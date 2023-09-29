AWS Lake Formation이란 무엇인가요?

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AWS Lake Formation은 최소한의 시간으로 안전한 데이터 레이크를 쉽게 설정할 수 있는 서비스입니다.
데이터 레이크는 유연하고 저렴하며 데이터 웨어하우스보다 훨씬 사용하기 쉽기 때문에 더 많은 기업이 데이터 레이크로 전환하고 있습니다. 독점적인 형식에 얽매이지 않아도 되고, 모든 데이터를 독점적인 기술로 수집할 필요도 없습니다.
데이터 레이크를 활용하는 기업이 늘어나면서 데이터에 액세스해야 하는 사람이 많아지고 누가 무엇을 볼 수 있는지 제어할 수 있어야 하므로 보안이 더욱 중요해지고 있습니다.
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AWS Lake Formation은 데이터 레이크의 보안 문제 해결에 도움이 될 수 있습니다. Amazon S3 사용자의 경우 자체 데이터에 대해 세분화된 보안 정책을 적용할 수 있는 원활한 통합 기능을 제공합니다. AWS Lake Formation은 다음과 같은 세 가지 주요 기능을 제공합니다.
1. 빠른 데이터 레이크 구축: 몇 달이 아니라 며칠 안에 구축할 수 있습니다. 데이터를 더 빠르게 이동, 저장, 업데이트, 카탈로그화할 수 있을 뿐 아니라 데이터를 자동으로 정리하고 최적화할 수 있습니다.
2. 보안 관리 간소화: 보안, 거버넌스 및 감사 정책을 중앙에서 정의하고 시행할 수 있습니다.
3.간편한 데이터 검색 및 공유: 회사의 모든 데이터 자산을 카탈로그화하고 소비자 간에 데이터 세트를 쉽게 공유할 수 있습니다.
현재 AWS S3를 사용 중이거나 사용할 계획이라면 데이터 레이크에 보안 정책을 쉽게 적용할 수 있는 방법으로 AWS Lake Formation을 살펴볼 것을 권장드립니다. 데이터 레이크에 대한 분석을 얻을 수 있는 쿼리 엔진도 스택에 포함되어야 합니다. 가장 인기 있는 엔진은 데이터 레이크용으로 구축된 오픈 소스 SQL Query 엔진인 Presto입니다.
AWS S3 + Presto + AWS Lake Formation 스택을 쉽게 시작할 수 있습니다. Presto용 SaaS는 S3 및 Lake Formation과 즉시 통합되는 기능을 제공하므로 몇 시간 내에 전체 데이터 레이크 분석 스택을 구축하고 실행할 수 있습니다.
정형 및 비정형을 포함한 모든 형태의 조직 데이터를 통합적으로 파악함으로써 AI 활용 준비를 갖출 수 있는 방법을 확인할 수 있습니다.
AI 및 분석을 위한 하이브리드 오픈 데이터 레이크하우스를 활용하여 데이터가 어디에 있든 활용하세요.
레이크하우스 아키텍처로 오늘날의 데이터 문제 해결하기몇 분 안에 데이터에 연결하고 신뢰할 수 있는 인사이트를 빠르게 얻고 데이터 웨어하우스 비용을 줄일 수 있습니다.
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