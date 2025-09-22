생성형 AI를 활용하여 데이터와 워크플로를 혁신하는 의료 서비스 제공자
의료 시설에 서비스를 제공하는 존경받는 기업은 언제나 고객 서비스와 효율적인 운영에 대한 헌신으로 인정받아 왔습니다. 하지만 전사적인 데이터 파편화, 비효율적인 워크플로, 실시간 인사이트 부재로 인해 큰 어려움에 직면했습니다.
대규모 문서 저장소와 복잡한 대량의 규정 준수 데이터로 인해 경영진은 조율된 방식으로 액세스할 수 없는 서로 다른 시스템과 저장소에서 중요한 정보를 검색하는 데 수많은 시간을 소비했습니다. 워크플로의 복잡성으로 인해 의미 있는 인사이트를 추출하는 것도 거의 불가능했고, 이는 의료 표준을 준수하면서 서비스를 효율적으로 제공하는 회사의 역량에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 이러한 프로세스로 인해 의사 결정 속도가 느려지고 규정 준수 위험이 발생했습니다.
변화가 필요한 시점입니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 이 의료 서비스 제공자는 IBM Silver 비즈니스 파트너인 C-Metric을 선택하여 AI 가상 어시스턴트 솔루션 Aivio를 적용했습니다.
IBM® watsonx Assistant 가상 어시스턴트를 기반으로 구축된 Aivio는 원활한 상호작용과 상황에 맞는 응답을 지원하는 고급 자연어 처리(NLP) 기능을 제공합니다. 운영 관리자 및 임원은 방대한 문서 저장소에서도 가상 어시스턴트와 쉽게 상호 작용하여 특정 데이터를 검색할 수 있으므로, 수동으로 검색할 필요가 없습니다. 이 솔루션은 보안 API 및 역할 기반 액세스를 통해 기존 시스템과 통합됩니다. 이 방식은 건강 보험 양도 및 책임에 관한 법률(HIPAA), 일반 데이터 보호 규정(GDPR), SOC 2(System and Organization Controls 2) 프레임워크를 준수해야 하는 업계에서 데이터 프라이버시를 보장하는 데 도움이 됩니다. 또한 Aivio의 Microsoft Excel용 분석기는 대규모 데이터 세트 분석을 간소화하여 담당 팀의 작업 항목을 식별합니다.
Aivio의 확장성 및 클라우드 준비성 덕분에 IBM® Cloud, Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure 또는 온프레미스 환경에서 유연한 배포가 가능합니다. 클라이언트는 watsonx Assistant 외에도 IBM® watsonx.ai를 함께 사용합니다. IBM watsonx.ai는 IBM® Granite 기반 모델을 활용하여 세부적이고 상황에 맞는 응답을 생성하는 엔터프라이즈급 AI 스튜디오입니다. 이 솔루션에는 이해도와 관련성을 개선하기 위해 검색 증강 생성(RAG)을 적용하는 IBM® Watson Discovery 문서 이해 플랫폼도 포함되어 있습니다. 이러한 기술 조합은 Aivio의 AI 기반 검색, 대화 기능, 엔터프라이즈급 보안을 위한 기반을 제공합니다.
전반적으로 Aivio는 이 의료 서비스 제공자의 디지털 혁신을 위한 성공적인 솔루션으로 입증되었으며, 장기적인 확장성, 규정 준수 및 향상된 수익성을 위한 입지를 구축했습니다.
이 의료 서비스 제공자는 운영에서 혁신적인 변화를 경험했습니다. Aivio는 데이터 검색을 크게 간소화하여, 직원들이 이전에 필요했던 시간보다 훨씬 짧은 시간에 중요한 정보에 액세스하도록 지원했습니다. 가상 어시스턴트 통합을 통한 자동화된 데이터 검증 및 처리 덕분에 데이터 오류가 99% 감소했습니다. 이러한 통합은 보고서와 분석의 정확성을 보장하여 환자 치료의 품질을 향상시킵니다.
또한 운영 비용 40% 절감, 데이터 접근 속도 85% 향상, 연간 15만 달러 절감, 연간 25만 달러 이상의 추가 수익 등 상당한 ROI를 달성했습니다.
앞으로 이 의료 서비스 제공자는 Aivio의 기능을 더욱 활용하여 혁신을 주도하고 환자 치료를 개선할 계획입니다. 또한 AI 기반 솔루션에서 더 많은 가치를 창출하기 위해 Aivio와 추가 데이터 소스 및 워크플로의 통합을 모색하고 있습니다. 이 의료 서비스 제공자는 C-Metric과 IBM을 신뢰할 수 있는 파트너로 삼아 디지털 혁신 여정을 계속할 준비가 되어 있으며, AI 기능 활용하여 의료 서비스 제공을 새롭게 정의할 것입니다.
