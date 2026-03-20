끝없이 쌓인 문서. 흩어진 지식 베이스. 서로 연결되지 않은 시스템. 기존 RAG 및 검색 도구는 불완전하거나 일관되지 않거나 신뢰하기 어려운 결과를 반환할 수 있습니다.

IBM® watsonx.data와 함께 OpenRAG를 사용하면 엔터프라이즈 검색에 에이전틱 AI를 적용해 빠르고 신뢰할 수 있는 인사이트를 제공합니다.