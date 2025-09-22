이러한 문제를 해결하기 위해 이 의료 서비스 제공자는 IBM Silver 비즈니스 파트너인 C-Metric을 선택하여 AI 가상 어시스턴트 솔루션 Aivio를 적용했습니다.

IBM® watsonx Assistant 가상 어시스턴트를 기반으로 구축된 Aivio는 원활한 상호작용과 상황에 맞는 응답을 지원하는 고급 자연어 처리(NLP) 기능을 제공합니다. 운영 관리자 및 임원은 방대한 문서 저장소에서도 가상 어시스턴트와 쉽게 상호 작용하여 특정 데이터를 검색할 수 있으므로, 수동으로 검색할 필요가 없습니다. 이 솔루션은 보안 API 및 역할 기반 액세스를 통해 기존 시스템과 통합됩니다. 이 방식은 건강 보험 양도 및 책임에 관한 법률(HIPAA), 일반 데이터 보호 규정(GDPR), SOC 2(System and Organization Controls 2) 프레임워크를 준수해야 하는 업계에서 데이터 프라이버시를 보장하는 데 도움이 됩니다. 또한 Aivio의 Microsoft Excel용 분석기는 대규모 데이터 세트 분석을 간소화하여 담당 팀의 작업 항목을 식별합니다.

Aivio의 확장성 및 클라우드 준비성 덕분에 IBM® Cloud, Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure 또는 온프레미스 환경에서 유연한 배포가 가능합니다. 클라이언트는 watsonx Assistant 외에도 IBM® watsonx.ai를 함께 사용합니다. IBM watsonx.ai는 IBM® Granite 기반 모델을 활용하여 세부적이고 상황에 맞는 응답을 생성하는 엔터프라이즈급 AI 스튜디오입니다. 이 솔루션에는 이해도와 관련성을 개선하기 위해 검색 증강 생성(RAG)을 적용하는 IBM® Watson Discovery 문서 이해 플랫폼도 포함되어 있습니다. 이러한 기술 조합은 Aivio의 AI 기반 검색, 대화 기능, 엔터프라이즈급 보안을 위한 기반을 제공합니다.

전반적으로 Aivio는 이 의료 서비스 제공자의 디지털 혁신을 위한 성공적인 솔루션으로 입증되었으며, 장기적인 확장성, 규정 준수 및 향상된 수익성을 위한 입지를 구축했습니다.