더티 데이터란 무엇인가요?

더티 데이터는 부정확하거나 유효하지 않거나 불완전하거나 일관되지 않은 정보로, 비즈니스 사용에 신뢰할 수 없는 데이터를 의미합니다.
더티 데이터는 다양한 형태로 나타날 수 있습니다. 여기에는 중복 레코드, 누락된 값 또는 null 값, 일관되지 않은 형식, 오래된 정보, 유효하지 않은 입력 값, 레코드 간 관계 손상 또는 시스템 간 상충되는 정의 등이 포함될 수 있습니다.
이와 같은 데이터 품질 문제는 초기 수집부터 다운스트림 분석 및 배포에 이르기까지 데이터 수명 주기의 어느 단계에서든 발생할 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하는 것은 매우 중요합니다. 부정확하거나 일관되지 않은 입력 데이터는 의사결정의 정확성을 떨어뜨리고 데이터 분석 결과를 왜곡하며 인공지능(AI) 모델의 성능을 저하시킬 뿐만 아니라 시스템과 프로세스 전반에 오류를 확산시켜 위험을 증가시킬 수 있기 때문입니다.
조직은 더티 데이터를 정리하기 위해 데이터 프로파일링, 검증, 중복 제거, 표준화 및 모니터링을 포함한 다양한 툴과 기법을 활용할 수 있습니다. 이러한 노력은 강력한 데이터 거버넌스의 지원을 받을 때 더욱 효과적입니다. 거버넌스는 소유권을 정의하고 표준을 수립하며 데이터 품질 문제가 다시 발생하는 것을 방지하고 개선을 지속할 수 있도록 하는 통제를 내재화하기 위한 구조를 제공합니다.
더티 데이터를 해결하지 못하는 조직은 큰 재정적 비용과 운영 비용에 취약해질 수 있습니다. 팀이 부정확한 데이터(일반적으로 더티 데이터 또는 배드 데이터라고도 불리는 데이터)에 의존할 경우 현실과 시장 상황에 맞지 않는 비즈니스 의사결정을 내릴 가능성이 더 높습니다.
이러한 위험은 널리 인식되고 있습니다: IBM 기업가치연구소(IBV)의 2025년 보고서에 따르면 최고운영책임자 중 43%가 데이터 품질을 가장 중요한 데이터 우선순위로 꼽았습니다.1또한 Forrester에 따르면 4분의 1이 넘는 조직이 데이터 품질 저하로 인해 연간 손실이 500만 달러를 초과한다고 추정합니다.2
더티 데이터는 다음과 같은 문제를 초래할 수도 있습니다.
더티 데이터는 대규모 언어 모델(LLM)을 포함한 AI 시스템에 누적되는 영향을 미칩니다. 이러한 시스템(및 그 기반이 되는 알고리즘)은 대규모 데이터 세트 전반에서 통계적 패턴을 식별함으로써 학습합니다. 따라서 데이터 세트에 존재하는 오류나 편향은 학습 과정에서 모델에 반영되고 추론 과정에서 결함이 있거나 오해를 유발하는 결과로 나타날 수 있습니다. 실제로 Gartner는 “2026년까지 조직은 AI 준비 데이터의 지원을 받지 못하는 AI 프로젝트의 60%를 포기하게 될 것”이라고 예측합니다.3
그 결과 AI 도입이 확산되면서 고품질의 잘 관리된 데이터의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 강력한 데이터 품질 관리 관행은 보다 정확하고 신뢰할 수 있으며 신뢰 가능한 모델 출력을 지원합니다. 이러한 장점은 측정 가능한 비즈니스 성과로 이어집니다. IBV의 연구에 따르면 내부 및 외부 이해관계자 모두가 신뢰하는 대규모 데이터를 보유한 기업은 AI 역량에서 거의 두 배에 가까운 투자 수익률을 달성합니다.4
저품질 데이터 또는 더티 데이터는 저절로 발생하는 것이 아니라 조직적, 기술적, 인간적 요인이 결합되어 나타나는 결과입니다. 더티 데이터의 근본 원인은 종종 다음과 같은 원인과 관행에서 비롯됩니다.
수동 데이터 입력은 반복 작업, 시간 압박, 인지 부하로 인해 본질적으로 오류가 발생하기 쉬우며 오타, 문자 순서 뒤바뀜, 원본 자료 오독, 복사 및 붙여넣기 실수와 같은 잘못된 데이터를 초래할 수 있습니다. 이러한 인간 오류가 체계적으로 발생할 경우 빠르게 증가하여 광범위한 데이터 정리 작업이 필요해질 수 있습니다.
데이터 사일로는 정보를 부서 간에 분산시켜 더티 데이터를 발생시킬 수 있습니다. 팀이 공통 표준이나 조정 없이 분리된 데이터 세트를 유지할 경우 중복되거나 정렬되지 않은 레코드가 빠르게 늘어날 수 있습니다.
중앙화된 감독, 명확한 데이터 소유권, 강제 가능한 표준과 같은 강력한 데이터 거버넌스의 핵심 요소가 없을 경우 더티 데이터가 쉽게 증가할 수 있습니다.
이러한 환경에서는 부서마다 데이터를 서로 다른 방식으로 수집하고 관리하게 되어 시간이 지나면서 형식 및 명명 규칙의 충돌, 일관되지 않은 데이터 정의, 검증되지 않은 입력 값과 같은 문제가 축적되어 데이터 신뢰성을 약화시킵니다.
서로 다른 전문 시스템 간 데이터를 통합하는 과정에서 스키마 불일치, 잘못된 변환, 불완전한 전송으로 인해 오류가 발생할 수 있습니다. 이러한 위험은 데이터가 서로 다른 형식과 검증 규칙을 가진 환경 간을 이동하는 클라우드 및 하이브리드 아키텍처에서 더욱 증가했습니다.
