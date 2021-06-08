통합 플랫폼이란 무엇이며, 꼭 필요한가요?

통합 플랫폼은 일종의 메뉴라고 생각할 수 있습니다. 하지만 여느 메뉴가 아니라, 시청하고 싶은 콘텐츠가 있는 허브인 Netflix 메뉴에 더 가깝습니다. 물론 온라인 검색을 통해 원하는 프로그램의 전부는 아니더라도 많은 부분을 직접 찾을 수 있습니다. 시청 경험도 크게 다르지 않을 것입니다. 하지만 그러한 콘텐츠를 찾는 과정에는 시간과 많은 인내심이 필요합니다. 메뉴는 효율성, 편의성 및 구성을 제공합니다.

비즈니스 측면에서 통합 플랫폼도 비슷한 가치를 제공합니다. 통합 플랫폼은 사용자의 고유한 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며 다양한 유형의 통합을 한 곳에서 제공합니다. IT 팀은 고객의 기대에 부응하는(또는 고객 기대 그 이상의) 비즈니스 가치를 제공할 수 있는 리소스를 자유롭고 유연하게 도입할 수 있습니다.

이것이 바로 통합 플랫폼의 힘입니다. 즉, 전체가 부분의 합보다 더 큰 가치를 창출하도록 만드는 것입니다.