데이터 검색이란 무엇인가요?

조직이 고품질 데이터에서 분석 정보를 도출할 수 있을 때 스마트한 의사 결정이 이루어집니다.

하지만 분석이 이루어지기 전에 조직은 해당 데이터에 액세스할 수 있어야 합니다. 이 작업은 데이터가 대규모 데이터 세트 또는 방대한 데이터 자산 내에 존재할 경우 특히 어려울 수 있습니다. 예를 들어 대규모 과학 연구 데이터베이스나 광범위한 하이브리드 멀티클라우드 스토리지 시스템에 데이터가 저장되어 있는 경우가 이에 해당합니다.

폭발적인 데이터 증가는 이러한 과제를 더욱 심화시킵니다. 일부 추정에 따르면 매일 4억 테라바이트 이상의 데이터가 생성되며, 기업은 자체적으로 1페타바이트 이상의 데이터를 관리하는 경우도 많습니다.1

인공지능의 발전 또한 기업의 데이터 요구 사항을 변화시켰습니다. AI 워크플로에는 대량의 비정형 데이터에 대한 액세스를 포함해 빠른 데이터 액세스가 필요합니다.

과거 데이터 검색 프로세스는 관계형 데이터베이스 관리 시스템과 같은 정형 소스의 쿼리에 중점을 두었습니다. 하지만 조직은 오늘날의 방대한 내부 및 외부 데이터 소스를 일일이 살펴보기 위해 시간 소모적인 수작업 방식을 사용하는 대신 최신 데이터 검색 방식을 활용하고 있습니다. 이 접근 방식은 벡터 데이터베이스 및 검색 증강 생성과 같은 기술을 사용해 내부 관계형 데이터베이스 외부에 존재하는 데이터에 대한 수요를 충족합니다.

특히 에이전틱 RAG는 이러한 수요를 충족하는 데 매우 강력한 성능을 입증했습니다.IBM® Client Engineering의 Advisory Technology Engineer인 David Levy는 IBM® Technology를 위한 프레젠테이션에서 에이전틱 RAG의 기능을 설명했습니다.

“에이전틱 RAG는 단순한 응답 생성을 넘어 더욱 지능적인 의사 결정으로 발전함으로써 RAG 파이프라인을 향상시키는 방식의 진화입니다. 에이전트가 최적의 데이터 소스를 선택하고 실시간 데이터나 타사 서비스와 같은 외부 정보까지 활용할 수 있도록 함으로써 더 높은 응답성, 정확성 및 적응성을 갖춘 파이프라인을 구축할 수 있습니다.”라고 Levy는 말했습니다.

그 결과는 무엇일까요? 기업 및 기타 조직은 자체적인 정형 및 비정형 기업 데이터뿐 아니라 에코시스템 외부에서 생성되는 점점 더 방대한 데이터도 더욱 효과적으로 활용할 수 있게 됩니다. 이를 통해 필요한 시점에 필요한 정확한 데이터에 액세스할 수 있게 되며, 더 나은 비즈니스 성과를 이끄는 분석 및 데이터 기반 분석 정보를 확보할 수 있습니다.