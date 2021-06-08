통합 플랫폼이란 무엇이며, 꼭 필요한가요?

통합 플랫폼은 일종의 메뉴라고 생각할 수 있습니다. 하지만 여느 메뉴가 아니라, 시청하고 싶은 콘텐츠가 있는 허브인 Netflix 메뉴에 더 가깝습니다. 물론 온라인 검색을 통해 원하는 프로그램의 전부는 아니더라도 많은 부분을 직접 찾을 수 있습니다. 시청 경험도 크게 다르지 않을 것입니다. 하지만 그러한 콘텐츠를 찾는 과정에는 시간과 많은 인내심이 필요합니다. 메뉴는 효율성, 편의성 및 구성을 제공합니다.
비즈니스 측면에서 통합 플랫폼도 비슷한 가치를 제공합니다. 통합 플랫폼은 사용자의 고유한 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며 다양한 유형의 통합을 한 곳에서 제공합니다. IT 팀은 고객의 기대에 부응하는(또는 고객 기대 그 이상의) 비즈니스 가치를 제공할 수 있는 리소스를 자유롭고 유연하게 도입할 수 있습니다.
이것이 바로 통합 플랫폼의 힘입니다. 즉, 전체가 부분의 합보다 더 큰 가치를 창출하도록 만드는 것입니다.
통합 플랫폼은 사용자가 다음을 수행할 수 있도록 지원하는 통합 소프트웨어 (미들웨어) 제품의 집합입니다.
즉, 통합 플랫폼은 조직이 환경 전반에서 시스템, 애플리케이션 및 데이터를 연결하는 데 필요한 통합 도구를 제공합니다.
오늘날 모든 산업이 통합 플랫폼에 대해 이야기하고 있는 데에는 그럴만한 이유가 있습니다. 경쟁이 치열한 시장에서는 정보 교환 속도를 높이고, 생산성을 개선하고, 운영을 간소화하는 더 빠르고 비용 효율적인 솔루션을 요구합니다.
그러나 새로운 통합에 대한 수요는 이러한 통합을 만들 수 있는 조직의 역량을 훨씬 능가합니다. Gartner에 따르면 "디지털 혁신 프로젝트의 70%는 통합 품질 부족으로 인해 실패합니다." [1]
온프레미스 및 클라우드 네이티브 애플리케이션과 시스템을 고도로 조정되고 응집력 있는 하드웨어 및 소프트웨어 아키텍처로 연결하면 다음을 포함한 여러 가지 측면에서 도움이 될 수 있습니다.
오늘날의 통합 팀은 기존 통합 스타일과 최신 통합 스타일의 균형을 맞출 수 있는 다양한 구성 요소에 액세스할 수 있어야 합니다. 통합 플랫폼을 평가할 때 고려해야 할 가장 중요한 구성 요소는 다음과 같습니다.
기존에는 통합 플랫폼이 조직 전체의 주요 기능을 연결하여 구축되었습니다. 여기에는 일반적으로 다양한 공급업체의 API 관리 소프트웨어, 메시징 기능, 엔터프라이즈 서비스 버스(ESB) 솔루션이 포함됩니다.
하지만 이 접근 방식은 사내에서 시작하는 데 비용이 많이 들고 복잡할 수 있으며, 모든 요구 사항을 충족하지 못할 수도 있습니다. 여러 공급업체의 솔루션 간에 기능이 중복될 수 있는 반면, 다른 기능들은 아예 고려 대상에서 제외될 수 있습니다.
완전한 통합 플랫폼은 필요한 모든 기능을 컨테이너화된 통합 플랫폼에 결합합니다. 또한 여러 통합 스타일 간의 격차를 쉽게 해소할 수 있습니다.
서비스형 통합 플랫폼(iPaaS)은 애플리케이션을 연결하도록 설계된 클라우드 기반 제품군입니다. 기존 통합 플랫폼과 마찬가지로 조직이 시스템 통합을 실행하고 통합을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. iPaaS는 일반적으로 온프레미스 및 클라우드 기반 솔루션의 다양한 조합을 사용하여 기업이 SOA 및 ESB 구조에서 마이크로서비스 아키텍처로 전환할 수 있도록 지원합니다.
회사에서 통합 플랫폼을 고려하고 있다면 IBM® Cloud Pak for Integration을 추천합니다. API 관리, 애플리케이션 통합, 이벤트 스트리밍 등 애플리케이션 속도와 품질을 개선하는 데 필요한 모든 기능을 이용할 수 있습니다.
하지만 저희는 통합에는 모든 상황에 맞는 단일 접근 방식이 없다는 것을 알고 있습니다. 따라서 IBM Cloud Pak for Integration 내에서 여러 스타일의 통합을 사용할 수 있으며, 모두 함께 작동하도록 설정할 수 있습니다. 사전 구축된 스마트 커넥터가 제공되며, AI 기반 데이터 통합, 자연어 처리(NLP) 및 로우코드 툴링과 같은 자동화 기능의 이점을 누릴 수 있습니다.
