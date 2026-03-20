관리되고 연결된 데이터를 기반으로 컨텍스트를 이해하는 AI 에이전트를 통해 리플랫포밍이나 종속 없이 신뢰할 수 있는 답변을 얻으세요.
끝없이 쌓인 문서. 흩어진 지식 베이스. 서로 연결되지 않은 시스템. 기존 RAG 및 검색 도구는 불완전하거나 일관되지 않거나 신뢰하기 어려운 결과를 반환할 수 있습니다.
IBM® watsonx.data와 함께 OpenRAG를 사용하면 엔터프라이즈 검색에 에이전틱 AI를 적용해 빠르고 신뢰할 수 있는 인사이트를 제공합니다.
데이터를 마이그레이션하거나 다시 포맷하지 않고도 문서, 데이터베이스, 데이터 레이크, 콘텐츠 저장소 등 데이터가 있는 모든 위치에 데이터에 연결할 수 있습니다.
OpenRAG는 키워드, 벡터, 하이브리드 또는 다단계 로직("추론") 중에서 최상의 검색 접근 방식을 동적으로 선택하여 팀이 정확하고 컨텍스트를 이해한 답변을 얻을 수 있도록 지원합니다.
API를 사용해 비즈니스 애플리케이션, 포털, 대시보드에 AI 검색을 통합하세요. watsonx.data의 엔터프라이즈급 거버넌스를 기반으로, 팀이 일하는 환경에서 일관되고 안전한 답변을 제공하세요.
기존 RAG 시스템이 복잡하고 다중 소스 기반 질문에서 왜 어려움을 겪는지, 그리고 OpenRAG가 에이전트형의 적응형 접근 방식을 통해 어떻게 더 완전하고 신뢰할 수 있는 답변을 제공하는지 알아보세요. 규정 준수 사례를 통해 OpenRAG가 거버넌스가 적용된 엔터프라이즈 데이터를 기반으로 AI의 정확성을 대규모로 확보하는 방식을 확인할 수 있습니다.