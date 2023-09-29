AWS Lake Formation이란 무엇인가요?

AWS Lake Formation은 데이터 레이크의 보안 문제 해결에 도움이 될 수 있습니다. Amazon S3 사용자의 경우 자체 데이터에 대해 세분화된 보안 정책을 적용할 수 있는 원활한 통합 기능을 제공합니다. AWS Lake Formation은 다음과 같은 세 가지 주요 기능을 제공합니다.

1. 빠른 데이터 레이크 구축: 몇 달이 아니라 며칠 안에 구축할 수 있습니다. 데이터를 더 빠르게 이동, 저장, 업데이트, 카탈로그화할 수 있을 뿐 아니라 데이터를 자동으로 정리하고 최적화할 수 있습니다.

2. 보안 관리 간소화: 보안, 거버넌스 및 감사 정책을 중앙에서 정의하고 시행할 수 있습니다.

3.간편한 데이터 검색 및 공유: 회사의 모든 데이터 자산을 카탈로그화하고 소비자 간에 데이터 세트를 쉽게 공유할 수 있습니다.

현재 AWS S3를 사용 중이거나 사용할 계획이라면 데이터 레이크에 보안 정책을 쉽게 적용할 수 있는 방법으로 AWS Lake Formation을 살펴볼 것을 권장드립니다. 데이터 레이크에 대한 분석을 얻을 수 있는 쿼리 엔진도 스택에 포함되어야 합니다. 가장 인기 있는 엔진은 데이터 레이크용으로 구축된 오픈 소스 SQL Query 엔진인 Presto입니다.

AWS S3 + Presto + AWS Lake Formation 스택을 쉽게 시작할 수 있습니다. Presto용 SaaS는 S3 및 Lake Formation과 즉시 통합되는 기능을 제공하므로 몇 시간 내에 전체 데이터 레이크 분석 스택을 구축하고 실행할 수 있습니다.