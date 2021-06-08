태그
클라우드

통합 플랫폼이란 무엇이며, 꼭 필요한가요?

클라우드 블루 3 생성형 AI 일러스트

통합 플랫폼, 그리고 통합 플랫폼이 제공하는 가치, iPaaS와의 차이점에 대해 자세히 알아봅니다.

통합 플랫폼은 일종의 메뉴라고 생각할 수 있습니다. 하지만 여느 메뉴가 아니라, 시청하고 싶은 콘텐츠가 있는 허브인 Netflix 메뉴에 더 가깝습니다. 물론 온라인 검색을 통해 원하는 프로그램의 전부는 아니더라도 많은 부분을 직접 찾을 수 있습니다. 시청 경험도 크게 다르지 않을 것입니다. 하지만 그러한 콘텐츠를 찾는 과정에는 시간과 많은 인내심이 필요합니다. 메뉴는 효율성, 편의성 및 구성을 제공합니다.

비즈니스 측면에서 통합 플랫폼도 비슷한 가치를 제공합니다. 통합 플랫폼은 사용자의 고유한 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며 다양한 유형의 통합을 한 곳에서 제공합니다. IT 팀은 고객의 기대에 부응하는(또는 고객 기대 그 이상의) 비즈니스 가치를 제공할 수 있는 리소스를 자유롭고 유연하게 도입할 수 있습니다.

이것이 바로 통합 플랫폼의 힘입니다. 즉, 전체가 부분의 합보다 더 큰 가치를 창출하도록 만드는 것입니다.

 

업계 뉴스레터

전문가의 인사이트를 바탕으로 한 최신 기술 뉴스

Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

감사합니다! 구독이 완료되었습니다.

구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

통합 플랫폼이란 무엇인가요?

통합 플랫폼은 사용자가 다음을 수행할 수 있도록 지원하는 통합 소프트웨어 (미들웨어) 제품의 집합입니다.

  • 다양한 애플리케이션, 시스템, 서비스 및 데이터 저장소를 연결하는 통합 흐름을 개발, 보호 및 관리합니다.
  • 신속한 API 생성 및 라이프사이클 관리를 지원하여 다양한 하이브리드 통합 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

즉, 통합 플랫폼은 조직이 환경 전반에서 시스템, 애플리케이션 및 데이터를 연결하는 데 필요한 통합 도구를 제공합니다.

하이브리드 통합 플랫폼에 대한 자세한 내용은 '하이브리드 통합 플랫폼(HIP)이란 무엇인가요?'를 참조하세요.

WebMethods Hybrid Integration

AI 시대를 위한 통합 재구상

IBM Web Methods Hybrid Integration은 기업이 어떻게 클라우드와 온프레미스 애플리케이션을 원활하게 연결하여 민첩하고 확장가능한 디지털 혁신을 실현할 수 있는지 보여줍니다. 
IBM webMethods 살펴보기

통합 플랫폼이 중요한 이유

오늘날 모든 산업이 통합 플랫폼에 대해 이야기하고 있는 데에는 그럴만한 이유가 있습니다. 경쟁이 치열한 시장에서는 정보 교환 속도를 높이고, 생산성을 개선하고, 운영을 간소화하는 더 빠르고 비용 효율적인 솔루션을 요구합니다.

그러나 새로운 통합에 대한 수요는 이러한 통합을 만들 수 있는 조직의 역량을 훨씬 능가합니다. Gartner에 따르면 "디지털 혁신 프로젝트의 70%는 통합 품질 부족으로 인해 실패합니다." [1]

온프레미스 및 클라우드 네이티브 애플리케이션과 시스템을 고도로 조정되고 응집력 있는 하드웨어 및 소프트웨어 아키텍처로 연결하면 다음을 포함한 여러 가지 측면에서 도움이 될 수 있습니다.

  • 비즈니스 운영 간소화
  • 데이터 관리 효율성 향상
  • 비용 절감
  • 고객 상호 작용 개선

통합 플랫폼의 구성 요소

오늘날의 통합 팀은 기존 통합 스타일과 최신 통합 스타일의 균형을 맞출 수 있는 다양한 구성 요소에 액세스할 수 있어야 합니다. 통합 플랫폼을 평가할 때 고려해야 할 가장 중요한 구성 요소는 다음과 같습니다.

