데이터 통합 기법 및 방법

데이터 팀은 마치 에베레스트산에 견줄 만한 방대한 데이터 더미 앞에 서 있습니다. 그리고 데이터의 양과 복잡성이 줄어들 기미를 보이지 않으면서 이러한 산을 오르는 일은 날이 갈수록 더욱 어려워지고 있습니다.

오늘날 기업 데이터는 SaaS 애플리케이션, 사물인터넷(IoT) 장치, 레거시 시스템과 같은 서로 다른 소스에서 생성되며, 광범위한 데이터 스토리지 에코시스템 전반에 축적되고 있습니다. 이 정보의 상당 부분은 비정형 데이터입니다. 여기에는 이메일, PDF, 이미지, 통화 녹음 및 채팅 로그와 같은 일상적인 정보가 포함됩니다.

포괄적인 관점이 없으면 이러한 데이터는 사일로화되고, 수집되는 즉시 최신성이 떨어지며, 대부분 제대로 활용되지 못합니다. 뿐만 아니라 대규모의 고품질 데이터에 대한 액세스가 제한되면 인공지능(AI)을 운영 환경에 적용하기 위한 경쟁은 출발선에서부터 멈춰 서게 됩니다.

데이터 통합은 서로 다른 소스에 저장되어 있고 다양한 데이터 형식과 품질 수준을 가진 데이터를 결합, 집계 및 조화시킴으로써 이러한 문제를 완화하는 데 도움이 됩니다. 이러한 통합을 통해 데이터 소비자는 분석, AI 및 의사결정에 쉽게 활용할 수 있는 통합되고 일관된 정보를 얻을 수 있습니다.