더티 데이터란 무엇인가요?

더티 데이터는 다양한 형태로 나타날 수 있습니다. 여기에는 중복 레코드, 누락된 값 또는 null 값, 일관되지 않은 형식, 오래된 정보, 유효하지 않은 입력 값, 레코드 간 관계 손상 또는 시스템 간 상충되는 정의 등이 포함될 수 있습니다.

이와 같은 데이터 품질 문제는 초기 수집부터 다운스트림 분석 및 배포에 이르기까지 데이터 수명 주기의 어느 단계에서든 발생할 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하는 것은 매우 중요합니다. 부정확하거나 일관되지 않은 입력 데이터는 의사결정의 정확성을 떨어뜨리고 데이터 분석 결과를 왜곡하며 인공지능(AI) 모델의 성능을 저하시킬 뿐만 아니라 시스템과 프로세스 전반에 오류를 확산시켜 위험을 증가시킬 수 있기 때문입니다.

조직은 더티 데이터를 정리하기 위해 데이터 프로파일링, 검증, 중복 제거, 표준화 및 모니터링을 포함한 다양한 툴과 기법을 활용할 수 있습니다. 이러한 노력은 강력한 데이터 거버넌스의 지원을 받을 때 더욱 효과적입니다. 거버넌스는 소유권을 정의하고 표준을 수립하며 데이터 품질 문제가 다시 발생하는 것을 방지하고 개선을 지속할 수 있도록 하는 통제를 내재화하기 위한 구조를 제공합니다.