대성은 기업이 재무적 중대성과 시장, 환경 및 사람에 대한 중대성이라는 두 가지 관점에서 중대성을 고려하도록 권장합니다. 이중 중대성은 기업이 내부로 눈을 돌려 자체 재무 위험을 관리할 책임이 있음을 인식하는 것입니다. 동시에 조직은 의사 결정과 운영이 사람과 환경에 미치는 외부 영향을 살펴봐야 합니다. 이중 중요성 개념을 적용함으로써 조직은 재무 보고 및 비재무 보고 관점 모두에서 영향을 식별하여 궁극적으로 보다 전체적인 ESG 전략을 형성할 수 있습니다.
보고 프로세스 외에도 ESG 지표를 추적하는 것은 다음과 같은 여러 가지 이유로 좋은 비즈니스 관행입니다.
전 세계 각 지역에는 고유한 ESG 공개 요구 사항이 있습니다. 예를 들어, 유럽에서는 여러 규제 기관에서 ESG 보고를 의무화하고 시행하는 반면, 미국에서는 증권거래위원회(SEC)가 투자자에게 중요할 수 있는 정보에 대해서만 보고하도록 기업에 요구합니다. 조직에 적합한 ESG 보고 프레임워크를 결정할 때는 ESG 보고와 관련된 미묘한 차이를 이해하는 것이 중요합니다.
포괄적인 ESG 보고서는 단순히 이해관계자가 ESG 이니셔티브와 관련된 회사의 성과를 볼 수 있도록 하는 것 이상의 역할을 합니다. 또한 잠재적인 ESG 위험을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다. 연례 보고서를 통해 ESG 지표를 추적하는 시스템을 갖추는 것은 특히 많은 지속 가능한 개발 및 기업 거버넌스 이니셔티브가 수년에 걸쳐 수행된다는 점을 감안할 때 매우 중요할 수 있습니다.
오늘날의 조직은 이해관계자가 투자의 위험과 보상을 평가할 수 있도록 비즈니스 운영에 대한 더 큰 가시성과 투명성을 제공해야 합니다. 기업은 ESG 지표를 추적함으로써 이해관계자의 요구를 충족하고 가시성을 개선하여 ESG 점수를 높일 수 있습니다.
ESG 점수는 기업의 ESG 성과를 추적하는 데 사용되며, 투자자, 이해관계자 및 규제 기관에 운영에 대한 가시성을 높여줍니다. 보다 강력한 ESG 보고서를 제공하는 조직은 일반적으로 더 높은 점수를 받는 반면, ESG 성과를 추적하거나 보여주지 않는 조직은 ESG 점수가 더 낮은 경우가 많습니다.
미국에서 SEC는 그린워싱이나 사기와 같은 ESG 관련 위법 행위를 근절할 책임이 있습니다. 그러나 Bloomberg, S&P Dow Jones Indices 등과 같은 제3자 기관은 조직의 경제적 가치를 결정하기 위해 ESG 위험의 잠재적 영향을 측정합니다. 이 등급 또는 ESG 점수는 다른 경제 데이터와 함께 조직에 투자할 가치가 있는지 여부를 결정하는 데 사용됩니다.
유럽에서는 자본 시장 전반에 걸쳐 지속 가능한 투자에 대한 규정이 의무화되어 있습니다. 따라서 조직은 권장되기보다는 ESG 지표를 보고해야 합니다. 그러나 유럽연합 집행위원회에 새로 제안된 내용은 이전에 확립된 ESG 보고 프레임워크를 사용하여 ESG 등급 제공자를 위한 새로운 가이드라인을 만들어 ESG 보고를 강화하는 것을 목표로 합니다.1
ESG 보고 프레임워크는 조직이 집중해야 하는 ESG 주제에 대한 지침과 공개를 위한 정보를 구조화하고 준비하는 방법을 제공합니다. ESG 정보를 공개하려는 기업이 선택할 수 있는 몇 가지 옵션이 있습니다. 어떤 프레임워크를 선택하든 정확성, 자동화 및 감사 가능성은 올바른 ESG 보고 관행의 핵심입니다. 전문적인 ESG 보고 솔루션을 통해 이러한 관행을 채택하는 조직은 빠르게 변화하는 ESG 환경에 가장 잘 대비할 수 있습니다.
올바른 ESG 프레임워크를 선택하는 것은 조직의 비즈니스 목표, 지역 및 부문 등에 따라 달라집니다. 하지만 확립된 프레임워크와 표준을 기반으로 하는 방법을 사용하는 것이 좋습니다. 살펴볼 수 있는 몇 가지 방법이 있지만 보고 프레임워크의 범위는 크게 벤치마크, 자발적 및 규제의 세 그룹으로 분류할 수 있습니다.
벤치마크 ESG 보고 프레임워크는 모든 질문에 답변을 제공해야 하며 일반적으로 채점 요소가 있습니다. 대표적인 프레임워크는 다음과 같습니다.
CDP는 기업이 이해관계자에게 환경 정보를 제공하기 위한 프레임워크로, 환경 거버넌스 및 정책, 위험 및 기회 관리, 환경 목표, 전략 및 시나리오 분석으로 구성됩니다.
GRESB는 전 세계 부동산 및 인프라 포트폴리오와 자산의 지속가능성 성과를 결정하기 위해 주로 투자자가 사용하는 글로벌 도구입니다.
자발적 ESG 보고 프레임워크를 통해 조직은 보고할 질문을 선택할 수 있습니다. 채점은 일반적으로 다음과 같은 프레임워크에 포함되지 않습니다.
GRI는 전 세계적으로 적용 가능한 지침 프레임워크로, 모든 범위의 ESG 문제에 대한 중대성, 경영진 보고 및 공시에 대한 접근 방식을 자세히 설명하는 표준을 제공합니다. 오늘날 GRI 표준은 자체 지속가능성 보고서를 작성하려는 기업을 위한 로드맵을 제공합니다.
TCFD는 비즈니스에 대한 기후 위험을 해결하기 위해 명시적으로 설계되었습니다. TCFD는 전 세계 조직이 ESG 성과가 미래의 재무 성과와 가치 창출에 실질적으로 어떤 영향을 미칠 가능성이 가장 큰지 명확하게 설명할 수 있도록 지원합니다.
규제 ESG 보고 프레임워크는 모든 답변이 필수이나 항상 채점되는 것은 아니라는 점에서 벤치마크 프레임워크와 유사합니다. 이러한 프레임워크와 보고 요건은 정부 기관에서도 요구하고 있으며, 다음과 같은 주목할 만한 사례도 포함되어 있습니다.
유럽 연합의 CSRD는 기업이 환경 및 사회 문제와 관련된 여러 주제에 대해 지속가능성 공시를 보고하는 규칙을 규정하는 법률입니다. CSRD의 적용을 받는 기업은 유럽 지속가능성 보고 표준(ESRS)에 따라 보고해야 합니다.
지속 가능한 재무 공시 규정(SFDR)
SFDR은 EU 내의 금융 상품 및 법인에 대한 ESG 지표 보고를 표준화하는 것을 목표로 합니다. 이를 위해 신고자에게 공시 내용을 자세히 설명하는 주요 부정적 영향(PAI) 성명서를 게시하도록 의무화하고 있습니다. SFDR은 EU 분류 체계 및 CSRD와 협력하여 EU 지속 가능한 금융 의제의 기반을 형성할 것입니다.
ESG 데이터 수집, 통합, 관리, 분석, 보고를 간소화하세요.
