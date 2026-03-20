OpenRAG로 구현하는 AI 기반 엔터프라이즈 검색

관리되고 연결된 데이터를 기반으로 컨텍스트를 이해하는 AI 에이전트를 통해 리플랫포밍이나 종속 없이 신뢰할 수 있는 답변을 얻으세요. 

 

모든 데이터에 대한 액세스가 중요한 이유 알아보기 라이브 데모 예약
헤드셋을 착용한 남성이 채팅 및 데이터 그래픽이 추상적으로 표현된 배경에서 컴퓨터로 작업하는 모습.
지금 OpenRAG로 구축 시작하기
개발자: 개방적이고 구성 가능한 기술을 사용하여 몇 분 만에 에이전트 기반 RAG 애플리케이션을 구축하세요.
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검증된 비즈니스 지식에 기반한 답변 얻기

끝없이 쌓인 문서. 흩어진 지식 베이스. 서로 연결되지 않은 시스템. 기존 RAG 및 검색 도구는 불완전하거나 일관되지 않거나 신뢰하기 어려운 결과를 반환할 수 있습니다.

IBM® watsonx.data와 함께 OpenRAG를 사용하면 엔터프라이즈 검색에 에이전틱 AI를 적용해 빠르고 신뢰할 수 있는 인사이트를 제공합니다.
파일럿에서 프로덕션까지 몇 분 만에 01 재구성 없이 엔터프라이즈 데이터에 연결

데이터를 마이그레이션하거나 다시 포맷하지 않고도 문서, 데이터베이스, 데이터 레이크, 콘텐츠 저장소 등 데이터가 있는 모든 위치에 데이터에 연결할 수 있습니다.

 02 에이전틱 AI를 사용한 검색 및 “추론”

OpenRAG는 키워드, 벡터, 하이브리드 또는 다단계 로직("추론") 중에서 최상의 검색 접근 방식을 동적으로 선택하여 팀이 정확하고 컨텍스트를 이해한 답변을 얻을 수 있도록 지원합니다.

 03 선호하는 도구와 워크플로 전반에 배포

API를 사용해 비즈니스 애플리케이션, 포털, 대시보드에 AI 검색을 통합하세요. watsonx.data의 엔터프라이즈급 거버넌스를 기반으로, 팀이 일하는 환경에서 일관되고 안전한 답변을 제공하세요.

watsonx.data와 함께하는 OpenRAG 실제 동작 보기

기존 RAG 시스템이 복잡하고 다중 소스 기반 질문에서 왜 어려움을 겪는지, 그리고 OpenRAG가 에이전트형의 적응형 접근 방식을 통해 어떻게 더 완전하고 신뢰할 수 있는 답변을 제공하는지 알아보세요. 규정 준수 사례를 통해 OpenRAG가 거버넌스가 적용된 엔터프라이즈 데이터를 기반으로 AI의 정확성을 대규모로 확보하는 방식을 확인할 수 있습니다.

더 많은 데모 보기

더 스마트한 검색 결과 얻기

전화 및 디지털 메시지 아이콘이 함께 표현된 디지털 어시스턴트 일러스트
에이전트 방식의 다단계 검색으로 정확도 향상

OpenRAG는 하이브리드 검색, 쿼리 정교화, '추론' 루프를 결합한 검색 전략으로 정확도를 개선하여 복잡한 비즈니스 질문에 대해 보다 완전하고 신뢰할 수 있는 답변을 제공합니다.

 
그래프와 디지털 메시지 아이콘으로 둘러싸인 컨택 센터 담당자 일러스트
기본 내장된 거버넌스 및 보안

watsonx.data는 정형 및 비정형 소스 전반에 일관된 정책, 리니지 및 액세스 제어를 적용하여 AI 시스템이 신뢰할 수 있고 연결된 데이터에서 작동하도록 지원합니다.

 
디지털 메시지 아이콘으로 둘러싸인 현대화된 컨택 센터의 일러스트레이션
하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 확장되는 검색

watsonx.data는 클라우드, 온프레미스 또는 분산 환경 등 어디에 있든 관리형 데이터에 연결하여 데이터를 복제하거나 이동하지 않고도 일관된 AI 검색 품질과 액세스 제어를 지원합니다.

 
디지털 메시지 아이콘으로 둘러싸인 현대화된 컨택 센터의 일러스트레이션
비즈니스 워크플로우에 원활하게 통합

API를 통해 직원 포털, 고객 앱, 지식 도구, BI 시스템에 AI 검색을 내장할 수 있습니다. 일상적인 운영의 마찰을 줄이고, 원하는 방식과 원하는 위치에 엔터프라이즈 검색을 배포하세요.

 
전화 및 디지털 메시지 아이콘이 함께 표현된 디지털 어시스턴트 일러스트
에이전트 방식의 다단계 검색으로 정확도 향상

OpenRAG는 하이브리드 검색, 쿼리 정교화, '추론' 루프를 결합한 검색 전략으로 정확도를 개선하여 복잡한 비즈니스 질문에 대해 보다 완전하고 신뢰할 수 있는 답변을 제공합니다.

 
그래프와 디지털 메시지 아이콘으로 둘러싸인 컨택 센터 담당자 일러스트
기본 내장된 거버넌스 및 보안

watsonx.data는 정형 및 비정형 소스 전반에 일관된 정책, 리니지 및 액세스 제어를 적용하여 AI 시스템이 신뢰할 수 있고 연결된 데이터에서 작동하도록 지원합니다.

 
디지털 메시지 아이콘으로 둘러싸인 현대화된 컨택 센터의 일러스트레이션
하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 확장되는 검색

watsonx.data는 클라우드, 온프레미스 또는 분산 환경 등 어디에 있든 관리형 데이터에 연결하여 데이터를 복제하거나 이동하지 않고도 일관된 AI 검색 품질과 액세스 제어를 지원합니다.

 
디지털 메시지 아이콘으로 둘러싸인 현대화된 컨택 센터의 일러스트레이션
비즈니스 워크플로우에 원활하게 통합

API를 통해 직원 포털, 고객 앱, 지식 도구, BI 시스템에 AI 검색을 내장할 수 있습니다. 일상적인 운영의 마찰을 줄이고, 원하는 방식과 원하는 위치에 엔터프라이즈 검색을 배포하세요.

 
다음 단계 안내

OpenRAG를 활용한 AI 기반 엔터프라이즈 검색이 비즈니스 규모와 관계없이 AI 목표를 더 빠르게 실현하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.

  1. 모든 데이터에 대한 액세스가 중요한 이유 알아보기
  2. 라이브 데모 예약