  • API 통합: API는 가장 일반적인 현대적 통합 스타일 중 하나입니다. 기업은 환경 전반에서 API를 빠르고 쉽게 생성, 보호, 관리 및 공유할 수 있어야 합니다.
  • 데이터 및 애플리케이션 통합: 사일로화된 데이터는 조직이 디지털 혁신을 시도할 때 직면하는 가장 중요한 문제 중 하나입니다. 애플리케이션 간에 데이터를 복사하고 동기화하는 기능은 데이터 형식 및 표준을 비롯한 다양한 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 또한 데이터 및 애플리케이션 통합에 자동화를 사용하면 프로세스를 더욱 간소화할 수 있습니다.
  • 메시징 및 이벤트 기반 아키텍처: 데이터를 동기화하고 표준화하는 것도 중요하지만, 기업이 보다 매력적인 고객 경험을 구축하거나 실시간으로 대응하려면 메시지 대기열과 이벤트 기반 아키텍처를 사용하여 클라우드 기반 또는 온프레미스 애플리케이션에서 해당 데이터를 생태계 에코시스템에 걸쳐 데이터를 안전하게 교환해야 합니다.
  • 고속 데이터 전송: 현대 환경에서 교환되는 데이터의 양은 엄청납니다. 실제로 IDC는 2025년까지 전 세계적으로 생성되는 데이터가 연간 163제타바이트에 이를 것으로 예측합니다. 이는 2017년에 전 세계에서 생산된 데이터의 10배에 달하는 양입니다. 대용량 파일을 안정적이고 빠른 속도로 전송, 공유, 스트리밍 및 동기화할 수 있는 능력은 현대 조직이 추구하는 데이터에 대한 실시간 대응을 제공하는 데 핵심적입니다.

완벽한 통합 솔루션이 제공하는 이점

기존에는 통합 플랫폼이 조직 전체의 주요 기능을 연결하여 구축되었습니다. 여기에는 일반적으로 다양한 공급업체의 API 관리 소프트웨어, 메시징 기능, 엔터프라이즈 서비스 버스(ESB) 솔루션이 포함됩니다.

하지만 이 접근 방식은 사내에서 시작하는 데 비용이 많이 들고 복잡할 수 있으며, 모든 요구 사항을 충족하지 못할 수도 있습니다. 여러 공급업체의 솔루션 간에 기능이 중복될 수 있는 반면, 다른 기능들은 아예 고려 대상에서 제외될 수 있습니다.

완전한 통합 플랫폼은 필요한 모든 기능을 컨테이너화된 통합 플랫폼에 결합합니다. 또한 여러 통합 스타일 간의 격차를 쉽게 해소할 수 있습니다.

또 다른 옵션은 통합 플랫폼과 iPaaS입니다.

서비스형 통합 플랫폼(iPaaS)은 애플리케이션을 연결하도록 설계된 클라우드 기반 제품군입니다. 기존 통합 플랫폼과 마찬가지로 조직이 시스템 통합을 실행하고 통합을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. iPaaS는 일반적으로 온프레미스 및 클라우드 기반 솔루션의 다양한 조합을 사용하여 기업이 SOA 및 ESB 구조에서 마이크로서비스 아키텍처로 전환할 수 있도록 지원합니다.

서비스형 플랫폼(PaaS)에 대한 자세한 내용은 'PaaS란 무엇인가요?'를 참조하세요.

IBM의 통합 플랫폼

회사에서 통합 플랫폼을 고려하고 있다면 IBM® Cloud Pak for Integration을 추천합니다. API 관리애플리케이션 통합, 이벤트 스트리밍 등 애플리케이션 속도와 품질을 개선하는 데 필요한 모든 기능을 이용할 수 있습니다.

하지만 저희는 통합에는 모든 상황에 맞는 단일 접근 방식이 없다는 것을 알고 있습니다. 따라서 IBM Cloud Pak for Integration 내에서 여러 스타일의 통합을 사용할 수 있으며, 모두 함께 작동하도록 설정할 수 있습니다. 사전 구축된 스마트 커넥터가 제공되며, AI 기반 데이터 통합, 자연어 처리(NLP) 및 로우코드 툴링과 같은 자동화 기능의 이점을 누릴 수 있습니다.