범위 검사, 형식 강제, 필수 필드 확인, 고유성 제약과 같은 실시간 검증 없이 데이터가 수집되면 오류가 시스템에 조용히 유입됩니다. 이러한 결함은 데이터가 수집된 이후 다운스트림으로 확산되어 탐지하고 수정하기가 점점 더 어렵고 비용도 많이 들게 됩니다.
더티 데이터를 정리하는 작업은 프로세스, 기법, 툴, 거버넌스를 결합한 기본적인 데이터 관리 관행입니다. 데이터 정리는 다양한 데이터 소스에서 데이터가 어떻게 수집되고 수명 주기 전반에서 어떻게 관리되는지를 이해하고 중복 데이터, 일관되지 않은 데이터, 불완전한 데이터와 같은 오류를 식별하고 수정하며 결과를 검증하고 신뢰할 수 있는 데이터를 유지하기 위한 통제를 내재화하는 과정을 포함합니다.
가장 일반적인 데이터 정리 단계 여덟 가지는 다음과 같습니다.
다양한 데이터 정리 툴과 기법(일부는 기능이 겹치기도 함)이 데이터 수명 주기 전반에서 서로 다른 데이터 품질 문제, 사용 사례, 복잡성 수준을 해결하도록 설계되어 있습니다:
조직에서 더티 데이터를 해결하는 일은 단편적인 문제를 해결하는 것에 그치지 않으며, 프로세스, 기술, 소유권 모델에 내재된 데이터 품질 문제를 바로잡는 것도 필요합니다.
데이터 거버넌스는 정책, 역할, 프로세스 및 툴을 정의하여 데이터 라이프사이클 전반에서 데이터를 관리하고, 이를 통해 데이터가 조직 전체에서 신뢰할 수 있고 활용 가능하도록 보장하는 조직적 프레임워크를 제공합니다. 거버넌스는 상위 단계에서 책임성과 통제 장치를 내재화함으로써 품질 문제가 반복되는 것을 방지하고 데이터 품질의 지속적인 개선을 지원합니다.
IBV 설문 조사에서 임원의 54%는 효과적인 데이터 거버넌스와 데이터 관리를 구현하는 것이 조직의 우선 과제라고 응답했습니다.5
데이터 거버넌스가 왜 이렇게 중요한 초점이 되었는지 이해하려면 실제로 거버넌스가 무엇을 하는지 명확히 이해하는 것이 도움이 됩니다. 거버넌스는 데이터의 소유자가 누구인지, 데이터를 어떻게 처리해야 하는지, 그리고 데이터를 신뢰할 수 있는 데이터로 간주하기 위해 어떤 규칙을 따라야 하는지를 정의합니다. 거버넌스를 데이터의 “항공 교통 관제” 시스템으로 생각해 보세요. 거버넌스는 접근 권한, 품질 기준, 규정 준수를 조정하여 검증된 데이터가 올바른 사용자와 시스템으로 흐르도록 합니다.
강력한 데이터 거버넌스 프레임워크에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.
거버넌스 위원회 또는 운영 위원회는 조직 전반에 걸쳐 데이터 전략, 우선순위, 의사 결정 권한을 수립합니다. 데이터 소유자는 특정 비즈니스 영역 내 데이터 품질에 대한 책임을 지며, 데이터 관리자(steward)는 일상적인 데이터 품질 관리를 담당하고 데이터 정의와 비즈니스 규칙을 표준화하는 업무를 수행합니다.
문서화된 지침은 데이터를 어떻게 형식화하고, 이름을 지정하고, 접근하며, 보호해야 하는지를 규정합니다. 이러한 정책은 또한 일관성을 높이고 모호성을 줄이며 데이터가 규정을 준수하고 안전한 방식으로 처리되도록 보장합니다.
지속적인 감사와 모니터링 프로세스는 시간의 흐름에 따라 데이터 품질, 정책 준수 여부, 정의된 표준 준수 여부를 평가하는 데 사용됩니다. 이러한 활동은 문제를 조기에 발견하고 개선 상황을 추적하며 데이터가 어떻게 관리되고 사용되는지에 대한 투명성과 책임성을 제공합니다.
오픈 데이터 레이크하우스 접근 방식을 통해 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하고 분석 및 AI 프로젝트를 더 빠르게 실행하는 방법을 알아보세요.
IBM, 2024년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 통합 툴 부문에서 19년 연속 리더 기업으로 선정
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AI 라이프사이클 전반에서 모델을 모니터링하고, 위험을 관리하며, 거버넌스를 적용하여 신뢰할 수 있는 AI를 운영화하십시오.
데이터 품질을 개선하고 규정 준수를 보장하며 신뢰할 수 있는 분석 및 AI를 지원하는 거버넌스 도구로 데이터를 통제하세요.
위험을 관리하고 규정을 준수하며 신뢰할 수 있는 AI를 대규모로 운영화할 수 있도록 전문가의 가이드를 통해 책임감 있는 AI 관행을 수립하세요.
1 2025 CDO Study: The AI multiplier effect, IBM 기업가치연구소(IBV), 2025년 11월 12일.
2 Millions lost in 2023 due to poor data quality, potential for billions to be lost with AI without intervention, Forrester, 2024년 7월 31일.
3 Lack of AI-Ready Data Puts AI Projects at Risk, Gartner, 2025년 2월 26일.
4 The CEO’s guide to generative AI, IBM 기업가치연구소(IBV), 2023년 7월 18일.
5 Unpublished finding from 2025 CDO Study: The AI multiplier effect, IBM 기업가치연구소(IBV), 2025년 11월 12일.