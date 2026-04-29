에이전틱 AI 데이터 엔지니어링이란 무엇인가요?

에이전틱 AI 데이터 엔지니어링은 데이터를 집계하고 분석하는 시스템의 구축 및 유지 관리를 개선하고 가속화하기 위해 인공지능(AI) 에이전트를 배포하는 것입니다.

이름에서 알 수 있듯이 에이전틱 AI 데이터 엔지니어링은 데이터 엔지니어링과 에이전틱 AI를 결합한 개념입니다. 데이터 엔지니어링은 데이터 관리에 필수적인 데이터 인프라와 데이터 파이프라인을 개발하고 유지 관리하는 활동을 의미합니다.

후자는 제한된 인간 감독만으로 특정 목표를 수행할 수 있는 인공지능 시스템을 의미합니다. 멀티에이전트 시스템 프레임워크에서는 인간의 의사결정을 모방하는 머신 러닝 모델인 여러 AI 에이전트가 수행하는 하위 작업이 AI 오케스트레이션을 통해 조정됩니다.

데이터 엔지니어링에서 AI 에이전트는 기업 사용 사례에 필요한 고품질 데이터를 확보하는 데 중요한 다단계 문제 해결 프로세스를 수행할 수 있습니다. 이러한 프로세스에는 데이터 파이프라인 설계와 함께 데이터 처리 작업 수행이 포함되며, 여기에는 데이터 변환 수행 및 데이터 문제 탐지가 포함됩니다.

에이전틱 데이터 엔지니어링이라고도 하는 에이전틱 AI 데이터 엔지니어링은 데이터 엔지니어링 팀의 업무 부담을 크게 줄이는 동시에 데이터 파이프라인 성능도 최적화할 수 있습니다. 또한 에이전틱 AI 데이터 엔지니어링은 기술 역량이 부족한 비즈니스 사용자도 기업 데이터에 액세스하고 분석 정보를 도출할 수 있도록 지원할 수 있습니다.