통합 요구 사항을 충족하기 위해 IBM이 제공하는 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 클라우드 통합 솔루션 페이지를 방문하세요.

또는 통합 전략을 완전히 변경하려는 경우 통합 성숙도 평가를 통해 다음 단계에 대한 권장 사항을 확인하세요.

각주

[1] Forbes-McKinsey Gartner, 2020년 PaaS 및 플랫폼 혁신의 10대 트렌드

리소스

IBM webMethods Hybrid Integration을 통해 다음 단계로 나아가기​

AI 시대에 맞게 재구상된 iPaaS가 어떤 기능을 제공할 할 수 있는지 알아보세요. IBM은 모든 통합 시나리오를 위한 통합 하이브리드 솔루션과 생산성을 높이는 에이전틱 AI를 통해 통합을 선도하는 기업입니다.
오늘날 iPaaS를 형성하는 트렌드 살펴보기​

iPaaS 환경이 변화하고 있습니다. Forrester Wave(TM): 2025년 3분기 서비스형 통합 플랫폼에서 최신 시장 동향 확인하기​
하이브리드 통합을 통한 일원화 및 간소화​

TCS가 IBM webMethods를 통해 어떻게 미래에 대비한 통합 솔루션을 설계하여 B2B 통합을 현대화하고 파트너 온보딩을 가속화하는지 알아보세요.
하이브리드 환경 전반에서 가시성 및 제어 기능 향상

엔터프라이즈 통합은 여러 클라우드와 온프레미스 시스템에 흩어져 있어 가시성 격차와 운영 복잡성을 야기합니다. 이 라이브 데모에서는 하이브리드 컨트롤 플레인이 어떻게 통합 사일로를 제거하고, 배포 시간을 단축하며, 전체 통합 에코시스템에 걸쳐 통합된 감독을 제공하는지 보여줍니다.
IBM webMethods를 통한 176% ROI

Forrester TEI 연구에 따라 IBM webMethods를 배포하여 비즈니스에 측정 가능한 ROI를 제공할 수 있는 방법을 알아보세요.
IBM® X-Force 2025 Threat Intelligence Index

IBM X-Force 전문가로부터 새로운 공격 트렌드에 대한 인사이트를 얻고 보안 라이프사이클 전반에 걸쳐 사이버 복원력을 강화하는 방법을 알아보세요.
AI 기반 통합: 자동화의 미래 형성

전체 라이프사이클에 걸친 에이전틱 AI 기반 통합이 기업 전반의 생산성을 높이는 방법에 대해 IBM 전문가의 이야기를 들어보세요.​
관련 솔루션
IBM webMethods Hybrid Integration

AI 기반 자동화를 통해 API, 앱, 이벤트, 파일, B2B/EDI 전반에서 민첩성을 확장합니다.

 IBM webMethods Hybrid Integration 살펴보기
통합 소프트웨어 및 솔루션

애플리케이션과 시스템을 연결하여 중요 데이터에 빠르고 안전하게 액세스할 수 있는 IBM 통합 솔루션을 활용해 비즈니스 잠재력을 실현하세요.

 클라우드 통합 솔루션 살펴보기
클라우드 컨설팅 서비스 

IBM Cloud 컨설팅 서비스를 통해 새로운 역량을 개발하고 비즈니스 민첩성을 향상하세요. 하이브리드 클라우드 전략 및 전문가 파트너십을 통해 솔루션을 공동으로 개발하고, 디지털 혁신을 가속화하고, 성능을 최적화하는 방법을 알아보세요.

 클라우드 서비스 살펴보기
다음 단계 안내

 

IBM webMethods Hybrid Integration은 위치, 환경, 팀 전반에서 애플리케이션, API, B2B, 파일 등의 통합 패턴을 위한 통합 인터페이스와 컨트롤 플레인을 제공하며 민첩성을 확장할 수 있습니다.

 

 

 IBM webMethods Hybrid Integration 살펴보기 실제 사용 사례 보기